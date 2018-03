LIVE Risultati serie B trentatreiesima giornata in tempo reale: Frosinone-Venezia partita d’alta classifica

La trentatreiseima giornata di serie B si è aperta ieri tra Ascoli e Bari, Il gol di Buzzegoli ha riaperto la lotta per la salvezza e condannando al momento i pugliesi a non scalare ancora la classifica per una promozione diretta. Gli uomini di Grosso testimoniano di avere problemi ancora fuori casa. Infatti non vincono da Terni. Stasera si giocano otto partite. Domani le ultime due. La sfida tra Frosinone e Venezia spicca tra tutte con i veneti che vorrebbero fare il colpaccio al Matusa. I ciociari vivono un momento complicato, con due punti nelle ultime tre partite ed una dura contestazione da parte dei tifosi nell’ultimo match pareggiato a Terni. Man mano i gialloblù stanno perdendo l’occasione di andare direttamente in A per essere risucchiati nei play off. Empoli e Palermo sembrano essere più in forma rispetto ai ciociari. Ora incontrare la squadra di Inxaghi non è certo una bella partita da affrontare per tornare alla vittoria.

L’Empoli, invece, prova l’allungo al Castellani contro la Salernitana che è in netta ripresa. Il Palermo, invece, è ospite dell’Entella che domenica è uscita indenne da Cremona, vincendo 1-0. Il Foggia, sconfitto dal Parma nell’anticipo delle 12:30 di domenica non sembra ridimensionare i proprio obiettivi di play off e con la Pro Vercelli proverà a vincere. In chiave play off spicca Cittadella-Spezia con i veneti che proveranno a non farsi avvicinare dai liguri. Il Parma cerca continuità ad Avellino che al momento viene da una serie di sconfitte e pareggi, mentre la Ternana cerca punti a Carpi. Infine chiude il turno di questa sera Brescia-Pescara, mentre domani alle 19 giocheranno Novara-Cesena per la zona retrocessione e Perugia-Cremonese, con gli umbri più vivi rispetto ai lombardi.