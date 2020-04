Calciomercato Roma, Mkhitaryan verso l’addio?

Calciomercato Roma, difficile la permanenza di Mkhitaryan

Si fa sempre più difficile un’eventuale permanenza di Mkhitaryan a Roma. A scriverlo, il Corriere dello Sport, che ha provato a fare il punto sulla trattativa. Secondo quanto riportato, l’Arsenal avrebbe già rifiutato due offerte da 11 milioni avanzate dal DS giallorosso Petrachi per procedere all’acquisto del classe 1989. I gunners ne avrebbero chiesti almeno 20, una cifra ritenuta esosa dal dirigente capitolino che, stando così le cose, dovrà a malincuore sondare il mercato in cerca di alternative. A malincuore perché, seppur tra alti e bassi, Mkhitaryan ha disputato una stagione di discreto livello. Sei gol e quattro assist per un annata che, dopo la splendida prestazione offerta contro il Napoli, sembrava davvero poter prendere il volo. Tuttavia, alcuni problemi di natura fisica hanno condizionato le prestazioni e il rendimento del trequartista il quale, nonostante tutto, rimane uno degli elementi su cui Fonseca punta maggiormente.

Calciomercato Roma: è Pedro l’alternativa a Mkhitaryan?

Ma se l’affare Mkhitaryan non dovesse andare in porto, come si muoverà la Roma? Sempre dalle colonne del Corriere dello Sport si apprende che il club giallorosso avrebbe messo nel mirino Pedro, ala sinistra ex Barcellona, attualmente in forza al Chelsea. Il contratto tra lo spagnolo e i blues scade quest’anno, con la società che non sembra disposta a rinnovarlo nonostante la volontà da parte del giocatore di rimanere in quel di Londra. Pedro ha dalla sua una discreta esperienza, ma rappresenta comunque un’incognita: poche presenze accumulate finora in stagone, per un totale di 656 minuti complessivi, cui si aggiunge lo spettro dell’età che avanza. Visto il contratto in scadenza l’iberico potrebbe essere un’occasione a parametro zero, ma prima ci sarebbe da superare la concorrenza dell’Al Saad di Xavi, suo ex compagno al Barça che lo vorrebbe con s in Qatar. Per capire a chi verrà affidato il futuro della trequarti giallorossa bisognerà attendere la prossima finestra di calciomercato estivo.