Dalla Francia, Tonali promesso alla Juve

Il portale sportivo francese Le 10 Sport nelle ultime ore ha parlato di un Sandro Tonali promesso sposo della Juventus.

Tonali è da diverso tempo seguito dal Paris Saint Germain che vedrebbe nel centrocampista classe ‘2ooo il rinforzo ideale e che permetterebbe di siglare un colpo come quello che fu Marco Verratti quando nell’estate del 2012 venne pagato circa 12 milioni al Pescara.

Secondo i francesi Leonardo avrebbe contattato il Brescia nelle scorse ore per chiedere informazioni sul giocatore ricevendo però una risposta negativa da Massimo Cellino, ed il motivo sarebbe dovuto al fatto che Tonali avrebbe già raggiunto un accordo con la Juventus.

I bianconeri avrebbero offerto al centrocampista un contratto da quattro anni con opzione per un quinto, che attraverso i bonus potrebbe superare i 3 milioni di euro di ingaggio e offrendo la garanzia di essere fin da subito al centro delle rotazioni di Maurizio Sarri.

Il progetto promesso dalla Vecchia Signora affascinerebbe maggiormente il talento lodigiano che vorrebbe rimanere in Italia per continuare il suo percorso di crescita e trovare posto nel centrocampo della Nazionale di Mancini, che grazie al rinvio dell’Europeo nel 2021, offrirebbe l’opportunità a Tonali di scalare le gerarchie e di giocarsi una maglia da titolare.

Il Paris Saint Germain avrebbe spostato l’attenzione su due conoscenze rossonere: Ismael Bennacer e Tièmouè Bakayoko del Chelsea, mentre il Milan continua a monitorare la situazione legata a Sandro Tonali, ma rimane comunque legato alle cessioni di alcuni giocatori, Paquetà su tutti.

Nelle scorse ore si parlava di un’accelerata dell’Inter ma con il Brescia non c’è l’accordo sulle cifre, e i nerazzurri consci della difficoltà della trattativa e della posizione di vantaggio della Juventus sembrano attivi anche sulla pista Carles Aleñá, centrocampista del Betis in prestito dal Barcellona, e che potrebbe essere più facile da raggiungere a fronte della trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez a vestire la casacca blaugrana.

Questa settimana sarà fondamentale per decidere le sorti di Tonali, definito dalla stampa francese “il degno successore della leggenda italiana Andrea Pirlo”, in attesa di capire se la Juventus ha definitivamente chiuso un grandissimo colpo in prospettiva o se ci sarà il rilancio dell’Inter.

TONALI E IL SUO FUTURO NELL’INTERVISTA DI CELLINO