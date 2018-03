LIVE Inter-Verona, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Tutto pronto a San Siro per il match tra Inter e Verona. Alle 15:00 scenderanno in campo due formazioni in cerca di punti pesanti per obiettivi decisamente diversi: i nerazzurri per un posto in Champions, mentre i gialloblù per continuare a sperare in una complicata salvezza. L’Inter domenica scorsa ha letteralmente asfaltato la Sampdoria di Giampaolo, imponendosi per 5-0 al Ferraris grazie, soprattutto, ad uno splendido Icardi, autore di ben quattro gol. Lo stesso risultato è stato registrato al Bentegodi, ma a vincere non è stato il Verona bensì l’Atalanta di Gasperini che, grazie ad una tripletta di Ilicic e ai gol di Cristante e Gomez, ha dominato il match sin dal 2′ di gioco. La squadra di Spalletti, dunque, dopo il lungo periodo di difficoltà vissuto tra dicembre e febbraio, nelle ultime tre partite ha raccolto 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. La squadra di Pecchia invece, dopo i due successi consecutivi ottenuti contro Torino e Chievo, ha subito, prima della sosta per le Nazionali, questa inaspettata battuta d’arresto che dovrà cercare di dimenticare al più presto.

Inter-Verona è un match storicamente favorevole ai nerazzurri, i quali negli ultimi 15 incontri, hanno avuto la meglio in 12 occasioni pareggiando le restanti 3. A San Siro, invece, nei 31 precedenti l’Inter non ha mai perso contro il Verona, vincendone 20 e pareggiandone 11. Per trovare un successo dei gialloblù dobbiamo tornare al 1992, quando sulla panchina degli scaligeri sedeva Liedhom, e il Verona si impose al Bentegodi per 1-0 con gol di Ezio Rossi.



Probabili formazioni Inter-Verona

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Panchina: Padelli, Berni, Santon, Dalbert, Lopez, Borja, Karamoh, Vecino, Eder, Pinamonti

Indisponibili: Ranocchia

Verona (4-4-2): Nicola; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Bouchel, Valoti, Verde; Matos, Petkovic. All. Pecchia

Panchina: Silvestre, Bordon, Souprayen, Bianchetti, Felicioli, Aaron, Zuculini, Calvano, Fossati, Lee, Cerci

Indisponibili: Zaccagni, Kean, Horteaux

Arbitro: Rocchi della sezione di Firenze. Gli assistenti saranno: Lo Cicero e Liberti. Quarto uomo: Aureliamo. Al Bar agirà Guida , affincato da Fourneau

A tra poco per il LIVE Inter-Verona