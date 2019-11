Calciomercato Roma, Florenzi è scontento: è derby in Serie A per l’esterno giallorosso

E chi l’avrebbe detto che Alessandro Florenzi si sarebbe d’un tratto trasformato in un vero e proprio “caso” di calciomercato per la Roma? L’avvento di Fonseca sulla panchina giallorossa è coinciso con un sempre minor impiego da parte del capitano, complice una collocazione tattica ancora tutta da inventare. Che tra Florenzi e Fonseca i rapporti non fossero propriamente idilliaci lo si era già compreso durante le prime battute di questa stagione, quando il classe ’91 aveva mal digerito la posizione da esterno alto ritagliatagli dall’ex tecnico dello Shakhtar. Compito che il laterale destro ha assolto, ma senza più di tanto convincere. L’ultima presenza da titolare, risale al match contro la Sampdoria: da allora, sei panchine di fila e neanche un minuto a calcare il campo da gioco.

Calciomercato Roma, Florenzi al passo d’addio? Spuntano due pretendenti dalla Serie A

E allora, nonostante possa sembrare assurdo per uno che la Roma ce l’ha “tatuata” addosso, ecco che su Florenzi cominciano ad addensarsi le prime voci di calciomercato. Già a gennaio infatti, secondo quanto riferisce SportMediaset, potrebbe lasciare la Capitale, ma per restare a giocare comunque in Serie A. Non sono ancora state ipotizzate delle cifre, ma Inter e Fiorentina sarebbero due destinazioni papabili per il jolly giallorosso che tra l’altro, proprio in quel di Milano, potrebbe ritrovare Antonio Conte sotto la cui guida era diventato uno dei pilastri della Nazionale italiana e che lo stimava tanto già ai tempi della Juventus. Rimarrebbero semplici suggestioni le piste estere, con Lione (del suo ex tecnico Garcia) e Shanghai Shenhua pronte ad allettarlo con proposte importanti. I tifosi della Roma saranno contenti di vedere ammainata un’altra loro bandiera? Non resta che attendere l’inizio del prossimo calciomrcato per capire cosa il destino riserverà all’attuale capitano giallorosso.