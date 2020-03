“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, questa frase la cantava Antonello Venditti in “Amici mai” e mai come in questo caso è vero, parliamo di El Shaarawy e la Roma. Il Faraone, attualmente è in forza allo Shanghai Shenhua, in Cina, con un ingaggio di 14 milioni. Il giocatore cresciuto nelle giovanili del Genoa non ha nascosto nei giorni scorsi il suo desiderio di fare ritorno a Roma: “A Roma ho lasciato tantissimo. Ho costruito un percorso calcistico e molto di più. Mi sono sentito a casa e in famiglia. Mi manca, ma anche tutta l’Italia, perché è casa mia”. Queste le parole di El Shaarawy che già a Gennaio aveva tentato di ritornare alla Capitale e per farlo, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto anche ad un taglio considerevole del proprio stipendio, passando dai 14 milioni ai 2.5 milioni, permettendo al club di sostenere il suo ingaggio. Il calciatore, però, sulle sue storie Instagram rimane enigmatico. Infatti è recente una sua storia (Cliccate qui per visionarla) dove risponde ad una domanda di un tifoso che gli chiede se tornerà alla Roma, la risposta di El Shaarawy è abbastanza semplice, una emoticon che dice “Chissà“. Insomma la volontà dei tifosi di riaverlo in squadra c’è, il Faraone è pronto a ridursi notevolmente lo stipendio, ora tocca a Petrachi riuscire a formalizzare la giusta offerta al club cinese. Il mercato è ancora lungo, ma si sa, certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano.