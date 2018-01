LIVE Siviglia-Atletico Madrid, cronaca in tempo reale: Montella vicino alla semifinale

LIVE Siviglia-Atletico Madrid, calcio d’inizio ore 21.30

Ritorno quarti di finale Coppa del Re, risultato andata: 2-1

C’è tanta attesa per la gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa del Re tra Siviglia e Atletico Madrid. Al Sanchez Pizjuan, che sarà di certo gremito per l’occasione, la squadra allenata dall’ex tecnico del Milan Vincenzo Montella va a caccia della semifinale, che sembra davvero ad un passo dopo la vittoria per 2-1 nel match d’andata (vantaggio dei padroni di casa al 73′ con Diego Costa, pareggio di Jesus Navas a dieci minuti dal termine e gol decisivo per gli ospiti siglato dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Joaquin Correa all’88’).

L’Atletico Madrid di Simeone è reduce dal pareggio (1-1) contro il Girona, mentre il Siviglia è stato protagonista nel weekend di un bel successo esterno sul campo dell’Espanyol per 0-3 (reti di Vazquez, Sarabia e Muriel).

Quello di stasera sarà un match importante per entrambe le squadre: il Siviglia, che ha superato i gironi di Champions League ma ora troverà il Manchester United agli ottavi di finale, sa di non poter contare più di tanto sulla competizione europea e dunque si giocherà tutte le carte nella Coppa Nazionale che ha vinto per cinque volte nella sua storia (1935, 1939, 1948, 2007, 2010).

L’Atletico Madrid, che ha clamorosamente fallito l’accesso alla seconda fase di Champions ed è cosi scivolato in Europa League dove affronterà il Copenaghen fra il 15 e il 22 febbraio, cerca l’undicesimo sigillo in Coppa del Re: i “colchoneros” non alzano il trofeo dal 2013.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ATLETICO MADRID

PROBABILE FORMAZIONE SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Corchia, Mercado, Lenglet, Escudero; Banega, N’Zonzi; Sarabia, Vazquez, Joaquin Correa; Ben Yedder.

PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID (4-3-3): Moyà; Vrsaljko, Godin, Savic, Lucas; Gabi, Saul, Koke; Angel Correa, Gameiro, Griezmann.

Siviglia-Atletico Madrid in diretta testuale su questa pagina a partire dalle 21.30.