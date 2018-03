LIVE Casertana-Racing Fondi, Cronaca diretta e risultato in tempo reale Primo tempo

Casertana-Fondi 0-0

36 – Nel Fondi si fa male Nolè esce provvisoriamente dal campo e poi rientra

31 – Conclusione fuori misura di Carriero dopo l’anticipo su Alfageme

26- Turchetta per Carriero che di testa non centra la porta

21 – Il Fondi prova ad uscire palla al piede

18 – Anche qui terreno allentato

17 – Tentativo di Turchetta col destro

10 – Ammonito Quaini

7 – Tentativo a lontano di Romano

5 – Cross di D’Anna bloccato dal portiere

3 – Corvia lanciato fa un brutto passaggio invece di avanzare e calciare

PARTITI!

Casertana-Racing Fondi, formazioni ufficiali

Casertana: Forte I, Finizio, Lorenzini, D’Anna, Pinna, Carriero, Alfageme, De Rose, Polak, Romano, Turchetta

Racing Fondi: Elezaj, Ghinassi, Quaini, Corticchia, Ricciardi, Galasso, Mangraviti, Nolè, Polverini, Corvia, Paparusso.

Casertana-Racing Fondi, le probabili formazioni

Buona serata amici di SuperNews, siamo qui per seguire la diretta in tempo reale del secondo posticipo del Girone C di Serie C Casertana-Racing Fondi. La Casertana arriva da un buon momento, ed in classifica occupa il tredicesimo posto con 33 punti. Se non si distrae, potrebbe anche puntare ai play-off. Dall’altra parte troviamo il Racing Fondi, che oggi si trova al penultimo posto con 26 punti. Eppure, la salvezza diretta si trova a sole 3 lunghezze, anzi potrebbero essere due se consideriamo che l’Akragas – 11 punti – rischia di retrocedere direttamente, senza passare dai play-out perché dista ben più di 8 punti dalla Paganese, quartultima con 28 punti.

La Casertana si schiererà col 3-5-1-1 con Cariero dal primo minuto. Forte sarà in porta. Polak, Pinna e Lorenzini giocheranno in difesa; a centrocampo ci saranno D’Anna, Romano, Carriero, De Rose e Finizio. In attacco Turchetta agirà alle spalle di Alfageme.

Qualche complicazione – invece – per il tecnico del Racing Fondi Stefano Sanderra. Vi sono infatti De Martino, Vastola e Vasco. Questo sarà il 3-5-2 della formazione laziale: Elezaj in porta, Malgravini, Ghinassi e Polverini in difesa, Galasso, Addessi, Ricciardi, Lazzari e Paparusso a centrocampo, mentre Mastropietro e Corvia agiranno in attacco,

Calcio d’inizio di Casertana-Racing Fondi alle 20:45.