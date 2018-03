LIVE Serena Williams – Naomi Osaka, Wta Miami 2018, risultato in tempo reale: le info del match

(WC) SERENA WILLIAMS – NAOMI OSAKA, quarto match sullo Stadium a partire dalle 16.00 italiane (dopo Bellis-Azarenka)

Primo turno Wta Premier Mandatory Miami (cemento)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Serena Williams – Naomi Osaka, primo turno di fuoco nel Wta Miami

Il primo turno del secondo Wta Premier Mandatory del 2018, ossia quello di Miami, mette di fronte la statunitense Serena Williams (wild card) e la giapponese Naomi Osaka, neo-vincitrice del Wta Indian Wells: subito una partenza “esplosiva” per le due tenniste, che si incontreranno per la prima volta in carriera e rappresentano due diverse generazioni: classe 1981 la prima, 1997 la seconda.

La 23 volte vincitrice Slam è rientrata nel circuito Wta proprio ad Indian Wells (sempre tramite wild card), dopo essere diventata mamma, riuscendo a superare i primi due turni (contro la kazaka Zarina Diyas e l’olandese Kiki Bertens) prima di essere sconfitta nel terzo dalla sorella Venus. La nativa di Osaka, invece, ha ottenuto il titolo in California sconfiggendo nell’ordine la russa Maria Sharapova, la polacca Agnieszka Radwanska, la statunitense Sachia Vickery, la greca Maria Sakkari (perdendo l’unico set di tutto il torneo), la ceca Karolina Pliskova nei quarti, la rumena Simona Halep (n°1 Wta) in semifinale ed infine la russa Daria Kasatkina nell’ultimo atto.