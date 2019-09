TABELLONE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO: TUTTI I TRASFERIMENTI DELLE 20 DI SERIE A

TABELLONE DEL CALCIOMERCATO

ATALANTA

Acquisti: Kjaer (prestito dal Siviglia), Arana (prestito dal Siviglia), Malinovskyi (dal Genk), Pasalic (prestito dal Chelsea), Muriel (dal Siviglia).

Cessioni: Vido (prestito al Crotone), Cornelius (al Parma), Mancini (alla Roma), Berisha (prestito alla SPAL), Mattiello (prestito al Cagliari), Radunovic (prestito all’Hellas Verona), Pessina (prestito all’Hellas Verona), Reca (prestito alla Spal).

BOLOGNA

Acquisti: Medel (dal Besiktas), Cangiano (dalla Roma), Orsolini (dalla Juventus), Sansone (dal Villarreal), Roberto Soriano (dal Villarreal), Bani (dal Chievo Verona), Skov Olsen (dal Nordsjaelland), Dominiguez (dal Vèlez Sarsfield), Denswil (dal Club Brugge), Schouten (Excelsior).

Cessioni: De Maio (all’Udinese), Avenatti (allo Standard Liège), Nagy (al Montreal Impact), Helander (al Rangers), Donsah (prestito al Cercle Brugge), Rizzo (al Livorno), Pulgar (alla Fiorentina), Crisetig (svincolato).

BRESCIA

Acquisti: Balotelli (svincolato), Magnani (in prestito dal Sassuolo), Zmrhal (in prestito dallo Slavia Praha), Chancellor (dall’Al Ahly), Joronen (dal Copenaghen), Ayè (dal Clemont Foot), Mateju (dal Brighton).

Cessioni Martinelli (svincolato), Meccariello (al Lecce).

CAGLIARI

Acquisti: Simeone (dalla Fiorentina), Olsen (in prestito dalla Roma), Luca Pellegrini (in prestito dalla Juventus), Nandez (dal Boca Juniors), Naingollan (in prestito dall’Inter), Rog (dal Napoli), Mattiello (in prestito dall’Atalanta), Cacciatore (dal Chievo Verona).

Cessioni: Bradaric (prestito all’Hajduk Split), Han (alla Juventus), Colombatto (al Sint-Trudien), Farias (in prestito al Lecce), Pajaç (in prestito al Genoa), Barella (all’Inter), Ceter (al Chievo Verona), Padoin (svincolato), Srna (ritirato), Cotali (al Chievo Verona).

FIORENTINA

Acquisti:Bobby Duncan (in prestito dal Liverpool) Pedro Guilherme (dal Fluminense), Càceres (svincolato), Dalbert (in prestito dall’Inter), Ribèry (svincolato), Pulgar (dal Bologna), Badej (in prestito dalla Lazio), Lirola (dal Sassuolo), Kevin-Prince Boateng (dal Sassuolo), Terraciano (dall’Empoli), Rasmussen (dall’Empoli), Zurkowski (dal Gòrnik Zabre, Terzic (dalla Stella Rossa).

Cessioni: Noorgaard (al Brentford), Lafont (in prestito al Nantes), Zekhnini (in prestito al Twente), Laurini (al Parma), Graiciar (in prestito allo Sparta Praha), Veretout (in prestito alla Roma), Hugo (al Palmeiras), Hancko (in prestito allo Sparta Praha), Saponara (in prestito al Genoa), Biraghi (in prestito all’Inter), Simeone (al Cagliari).

GENOA

Acquisti: Christian Zapata (svincolato), Schone (dall’Ajax), Cassata (dal Sassuolo), Romero (in prestito dalla Juventus), Barreca (in prestito dal Monaco), Pinamonti (dall’Inter), Rizzo (dall’Inter), Gumus (svincolato), Jaroszynsky (dal Chievo Verona), Zennaro (dal Venezia), Jagiello (dal Zaglebie Lubin).

Cessioni: Salcedo (all’Inter), Hiljemark (alla Dinamo Mosca), Schafer (in prestito al Chievo Verona), Lazovic (svincolato), Zukanovic (al Al Ahli), Russo (al Sassuolo), Omenonga (in prestito al Club Brugge), Gunter (in prestito all’Hellas Verona), Romero (alla Juventus), Lapadula (in prestito al Lecce), Curado (in prestito al Crotone), Rossettini (al Lecce).

HELLAS VERONA

Acquisti: Wesley (dal Flamengo), Salcedo (in prestito dall’Inter), Pessina (dall’Atalanta in prestito), Amrabat (in prestito dal Club Brugge), Lazovic (svincolato), Gunter (in prestito dal Genoa), Bocchetti (svincolati), Radu (dall’Udinese), Rrahmani (dalla Dinamo Zagabria), Radunovic (in prestito dall’Atalanta), Miguel Veloso (svincolato), Verre (in prestito dalla Sampdoria), Tutino (in prestito dal Napoli), Adjepong (in prestito dal Sassuolo).

