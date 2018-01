Chievo – Udinese 1-1 ( 9′ Radovanovic; 41′ Tomovic)

20^ giornata Serie A – Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona)

Arbitro – D. Chiffi



90 + 4′ – La partita tra Chievo – Udinese termina qui 1-1

90 + 3′ – Ammonizione per Barak

90′ – Ci saranno tre minuti di recupero

89′ – Hallfredsson atterra un avversario. Punizione per il Chievo

88′ – Oddo prepara il cambio. Pezzella sarà rimpiazzato da Larsen

85′ – Sostituzione per l’Udinese esce Fofana entra Hallfredsson

82′ – Birsa riceve un passaggio e trova lo spazio per un tiro. Il portiere scatta e para senza grossi problemi

77′ – Sostituzione per l’Udinese esce De Paul mentre Oddo può dare le ultime delucidazioni a Perica

76′ – Sostituzione per il Chievo esce Pucciarelli entra Garritano

74′ – Chievo mantiene il possesso palla con passaggi brevi e rapidi

68′ – Sostituzione per il Chievo. Stepinski esce per Pellissier

64′ – Opportunità per Samir che con il suo tentativo termina di un soffio largo oltre il palo sinistro.

57′ – Calcio d’angolo battuto da De Paul che viene tranquillamente intercettato dai difensori avversari.

56′ – Calcio d’angolo per l’Udinese

51′ – Brutto intervento di Pezzella. L’arbitro fischia giustamente fallo.

49′ – Punizione per l’Udinese

47′ – Hetemaj parte in solitaria ma non riesce a concludere l’azione, i difensori sono riusciti a fermarlo.

46′ – Chiffi fischia per l’inizio del secondo tempo della partita.

2T

45 + 3′ – Fine Primo Tempo 1-1

45 + 3′ – Birsa calcia la palla in area dal corner, ma uno dei difensori arriva per primo sulla palla con un colpo di testa.

45 + 2′ – Calcio d’angolo per il Chievo

45′ – Ci saranno 2 minuti di recupero.

44′ – De Paul prende palla sulla bandierina e crossa da lì in area.

43′ – Fofana cerca la testa di un compagno con un bel cross ma la difesa è ben piazzata e allontana il pericolo. Corner in favore di Udinese.

41′ – Uno sfortunato AUTOGOL viene segnato da Tomovic , che ha cercato di spazzare via la palla dopo un cross, ma invece l’ha mandata nell’angolo in basso a destra della propria porta.

37′ – Si rialza il giocatore atterrato da De Paul. Chiffi fischia il fallo per questa scivolata scorretta.

35′ – Cacciatore crossa rasoterra per Pucciarelli, che controlla e tira verso Bizzarri: Danilo respinge con il corpo la conclusione.

34′ – Tanta difficoltà per l’Udinese a guadagnare campo. Il Chievo è concentrato e concede poco all’avversario.

33′ – Samir trattiene la maglietta di un avversario e il gioco viene fermato.

31′ – Pucciarelli aggancia un cross sul limite e calcia in porta; tentativo fermato da uno dei difensori.

30′ – Cross lungo dalla fascia per il ben posizionato Birsa, la difesa però allontana.

25′ – Fallo per Samir

20′ – Prova a farsi vedere l’Udinese. Lasagna manca un aggancio difficile in area

18′– Annullato il gol del Chievo. Cacciatore aveva segnato di testa su cross di Birsa. L’arbitro Chiffi annulla dopo l’intervento del Var.

16′ – GOL! di Cacciatore. Risultato di 2-0

9′ – GOL! magnifico di Radovanovic che raccoglie un passaggio di Cacciatore e prova a battere il portiere calciando dalla distanza. Il tiro è strepitoso ed entra con eleganza. Risultato di 1:0

8′ – Fallo per Bastien

7′ – Hetemaj, servito da un ottimo passaggio al limite dell’area , lancia in porta ma il tiro termina oltre il palo sinistro.

