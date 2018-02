LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, calcio d’inizio ore 21.05

Ritorno sedicesimi di finale Europa League 2017/18, Mapei Stadium (Reggio Emilia)

Appuntamento con la storia per l’Atalanta, chiamata a recuperare lo svantaggio contro il Borussia Dortmund nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la “casa” dei nerazzurri per quanto concerne la competizione europea, gli uomini di Gasperini incontrano i gialloneri, che nel match d’andata giocato in Germania si sono imposti per 3-2.

Una gara davvero importante, dal valore inestimabile, per la compagine bergamasca che va a caccia degli ottavi di finale di Europa League: per ottenere questo risultato saranno necessari determinazione, coraggio ma, soprattutto, i gol. Il momento non è del tutto positivo per l’Atalanta, reduce da due pareggi consecutivi in Serie A contro Crotone e Fiorentina ed a secco di vittorie dal 4 febbraio scorso.

Stato di forma completamente diverso per la squadra tedesca, a caccia del decimo risultato utile consecutivo. L’ultimo ko del Borussia Dortmund, allenato da Peter Stoger, risale al 20 dicembre, nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa perso con il Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.

PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Castro, Dahoud; Pulisic, Reus, Schurrle; Batshuayi.