Cessioni: Ragusa (allo Spezia in prestito), Marrone (al Crotone in prestito), Valoti (alla Spal), Fares (alla Spal), Laribi (in prestito all’Empoli), Bianchetti (svincolato).

INTER

Acquisti: Alexis Sanchez (in prestito dal Manchester United), Biraghi (in prestito dalla Fiorentina), Lukaku (dal Machester United), Sensi (in prestito dal Sassuolo), Lazaro (dall’Herta Berlino), Branzao (dal Parma), Salcedo (dal Genoa), Politano (dal Sassuolo), Godin (svincolato).

Cessioni: Pinamonti (al Genoa), Karamoh (al Parma), Miranda (svincolato), Perisic (in prestito al Bayern Monaco), Nainggolan (al Cagliari), Joao Mario (in prestito al Lokomotiv Mosca), Dalbert (in prestito alla Fiorentina)

JUVENTUS

Acquisti: Ramsey (svincolato), Rabiot (svincolato), Luca Pellegrini (dalla Roma), Buffon (svincolato), Demiral (dal Sassuolo), Romero (dal Genoa), De Light (dall’Ajax), Danilo (dal Machester City), Han (dal Cagliari9, Mota (dalla Virtus Entella).

Cessioni: Barzagli (ritiro), Orsolini (al Bologna), Rogèrio (al Sassuolo), Spinazzola (alla Roma), Romero (in prestito al Genoa), Kean (all’Everton), Cancelo (al Machester City), Luca Pellegrini (in prestito al Cagliari).

LAZIO

Acquisti: Lazzari (dalla Spal), Dzickek (dal Piast Gliwice), Cipriano (in prestito dal Santos), Kiyiene (dal Chievo Verona), Karo (dall’Apollon Limassol), Jony (dal Malaga), Adekanye (svincolato), Vavro (dal Copenhagen), Casasola (dalla Salernitana).

Cessioni: Càceres (svincolato), Badej (in prestito alla Fiorentina), Jordao (al Wolverampton), Pedro Neto (al Wolverampton), Murgia (alla Spal), Basta (svincolato), Lombrdi (in prestito alla Salernitana), Di Gennaro (alla Juve Stabia).

LECCE

Acquisti: Imbula (in prestito dallo Stoke City), Farias (in prestito dal Cagliari), Rispoli (svincolato), Dell’orco (in prestito dal Sassuolo), Lo Faso (svincolato), Lapadula (in prestito dal Genoa), Rossettini (da Genoa), Gabriel (svincolato), Benzar (Steaua Bucarest), Shakhov (svincolato), Meccariello (dal Brescia), Vera (Leones).

Cessioni: Cosenza (all’Alessandria), Saraniti (in prestito alla Virtus Entella), Persano (svicolato), Pettinari (in prestito al Trapani), Bovo (ritiro), Di Matteo (svincolato), Marino (svincolato)

MILAN

Acquisti: Rebic (in prestito dall’Eintracht Francoforte), Duarte (dal Flamengo), Leao (dal Lille), Bennacer (dall’Empoli), Hernandez (dal Real Madrid), Krunic (dall’Empoli).

Cessioni: Cutrone (al Wolverampton), Andrè Silva (in prestito all’Eintracht Francoforte), Laxalt (in prestito al Torino), Strinic (svincolato), Tsadjout (in prestito al Charleroi), Djalo (al Lille), Abate (svincolato), Montolivo (svincolato), Christian Zapata (svincolato), Bertolacci (svincolato), Josè Mauri (svincolato), Plizzari (in prestito al Livorno), Simic (all’Hajduk Spalato), Felicioli (al Venezia), Pobega (in prestito al Pordenone).

NAPOLI

Acquisti: Llorente (svincolato), Lozano (PSV Eindhoven), Manolas (alla Roma), Elmas (dal Fenerbahce), Costa (dalla Spal), Ospina (all’Arsenal), Di Lorenzo (dall’Empoli).

Cessioni: Chiriches (al Sassuolo), Rog (al Cagliari), Vinicius (al Benfica), Sepe (al Parma), Roberto Insigne (al Benevento), Diawara (alla Roma), Albiol (al Villareal), Grassi (al Parma), Inglese (al Parma).

PARMA

Acquisti: Darmian (dal Manchester United), Pezzella (dall’Udinese), Cornelius (dall’Atalanta), Inglese (dal Napoli), Adorante (dall’Inter), Demarku (svincolato), Laurini (dalla Fiorentina), Hernani (Zenit Sanpietroburgo), Karamoh (dall’Inter), Grassi (dal Napoli), Kulusevski (in prestito dall’Atalanta), Alastra (svincolato), Brugman (dal Pescara), Fornasier (dal Pescara).

