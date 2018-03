Carpi-Ternana 2-1: Melchiorri-Concas, emiliani in lotta per i play-off (Video Gol)

Il Carpi torna alla vittoria dopo il pesante 0-4 rimediato al “Barbera” contro il Palermo. Allo Stadio “Sandro Cabassi”, gli uomini di Calabro hanno battuto la Ternana per 2-1 nel match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

I biancorossi agganciano momentaneamente il Perugia, impegnato domani sera in casa contro la Cremonese, all’ottavo posto in classifica e quindi possono continuare a credere nell’obiettivo play-off.

Ennesima sconfitta stagionale per la Ternana, unica squadra a non aver ancora conquistato i tre punti al di fuori del proprio campo di gioco. Sono arrivate al “Liberati“, infatti, le quattro vittorie stagionali della squadra rossoverde, ultima in classifica a tre lunghezze dalla Pro Vercelli e addirittura a -8 dalla zona salvezza.

A decidere la sfida odierna sono state le reti di Melchiorri e Concas. Inutile il gol del momentaneo 1-1 siglato dal “bomber” Montalto.

Carpi-Ternana 2-1 (12′ Melchiorri, 38′ Montalto, 68′ Concas)

Trentatreesima giornata Serie B 2017/18, Stadio Sandro Cabassi (Carpi)

SECONDO TEMPO

90+3′ – FISCHIO FINALE! Carpi batte Ternana 2-1, decisive le reti di Melchiorri e Concas. Inutile il momentaneo 1-1 di Montalto.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – Carpi vicinissimo al tris! Percussione sulla sinistra da parte di Melchiorri, che appoggia al centro per Concas: l’autore del gol del 2-1 calcia di prepotenza da distanza ravvicinata ma spedisce il pallone sul fondo.

88′ – SOSTITUZIONE TERNANA: entra Statella al posto di Ferretti.

87′ – Destro di Defendi dal limite, Colombi salva con i pugni!

83′ – Forcing finale della Ternana: gli uomini di De Canio non hanno mai vinto al di fuori del “Liberati” in stagione, solo sei punti al di fuori delle mura amiche per gli umbri (sei pareggi).

80′ – Dieci minuti, più eventuale recupero, al fischio finale di Carpi-Ternana: i padroni di casa sono avanti per 2-1.

77′ – SOSTITUZIONE CARPI: c’è Mbaye al posto di Di Chiara.

76′ – SOSTITUZIONE TERNANA: entra il numero 10 Finotto, fuori Piovaccari.

73′ – Cross di Carretta, palla bloccata senza problemi da Colombi.

71′ – Ammonito Defendi.

68′ – GOL DEL CARPI!!!! Melchiorri colpisce il palo, l’azione prosegue e Fabio Concas, su assist di Pasciuti, trafigge il portiere Sala per la rete del 2-1 che dà maggior tranquillità alla compagine allenata da Calabro.

66′ – SOSTITUZIONE CARPI: entra Concas al posto di Malcore.

65′ – CLAMOROSO AL CABASSI! Tiro di Piovaccari, il pallone colpisce il palo alla sinistra di Colombi, percorre tutta la linea di porta, urta anche il palo destro e poi termina tra le braccia del portiere.

62′ – SOSTITUZIONE TERNANA: entra Carretta al posto di Vitiello.

58′ – Lancio di Verna a cercare Melchiorri, anticipato dal portiere avversario che riesce a far suo il pallone.

57′ – Percentuale di possesso palla superiore addirittura al 70% per la Ternana.

56′ – Continua l’incitamento della curva biancorossa verso i propri giocatori, che in questo secondo tempo non stanno brillando ma stanno comunque ottenendo un pareggio contro la Ternana.

51′ – Bella azione del Carpi che riesce anche a trovare il gol, ma si alza la bandierina del primo assistente: è fuorigioco, tutto fermo.

48′ – Per il Carpi hanno cominciato la fase di riscaldamento Mbaye e Saric.

46′ – COMINCIATA LA RIPRESA DI CARPI-TERNANA!

PRIMO TEMPO

45+1′ – FINE PRIMO TEMPO! Squadre al riposo sul punteggio di 1-1: Carpi avanti con Melchiorri, pareggio umbro firmato da Montalto.

45′ – Sinistro di Tremolada da buona posizione, Colombi si oppone!

43′ – Carpi ad un passo dal 2-1! Ternana completamente sbilanciata, ne approfittano per metà i padroni di casa che sfiorano il gol con Giancarlo Malcore, il cui sinistro al volo è terminato sul fondo.

40′ – Clamorosa opportunità per il Carpi! Garritano percorre diversi metri palla al piede sulla sinistra per poi mettere un ottimo pallone a centro area sui piedi di Verna, che calcia di prima intenzione e trova la respinta del portiere.

