Shakhtar Donetsk-Roma 2-1, video highlights con i gol di Under, Ferreyra e Fred

94′ Dopo 4 minuti di recupero finisce Shakhtar Donetsk-Roma. Situazione aperta, la qualificazione si deciderà il 13 marzo all’Olimpico

93′ Clamoroso salvataggio di Bruno Peres che da terra ribatte sopra la traversa un tiro a botta sicura di Ferreyra

92′ SOSTITUZIONE SHAKHTAR entra Kovalenko ed esce Bernard

91′ AMMONITI PEROTTI E TYSON

90′ Saranno tre i minuti di recupero

90′ Scintille sulla linea laterale tra Perotti e Tyson

87′ Tiro radente di Gerson dai 25 metri, Pyatov blocca a terra

85′ ultimi cinque minuti di Shakhtar Donetsk-Roma

83′ SOSTITUZIONE ROMA entra Defrel ed esce Nainggolan, Di Francesco passa al 4-3-3 puro

82′ Gran tiro di Stephanenko da fuori area, Alisson blocca a terra

80′ Ingenuità difensiva della Roma che manda Ismayili al cross, Kolarov salva in angolo

79′ AMMONITO FERREYRA per fallo su De Rossi

77′ Fase di studio del match, il punteggio sembra accontentare tutte e due le formazioni

73′ Gerson subito pericoloso, servito da Dzeko si smarca e tira ma Pyatov para

71′ SOSTITUZIONE ROMA entra Gerson ed esce Under

71′ SOSTITUZIONE ROMA entra Bruno Peres ed esce Florenzi

70′ GOL DELLO SHAKHTAR, 2-1 FRED punizione perfetta del calciatore brasiliano e palla in rete

68′ Sul rovesciamento di fronte Alisson costretto ad uscire di testa per anticipare Ferreyra

68′ Cross di Kolarov per Dzeko ma Paytov anticipa

65′ Ci riprova la Roma, cross di Kolarov, Nainggolan colpisce di testa ma il tiro è debole

64′ Roma in sofferenza, De Rossi si immola su Tyson. Sarà angolo

63′ Tiro secco e deciso di Tison dai 22 metri, palla destinata all’angolino alto ma Alisson vola e salva la Roma

62′ Cross di Under, sponda di Dzeko e tiro al volo di Nainggolan ma Pyatov para

61′ Cross di esterno di Tyson per Ferreyra ma Alisson è vigile

60′ La Roma si sta abbassando. In questo modo aumentano i rischi

59′ Tiro di Bernard dai 30 metri, palla lontanissima dai pali

55′ Miracolo Alisson, cross dal fondo di Ismayili, palla a Marlos al centro dell’area, tiro a botta sicura ma il portiere giallorosso salva

54′ Ancora un errore di Florenzi mette in difficoltà Manolas che si salva in angolo

52′ GOL DELLO SHAKHTAR, 1-1 FERREYRA, lancio di Rakitskiy, Florenzi liscia la palla, Ferreyra si beve Manolas e batte Alisson in uscita

51′ Giocata di Dzeko per Under, ma il giovane romanista viene anticipato in angolo

50′ Tiro cross di Ismayili ma Kolarov devia in angolo

48′ Tiro a giro di Ferreyra dal limite dell’area, Alisson blocca

47′ la Roma parte in pressing

Ore 21.50 inizia il secondo tempo di Shakhtar Donetsk-Roma

48′ Finisce il primo tempo di Shakhtar Donetsk-Roma, giallorossi in vantaggio

47′ SOSTITUZIONE SHAKHTAR entra Ordets, ed esce Kryvtsov

46′ Il difensore degli ucraini Kryvtsov, non ce la fa entra la barella.

45′ Ci sarà un minuto di recupero

43′ Lo Shakhtar sembra aver accusato il colpo

40′ GOL DELLA ROMA, 0-1 UNDER. Perotti serve Dzeko assist al bacio per Under che solo davanti a Pyatov mette in rete. Roma davanti

39′ Bel cross di Under per Dzeko ma Rakitskiy in acrobazia evita il pericolo

37′ Perotti penetra da sinistra nell’area ucraina, appoggia a Dzeko ma il bosniaco viene murato

36′ Ci prova Marlos ma la tenaglia Strootman Fazio blocca il tentativo

34′ Gran tiro di Fred dai 25 metri, palla molto alta sopra la traversa

32′ Florenzi sbaglia spesso appoggi, è evidente la precaria condizione fisica del giallorosso

29′ Ancora un angolo per la Roma, sono 7, ma la gestione lascia a desiderare

27′ Su cross di Perotti Ismaily anticipa Under di petto e sventa un’occasione favorevole

24′ Rakitskiy affonda sul lato di Florenzi, la mette in area tesa ma nessuno ne approfitta

21′ Gioiello di Under che serve Perotti, il Monito si libera e poggia a Dzeko che solo davanti a Pyatov tira piano e centrale. Che occasione

