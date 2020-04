Joa Cancelo verso il Barcellona

L’ex giocatore di Juventus ed Inter Joao Cancelo non sta vivendo una stagione indimenticabile con il Manchester City. Il terzino sembra ormai lontano dalle gerarchie di Pep Guardiola che gli preferisce Kyle Walker per correre sulla corsia destra dei citizens e che sembra averlo messo definitivamente sul mercato.

Negli ultimi giorni si era parlato di un forte interesse dei nerazzurri che auspicavano un ritorno del lusitano per voce di Antonio Conte, il quale sembra aver grande considerazione dell’ex bianconero.

Nelle ultime ore, però, si è fatto vivo l’interesse del Barcellona che sembra aver iniziato a tessere i contatti con Jorge Mendes, agente di Cancelo, che starebbe pensando di riportare il proprio assistito in Liga.

I catalani sembrano intenzionati ad inserire una contropartita che agli inglesi sembra piacere e non poco, Nelson Semedo, in passato accostato proprio a Juventus ed Inter, interessate anch’esse al terzino del Barcellona, e pertanto messe in difficoltà da questo scambio che complicherebbe, e non poco, i piani delle due società.

La priorità per i nerazzurri rimane Cancelo, e tenendo conto che la cifra richiesta dal City per il terzino è troppo alta (55 milioni circa), le carte che potrebbero convincere il City a sbloccare l’affare sono Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni, giocatori che però, se dovessero necessariamente partire l’Inter preferirebbe vendere per registrare una sostanziale plusvalenza, invece che inserirli in uno scambio.

Non ci sarebbe comunque solo Cancelo sul taccuino di Conte per gli esterni: Emerson Palmieri, ma soprattutto, il già nominato Semedo e Junior Felipe, rappresentano due profili che potrebbero entrare nella trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez.

In questo momento la trattativa più calda sembra essere quella tra i catalani e il Manchester City, con l’Inter che però cercherà di convincere Mendes nelle prossime settimane a riportare il terzino a San Siro.

Tutto dipenderà dalla risposta degli inglesi all’offerta del Barcellona di uno scambio con Semedo, che in questo momento, sembra interessare decisamente Pep Guardiola.