38′ – PAREGGIO TERNANA!!!! Punizione ben calciata da Adriano Montalto che, aiutato dalla deviazione di un difensore, è riuscito ad insaccare il pallone in rete per l’1-1.

37′ – Calcio di punizione per la Ternana da posizione interessante. C’è Montalto sul punto di battuta.

35′ – Ha accorciato le distanze l’Avellino: Parma avanti 2-1, gol di Asencio. Gioia, seppur parziale, per i tifosi del Carpi!

31′ – Se n’è andato il primo terzo di gara: Carpi in vantaggio per 1-0 sulla Ternana grazie al gol realizzato al 12′ da Melchiorri.

25′ – Tremolada sfiora il gol da calcio di punizione: grande esecuzione del calciatore della Ternana che ha scheggiato il palo alla sinistra di Colombi.

24′ – Fallo di Melchiorri su Signorini, l’arbitro non ha dubbi a concedere un calcio di punizione per la Ternana a venticinque metri dalla porta di Colombi.

23′ – Il Parma, diretta rivale del Carpi per l’accesso ai play-off, è in vantaggio per 2-0 al “Partenio” contro l’Avellino.

21′ – Di Chiara è rimasto a terra dopo aver ricevuto un colpo al volto. Gioco fermo.

12′ – CARPI IN VANTAGGIO! Gli emiliani trovano la rete dell’uno a zero al “Cabassi”: gol di Melchiorri, nulla da fare per l’estremo difensore della Ternana che si è visto superare dall’attaccante avversario da distanza ravvicinata.

9′ – Più Ternana che Carpi in questa fase di gioco. Gli ospiti, ultimi in classifica, cercano il colpaccio in casa di una squadra a ridosso della zona play-off.

6’ – Gran traversone all’indirizzo di Montalto, ottimo intervento difensivo di Ligi che salva il Carpi ma regala un corner alla Ternana.

5’ – Cross di Vitiello, Ferretti prova a coordinarsi per il destro al volo ma colpisce male e il pallone termina tra le braccia di Colombi. Prima chance per la Ternana.

3’ – Prima conclusione del match per il Carpi: ci prova Verna dal limite, conclusione centrale e il portiere blocca senza problemi.

1′ – PARTITI!

20.15 – FORMAZIONE UFFICIALE CARPI: 22 Colombi, 3 Capela, 5 Verna, 9 Malcore, 11 Melchiorri, 13 Poli, 14 Ligi, 16 Garritano, 17 Di Chiara, 19 Pasciuti, 25 Pachonik.

20.15 – FORMAZIONE UFFICIALE TERNANA: 22 Sala, 2 Vitiello, 4 Valjent, 5 Signorini, 9 Piovaccari, 13 Ferretti, 16 Tremolada, 23 Paolucci, 25 Defendi, 26 Gasparetto, 32 Montalto.

20.10 – Amici di SuperNews, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Carpi-Ternana. A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

Allo Stadio “Sandro Cabassi” si affrontano Carpi e Ternana nel turno infrasettimanale che vale la trentatreesima giornata del campionato di Serie B.

I padroni di casa, reduci dalla sonora sconfitta per 4-0 rimediata al “Renzo Barbera” contro il Palermo, vogliono rialzare la testa e conquistare tre punti che sarebbero piuttosto importanti in ottica play-off. La compagine allenata da Calabro, infatti, è proprio a -3 da quell’ottavo posto, attualmente occupato dal Parma, che darebbe una chance in più di promozione in Serie A.

Al “Cabassi” arriva una Ternana ultima in classifica, ma abbastanza carica mentalmente dopo lo 0-0 del “Liberati” contro il Frosinone, secondo in graduatoria alle spalle dell’Empoli. I rossoverdi sono all’ultima spiaggia, a tre lunghezze dalla Pro Vercelli penultima e a -8 dalla zona salvezza. Luigi De Canio, allenatore della squadra umbra dallo scorso 21 febbraio, sa che la partita di questa sera dovrà essere affrontata col piglio giusto e, soprattutto, i suoi giocatori non dovranno commettere errori.

La Ternana, sedicesima in classifica se si guarda il rendimento tra le mura amiche, è l’unica squadra di Serie B a non aver ancora vinto in trasferta: al di fuori del “Liberati” sono arrivati appena sei punti, ottenuti tutti attraverso pareggi, l’ultimo dei quali contro lo Spezia il 10 marzo scorso.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-TERNANA

PROBABILE FORMAZIONE CARPI (4-4-2): Colombi; Pachonik, Poli, Ligi, Di Chiara; Pasciuti, Verna, Sabbione, Garritano; Malcore, Melchiorri.

PROBABILE FORMAZIONE TERNANA (4-3-1-2): Sala; Vitiello, Gasparetto, Signorini, Statella; Defendi, Paolucci, Valjient; Tremolada; Montalto, Finotto.

Carpi-Ternana LIVE su SuperNews dalle 20.30