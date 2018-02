Lazio-Genoa 1-2, clamoroso all’Olimpico. Pandev e Laxalt stendono i biancocelesti

Finisce all’Olimpico, Lazio-Genoa 1-2. La sblocca Pandev, pareggio di Parolo e Laxalt la chiude al 92′.

92′ GOL GENOA: Laxalt si riprende quello che la VAR gli aveva tolto. Perfetto colpo di testa e 1-2

90′ quattro minuti di recupero

87′- sostituzione Genoa, esce l’ex Pandev ed entra il nuovo acquisto Daniel Bessa

82′- esce Lukaku ed entra Patric. Esce Pereira ed entra Lazovic per il Genoa

80′ GOL Genoa: Perin rinvia, Caceres rinvia ma carambola su Laxalt che continua l’azione e va a battere Strakosha. Viene annullato col Var.

73′- Iniziano le sostituzioni. La Lazio manda in campo Felipe Andersson e Nani per Murgia e Marusic

58′ Gol Lazio: Gol bellissimo di Parolo che da dentro l’area colpisce di esterno sinistro e fa 1-1

55′ GOL GENOA: difesa della Lazio piazzata male e l’ex non perdona. Pandev sfrutta al massimo l’occasione e spiazza Strakosha per lo 0-1

53′ OCCASIONE LAZIO: dal limite dell’area calcia Lucas Leiva ma una deviazione gli nega la gioia del gol;

Inizia il secondo tempo di Lazio-Genoa.

Senza recupero finisce il primo tempo di Lazio-Genoa sul risultato di 0-0.

40′- Contropiede Genoa con Pandev che ruba palle e parte da solo per poi servire Laxalt sulla sinistra. L’uruguaiano entra in area e calcia debolmente, nessun problema per Strakosha;

37′- Gran tiro di Luis Alberto da venticinque metri ma la palla esce a lato della porta difesa da Perin;

34′- Il Genoa si fa vedere dalle parti di Strakosha. Buon uno/due di Hiljemark con Pandev, risolve tutto De Vrij

24′- Ottima difesa genoana che continua a resistere. L’assenza di Milinkovic Savic si fa sentire, i padroni di casa non trovano la giocata decisiva per scardinare la retroguardia avversaria;

14′- La Lazio inizia a premere e il Genoa si chiude ancora di più;

6′- primi cinque minuti di possesso palla targato Lazio. Il Genoa attende nella propria metà campo;

1- Inizia la sfida Genoa-Lazio;

Benvenuti amici di SuperNews alla diretta Live di Lazio-Genoa. L’Olimpico si scalda con l’inno della Lazio e con il consueto volo dell’aquila Olimpia. Le due squadre entrano in campo per ascoltare l’inno della Serie A e per osservare un minuto di silenzio in memoria dell’ex CT dell’Italia Azeglio Vicini.

Tutto pronto per il monday night Lazio-Genoa che chiude la ventitresima giornata di Serie A.

Lazio- La Lazio di Simone Inzaghi cerca la vittoria per allungare sull’Inter e il Milan. Il tecnico dei capitolini deve rinunciare agli squalificati Lulic e Milinkovic Savic: al loro posto pronti dal primo minuto Lukaku e Felipe Anderson, ma il brasiliano è in ballottaggio con Nani. Sulla linea difensiva torna De Vrij che affiancherà Wallace e Radu, In attacco torna il bomber Ciro Immobile.

Genoa-I rossoblù di Ballardini vogliono approfittare delle sconfitte di Spal, Benevento e Verona. Vincere o pareggiare all’Olimpico sarebbe ossigeno puro nella corsa alla salvezza. Ballardini al centro della difesa schiera Rossettini al posto dello squalificato Spolli; niente da fare per Izzo ancora alle prese con un fastidio al ginocchio ed è pronto Biraschi a sostituirlo. Sulle fasce dovrebbero rivedersi Rosi e Laxalt, mentre KO Veloso per un guaio muscolare e per rimpiazzare il portoghese si candidano i nuovi Bessa e Hiljimark. In avanti salgono le quotazioni di Galabinov su Lapadula per affiancare Pandev. Non convocato un affaticato Taarabt.