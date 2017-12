Lazio-Fiorentina 1-0, biancocelesti in semifinale di Coppa Italia con il gol di Lulic (Video)

Finita. La Lazio è la prima finalista di Coppa Italia. Passa con merito dopo un ottimo primo tempo e un secondo di contenimento contro una Fiorentina pericolosa in una sola occasione con Chiesa.

90′ Babacar cerca il contatto in area con Bastos ma l’arbitro fa proseguire

Tre minuti di recupero

88′ Angolo di Eysseric, sugli sviluppi dell’azione colpo di testa di Vitor Hugo alto

86′ SOSTITUZIONE: Luis Alberto al posto di Milinkovic Savic

84′ Punizione di Lulic filtrante in area, Dragowski in uscita devia di pugno

83′ AMMONITO Veretout che contesta la punizione assegnata alla Lazio per la spallata di Milenkovic a Immobile

81′ Lulic si libera di Milenkovic e dal limite tira in porta: Dragowski si allunga e para

80′ Palla dentro di Eysseric ma senza problemi Strakoshi in presa alta raccoglie il pallone

78′ AMMONITO Strakosha per la perdita di tempo

76′ Conclusione di Immobile debole, para Dragowski

75′ Angolo per la Lazio guadagnato da Lukaku

73′ SOSTITUZIONE: Gil Dias al posto di Gaspar

71′ Immobile si libera di Vitor Hugo e si presenta davanti a Dragowski in uscita ma il brasiliano recupera e allontana in angolo

70′ Angolo di Eysseric, rinvio della difesa laziale

67′ Una Lazio troppo attendista lascia il gioco alla Fiorentina

64′ Dalla destra, Chiesa si accentra e conclude con palla a girare, Strakosha devia in angolo

63′ Angolo di Eysseric, sul tiro di Milenkovic altro angolo

62′ Possesso palla inconcludente della Fiorentina

59′ SOSTITUZIONE: Lukaku al posto di Felipe Anderson

56′ Debole cross senza pretese di Gaspar, per il facile rinvio della difesa laziale

52′ viola più propositivi ma senza idee

50′ Uscita di Dragowski su cross di Lulic

48′ Dalla lunga distanza ci prova Veretout: Strakosha blocca a terra in due tempi

Inizia il secondo tempo, due cambi nella Fiorentina. Eysseric e Simeone al posto di Benassi e Saponara



Finito il primo tempo, solo la Lazio, meritatamente in vantaggio e vicina al raddoppio

44′ Astori sbaglia un passaggio, la Lazio parte in contropiede in superiorità numerica, 4 contro 3, ma Felipe Anderson egoista la piazza male, a fil di palo

Un minuto di recupero

39′ Felipe Anderson per Immobile il quale passa a Lulic che tira in porta un rasoterra: Dragowski blocca in due tempi

35′ AMMONITO Gaspar che ferma scorrettamente Lulic

31′ Felipe Anderson fa un tunnel a Sanchez e mette una palla pericolosissima rasoterra in area, Sportiello devia allontanando

29′ Contropiede della Lazio, Felipe Anderson serve Immobile che conclude di poco sopra la traversa

26′ SOSTITUZIONE: Immobile al posto di Caicedo

25′ Milinkovic Savic dalla distanza si libera con una finta di Sanchez e tira con potenza in porta: Dragowski respinge a pugni chiusi

23′ Fuori dal campo Caicedo per infortunio, Immobile si sta riscaldando

21′ Cross basso di Basta in area rinviato da Astori

17′ Tiro di Milinkovic Savic decentrato, Dragowski attento blocca

15′ Felipe Anderson scende incontrastato sulla fascia sinistra ma il suo tiro cross viene respinto da Milenkovic

12′ Salvataggio sulla linea di Gaspar sul tiro di Caicedo entrato in area e con un doppio passo si era liberato di Vitor Hugo

9′ Uscita in presa alta di Dragowski su cross dalla destra di Basta

7′ Diagonale dalla destra di Gaspar, palla filtrante in area che non viene raccolta da nessuno

5′ GOL Lulic si inserisce in area e con un diagonale basso supera Dragowski; azione nata da una palla persa a centrocampo da Benassi

3′ Tiro alto fuori di Milinkovic Savic dalla distanza

1′ Angolo per la Fiorentina. Saponara guadagna una punizione, decentrato poco fuori area

Via!

Le formazioni ufficiali.

Lazio: Strakosha, Bastos, De Vrij, Radu, Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic, Felipe Anderson, Caicedo. All. Inzaghi.

Fiorentina: Dragowski, Gaspar, Vitor Hugo, Milenkovic, Astori, Sanchez, Veretout, Benassi, Chiesa, Saponara, Babacar. All. Pioli.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Lazio – Fiorentina, gara valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia (la partita è visibile anche in diretta tv su Rai 2). Allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio arriva a questo incontro dopo avere eliminato senza problemi negli Ottavi il Cittadella per 4 a 1 (con la doppietta di Immobile, il gol di Felipe Anderson e l’autorete di Camigliano) mentre la Fiorentina con più sofferenza la Sampdoria per 3 a 2 (con il gol di Babacar e la doppietta di Veretout su rigore di cui l’ultimo al 90′). La vincente incontrerà in semifinale (incontri di andata e ritorno in programma il 31 gennaio e il 28 febbraio) una tra il Milan e l’Inter.

Le probabili formazioni.

Lazio: Strakosha, Bastos, De Vrij, Radu, Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic Savic, Lulic, Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi.

Fiorentina: Dragowski, Pezzella, Vitor Hugo, Astori, Laurini, Sanchez, Veretout, Biraghi, Chiesa, Saponara, Babacar. All. Pioli.

Arbitro: Damato.

Le partite dei Quarti di finale di Coppa Italia in programma. Lazio – Fiorentina (stasera alle 21); Milan – Inter (domani sera alle 20.45 in diretta tv su Rai 1); Napoli – Atalanta (il 2 gennaio 2018 alle 20.45 in diretta tv su Rai 1); Juventus – Torino (il 3 gennaio 2018 alle 20.45 in diretta tv su Rai 1).