20′ Colpo di testa di Manolas su angolo di Perotti, palla a lato di molto

19′ La catena di sinistra della Roma Kolarov-Perotti funziona e incamera angoli a ripetizione già 6

18′ Primo angolo per gli ucraini ma la gestione è discutibile e si chiude con un nulla di fatto

16′ Tiro di Perotti dai 22 metri, murato

14′ Iniziativa di Ismaily sulla sinistra la Roma libera con affanno

13′ Marlos si beve Kolarov e quasi dal fondo tira in porta. Alisson è vigile

12′ Spunto di Under sulla destra che ruba due metri sullo scatto al difensore ma nessuno raccoglie in area

10′ Dopo qualche minuti di pressione giallorossa riprende campo lo Shakhtar

7′ Sull’angolo successivo Fazio di testa manda a lato di poco

6′ Occasione Roma. Angolo di Perotti palla a Dzeko che solo a due passi dalla porta tira su Pyatov

5′ Replica la Roma, numero di Under che ruba il tempo a Ismaily e crossa per Perotti che però viene anticipato da Krystov

3′ Occasione Shakhtar, affondo di Marlos il cui cross attraversa tutta l’area piccola giallorossa

2′ Squadre a specchio, i due tecnici partono con il 4-2-3-1

Ore 20.45 dopo la sigla della Champions League prende il via il match

Ecco le formazioni ufficiali che Paulo Fonseca e Di Francesco schiereranno alle 20.45 nel match di Champions League Shakhtar Donetsk-Roma. Inizio ore 20.45

Shakhtar Donetsk-Roma, il tabellino

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Kryvtsov (47’Ordets), Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stephanenko; Marlos, Bernard (92′ Kovalenko), Taison; Ferreyra. A disposizione: Shevchenko, Zubkov,Petryak, Dentinho, Alan Patrick. Allenatore: Fonseca.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi (71’Bruno Peres), Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under (71′ Gerson), Nainggolan (83’Defrel) , Perotti; Dzeko. A disposizione: Skorupski, Juan Jesus, Pellegrini, Schick Allenatore: Di Francesco.

Reti: 40′ Under; 51′ Ferreyra; 70′ Fred

Ammoniti: Ferreyra; Perotti; Taison

Espulsi: –

Angoli: 7-9

Arbitro: William Collum

Assistenti: David McGeachie e Francis Connor

Addizionali: Bobby Madden e John Beaton,

IV° Ufficiale: Douglas Potter.

Shakhtar Donetsk-Roma, la presentazione

E’ giorno di Champions League per la Roma che stasera affronterà allo stadio Metalist, la Donbas Arena di Donec’k lo Shakhtar di Pauli Fonseca. In conferenza stampa Eusebio Di Francesco ha parlato delle ambizioni dei giallorossi.“Ragioniamo partita dopo partita. Ora vogliamo arrivare ai quarti. Lo Shakhtar ha importanti qualità offensive ed è abituata a giocare questa competizione. La stiamo vivendo con il giusto equilibrio, sapendo che abbiamo sia la Champions sia il campionato. Ma oggi siamo concentrati totalmente sullo Shakhtar. Vogliamo evitare i cali di tensione, serve continuità al nostro lavoro offensivo e difensivo –prosegue il tecnico giallorosso-. Magari a volte ci costringeranno ad abbassarci, la nostra forza sarà rimanere compatti. Ho visto una squadra in grande crescita, mi auguro di rivederla anche in campo. Abbiamo alzato molto i ritmi di allenamento, rischiando qualcosina ma mettendo grande lavoro per fare un grande lavoro per il finale di stagione -aggiunge-. Dobbiamo avere grande convinzione, determinazione e cattiveria in entrambe le fasi di gioco”. Sulla crescita del turco Under, Di Francesco spiega. “Cengiz ha fatto cose straordinarie, ma voglio parlare di squadra e non di singoli. In campo non va Under ma la Roma. Che stia in un buon momento è qualcosa che ci rende felici. Ma non dirò se gioca o no perché voglio tutti concentrati. Nemmeno De Rossi è sicuro di iniziare dal primo minuto, sceglierò domani”.

Shakhtar Donetsk-Roma, le probabili formazioni

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Krivtsov, Khotcholava, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. Allenatore: Paulo Fonseca.

Roma (4-2-3-1): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Shakhtar Donetsk-Roma, l’arbitro

E’ lo scozzese William Collum l’arbitro designato per la sfida di Champions League Shakhtar Donetsk-Roma, gara di andata degli ottavi di finale che vedrà i giallorossi impegnati in Ucraina stasera. Gli assistenti sono i connazionali David McGeachie e Francis Connor, gli addizionali Bobby Madden e John Beaton, e il quarto uomo è Douglas Potter.

Shakhtar Donetsk-Roma, come vederla

La gara della Roma sarà in chiaro, pertanto sarà possibile vederla su Canale 5, su Premium Sport e Premium Sport HD. Da dispositivi mobili sarà possibile seguire la partita su Premium Play (solo per gli abbonati Premium) .