Cessioni: Ceravolo (alla Cremonese), Simonetti (in prestito al Carpi), Ricci (in prestito alla Juve Stabia), Biabiany (svincolato), Rigoni (svincolato), Gobbi (ritiro), Stulac (dall’Empoli), Fornasier (in prestito al Trapani), Gazzola (in prestito all’Empoli).

ROMA

Acquisti: Kalinic (in prestito dall’Atletico Madrid), Smalling (in prestito dal Machester United), Zappacosta (in prestito dal Chelsea), Cetin (dal Genòclerbirligi), Veretout (in prestito dalla Fiorentina), Mancini (dall’Atalanta), Paul Lopez (dal Real Betis), Amadou Diawara (dal Napoli), Spinazzola (dalla Juventus), Guedes (svincolato).

Cessioni: Manolas (al Napoli), Luca Pellegrini (alla Juventus), El Shaarawy (allo Shanghai Shenua), Marcano (al Porto), Gerson (al Flamengo), De Rossi (svincolato), Verde (all’AEK), Defrel (al Sassuolo), Schick (in prestito al RasenBallsport Leipzig), Robin Olsen (in prestito al Cagliari), Coric (in prestito all’Almerìa), Nzonzi (in prestito al Galatasaray).

SAMPDORIA

Acquisti: Rigoni (in prestito dal Zenit San Pietroburgo), Seculin (in prestito dal Chievo Verona), Lèris (dal Chievo Verona), Pompetti (in prestito dall’Inter), D’Amico (dall’Inter), Murillo (dal Valencia), Augello (dallo Spezia), Maroni (in prestito dal Boca Juniors), Depaoli (dal Chievo Verona), Chabot (dal Groningen), Thorsby (svincolato).

Cessioni: Sau (svincolato), Praet (al Leicester), Andersen (all’Olympique Marsiglia), Kownacki (in prestito al Fortuna Dusseldorf), Belec (all’APOEL), Verre (in prestito all’Hellas Verona).

SASSUOLO

Acquisti: Chiriches (dal Napoli), Marco Sala (dall’Inter), Rogerio (dalla Juventus ), Toljan (in prestito dal Borussia Dortmund), Traorè (dall’Empoli), Caputo (dall’Empoli), Obiang (dal West Ham), Russo (in prestito dal Genoa), Muldur (dal Rapid Vienna), Defrel (dalla Roma).

Cessioni: Politano (all’Inter), Odgaard (in prestito al Heerenveen), Sensi (all’Inter), Demiral (alla Juventus), Scamacca (in prestito all’Ascoli), Ricci (in prestito allo Spezia), Letschert (all’Hamburg), Cassata (al Genoa), Di Francesco (in prestito alla Spal), Pinato (al Pisa), Lirola (alla Fiorentina), Dell’orco (al Lecce), Magnani (in prestito al Brescia), Adjapong (in prestito all’Hellas Verona), Kevin-Prince Boateng (alla Fiorentina)

SPAL

Acquisti: Igor (dal Red Bull Salisburgo), Valoti (dall’Hellas Verona), Dickmann (dal Novara), Fares (dall’Hellas Verona), Mazzocco (svincolato), Berisha (in prestito dall’Atalanta), D’Alessandro (in prestito dall’Atalanta), Murgia (dalla Lazio), Di Francesco (in prestito dal Sassuolo), Letica (in prestito dal Club Brugge), Tomovic (dal Chievo Verona), Reca (in prestito dall’Atalanta).

Cessioni: Viviani (al Livorno in prestito), Dickmann (in prestito al Chievo Verona), Vaisanen (al Chievo Verona), Alfred Gomis (al Dijon), Schiattarella (svincolato), Vitale (al Frosinone), Antenucci (al Bari), Costa (al Napoli), Lazzari (alla Lazio), Esposito (in prestito al Chievo Verona)

TORINO

Acquisti: Djidji (dal Nantes), Laxalt (in prestito dal Milan), Aina (dal Chelsea).

Cessioni: Moretti (ritiro), Niang (al Rennes), Ljajic (al Besiktas), Avelar (al Corinthias), Vanja Milinkovic-Savic (prestito allo Standard Liège), Ichazo (svincolato), Boyè (in prestito al Reading), Butic (in prestito al Cesena)

UDINESE

Acquisti: Sema (in prestito dal Watford), Walace (dall’Hannover 96), Nestorovski (svincolato), Cristo (Real Madrid Castilla), Nicolas (dall’Hellas Verona), Beçao (dal Bahia), Jajalo (svincolato), De Maio (dal Bologna

Cessioni: Pezzella (al Parma), Machis (al Granada), Wague (al Nantes), Ali Adnan (ai Vancouver Whitecaps), Behrami (in prestito al Sion), Bajic (in prestito al Konyaspor), Badu (all’Hellas Verona), Balic (al Perugia), Cristo (in prestito all’Huesca), Scuffet (in prestito allo Spezia), Coulibaly (in prestito al Virtus Entella).