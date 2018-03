07:10 – E’ iniziato il giro di ricognizione.

07:00 – Mancano 10 minuti alla partenza.

06:51 – Tutte le vetture sono regolarmente schierate in griglia.

06:45 – Splende il sole sul circuito dell’Albert Park. Sembrano scongiurate le previsioni meteo che davano pioggia per il Gran Premio di oggi.

06:40 – Aperta la pit-lane. Le vetture stanno lasciando i box per raggiungere la griglia di partenza.



06:37 – La Pirelli ha reso noto quanti treni di ogni tipologia di mescola sono rimasti a disposizione di ogni pilota.

05:00 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta del Gran Premio d’Australia, gara d’apertura del Mondiale di Formula 1 2018. Mancano poco più di due ore all’inizio della gara, che prenderà il via alle 7:10 italiane, nell’attesa facciamo un riepilogo della griglia di partenza.

Fila 1: 1. Hamilton (Mercedes) 1’21”164-2. Raikkonen (Ferrari) 1’21”828

Fila 2: 3. Vettel (Ferrari) 1’21”838-4. Verstappen (Red Bull-Renault) 1’21”879

Fila 3: 5. Magnussen (Haas-Ferrari) 1’23”187-6. Grosjean (Haas-Ferrari) 1’23”339

Fila 4: 7. Hulkenberg (Renault) 1’23”532-8. Ricciardo (Red Bull-Renault) 1’22”152 (-3 posizioni)

Fila 5: 9. Sainz (Renault) 1’23”577-10. Alonso (Mclaren-Renault) 1’23”692 (Q2)

Fila 6: 11. Vandoorne (Mclaren-Renault) 1’23”853 (Q2)-12. Perez (Force India-Mercedes) 1’24”005 (Q2)

Fila 7: 13. Stroll (Williams-Mercedes) 1’24”230 (Q2)-14. Ocon (Force India-Mercedes) 1’24”786 (Q2)

Fila 8: 15. Bottas (Mercedes) no time (-5 posizioni)-16. Hartley (Toro Rosso-Honda) 1’24”532 (Q1)

Fila 9: 17. Ericsson (Sauber-Ferrari) 1’24”’556 (Q1)- 18. Leclerc (Sauber-Ferrari) 1’24”636 (Q1)

Fila 10: 19. Sirotkin (Williams-Mercedes) 1’24”922 (Q1)-20. Gasly (Toro Rosso-Honda) 1’25”295 (Q1)

Dopo una lunga pausa invernale, è finalmente arrivata l’ora di ricominciare. Tra poco più di due ore prenderà il via il Gran Premio d’Australia, gara d’ apertura del Campionato del Mondo di Formula 1 2018.

Sede del round inaugurale del Mondiale, il circuito dell’Albert Park di Melbourne, tracciato semicittadino di 5,303 km, che si sviluppa all’interno dell’omonimo parco urbano della città australiana. La gara può essere ormai definita una classica del calendario della massima formula, che vi fa tappa dall’ormai lontano 1996. Saranno 58 i giri da percorrere per portare a termine il Gran Premio, per una distanza complessiva di 307,574 km.

Nelle qualifiche il Campione del Mondo Lewis Hamilton ha dimostrato subito ai rivali che, anche nell’annata sta per cominciare, per la conquista del titolo dovranno fare i conti con lui, conquistando una strepitosa pole position con il tempo di 1’21”164. Nessuno è stato in grado di avvicinarsi al tempo del pilota Mercedes, visto che i primi inseguitori, i ferraristi Kimi Raikkonen (2°) e Sebastian Vettel (3°), sono staccati di quasi 7 decimi. A completare la seconda fila la prima Red Bull, quella di Max Verstappen. Gara che si preannuncia difficile per gli altri due piloti Red Bull e Mercedes: Daniel Ricciardo ha realizzato il 5° tempo ma, come già noto dalla giornata di venerdi, ha dovuto scontare una penalità di 3 posizioni sulla griglia per non aver rallentato a sufficienza durante l’esposizione di una bandiera rossa nel corso della FP2,e prenderà quindi il via dalla quarta fila, in ottava posizione. Ancora peggio è andata a Valtteri Bottas, seconda guida del team Campione del Mondo: sarebbe dovuto partire 10°, non avendo realizzato un tempo a causa di un incidente all’inizio della Q3, ma i meccanici Mercedes sono stati costretti a sostituire il cambio sulla sua vettura, che era stato seriamente danneggiato nell’impatto contro le barriere. Il finlandese è quindi dovuto arretrare di altre 5 posizioni in griglia, come da regolamento, e scatterà così solamente 15°.