5′ – Il calcio d’angolo di Birsa viene spazzato alla grande

4′ – Stepinski (Chievo) salta alto e colpisce di testa. Bizzarri non si fa sorprendere e para da vero campione. Fischio dell’arbitro, Chievo ha a disposizione questo calcio d’angolo.

2′ – Chievo non è riuscito a prendere in vantaggio dal corner. La difesa avversaria è attenta e scongiura la minaccia.

3′ – Bani mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni, i difensori hanno fatto bene il loro lavoro. La palla è uscita dal campo. Chievo avrà una possibilità di segnare da calcio d’angolo.

1′ – La partita è appena iniziata

1T

18.00 – Amici di SuperNews buonasera e benvenuti alla diretta LIVE con cronaca e risultato in tempo reale tra Chievo – Udinese

FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Stepinski. All.: Maran.

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Fofana, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna. All.: Oddo.

Il Chievo, che ha chiuso il 2017 lasciando i primi tre punti in Serie A al Benevento cerca riscatto, ma l’Udinese è carica: la squadra allenata da Oddo è reduce da 5 vittorie consecutive.

I PRECEDENTI – Le due formazioni si sono scontrate 15 volte sul campo di gioco di veronese, con un bilancio che le vede in perfetta parità, con 4 vittorie per ambedue le società e 7 pareggi.

CHIEVO – “Abbiamo voglia di cambiare, dobbiamo proiettarci su ciò che verrà domani facendo tesoro di ciò che è accaduto nelle ultime partite. Stiamo attraversando un momento così così e lo dobbiamo superare. Siamo rammaricati, avremmo voluto fare risultati diversi, ma siamo comunque in una buona posizione di classifica e dobbiamo solo cercare di far girare questo momento, trasformandolo da negativo in positivo.

L’Udinese è la squadra più in forma del campionato, lo dicono i risultati: sarà una delle sorprese del torneo da qui a maggio. Ben venga questo test, il più difficile in questo momento, dobbiamo fare una prestazione maiuscola contro l’avversario attualmente più difficile da incontrare. Le critiche? Questo mondo è fatto così, quando vinci sei un fenomeno, quando perdi sembra che sia tutto da buttare. Quello che serve ora è la rabbia e la voglia di chiudere questo momento, dobbiamo farlo con la forza di tutto il gruppo”.

UDINESE – “Il Chievo è un’ottima squadra, molto ben organizzata e con un gruppo che nel corso degli anni ha fatto ottime cose. In questo periodo sta avendo qualche problema, ciononostante anche nelle ultime partite ha offerto sempre ottime prestazioni, noi non dobbiamo pensare di andare incontro a una partita semplice, quella clivense è una squadra esperta che sa come uscire dai momenti di difficoltà, perciò inevitabilmente sappiamo di andare a giocare una partita contro una squadra che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, anche l’Udinese.

Sono tutte difficili le partite, non ci sono mai avversari semplici, ogni squadra ha le sue peculiarità e capacità di mettere in difficoltà le squadre avversarie. Sarà una partita tosta perché si tratta di una partita di serie A, un campionato nel quale ogni domenica ci possono essere delle difficoltà. Noi siamo concentrarti su quanto di buono potremo fare: se saremo bravi potremo portare a casa punti, mentre se sarà più bravo il Chievo sarà motivo di analisi. Noi in questo momento dobbiamo essere bravi a sfruttare la nostra autostima sempre con il massimo rispetto per l’avversario e con la massima umiltà.

Birsa è un giocatore di grande qualità e che nei momenti topici della partita ha il piede giusto per cambiare il trend della partita. Loro sono bravi nei calci piazzati quindi dovremo stare attenti a non concedere loro calci di punizione dalla tre quarti. Lasagna sta facendo benissimo, ma come lui anche altri giocatori della rosa, il nostro obiettivo è quello di far rendere al massimo il maggior numero possibile di giocatori. Come per tutti anche per Kevin vale il ragionamento di fare in modo che attraversi più momenti positivi rispetto a quelli negativi nel corso di questa stagione”.