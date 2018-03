LIVE Risultati Serie A, cronaca in tempo reale: Napoli-Genoa e Lazio-Bologna

Risultati Serie A – Saranno addirittura due i posticipi della ventinovesima giornata di Campionato. Il Napoli e la Lazio sono le due big che scenderanno in campo alle 20.45, rispettivamente contro Genoa e Bologna: entrambe hanno come obiettivo minimo la vittoria, la prima per avvicinare la Juventus e la seconda per confermarsi in zona Champions League.

Napoli-Genoa e Lazio-Bologna si potranno seguire in diretta su SuperNews.

Risultati Serie A, Napoli-Genoa – calcio d’inizio ore 20.45

14.00 – PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

14.00 – PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Galabinov.

13.30 – Partita da non sbagliare per il Napoli di Maurizio Sarri: nell’anticipo del sabato, la Spal ha bloccato la Juventus sullo 0-0 facendo un grosso regalo agli azzurri, obbligati a conquistare i tre punti per portarsi a -2 dai bianconeri. Al “San Paolo” arriva il Genoa, squadra reduce da due sconfitte di fila ed attualmente tredicesima in classifica.

Risultati Serie A, Lazio-Bologna – calcio d’inizio ore 20.45

14.00 – PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.

14.00 – PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (3-5-2): Mirante; Helander, Gonzalez, De Maio; Di Francesco, Donsah, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi, Destro.

13.30 – Ottenuta la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, e scoperta l’avversaria (sarà il Salisburgo), ecco che la Lazio torna a concentrarsi sulla Serie A.

All’Olimpico di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi affronteranno il Bologna: i tre punti non arrivano dal 25 febbraio scorso, Ciro Immobile e compagni sono chiamati a reagire. È crisi anche per la compagine emiliana, reduce da due ko consecutivi contro Spal e Atalanta.