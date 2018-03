LIVE Viterbese-Livorno: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Viterbese-Livorno, presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews, e benvenuti alla cronaca diretta live ed in tempo reale di Viterbese-Livorno, match valido per la 32^ giornata del Girone A del campionato di Serie C. Si affrontano la prima e la quarta forza del torneo. I laziali sono reduci dal pareggio contro la Lucchese, mentre i labronici hanno potuto gioire dall’arrivo in panchina di mister Foschi, avendo battuto nello scontro diretto la Robur Siena e riconquistato il primo posto in classifica. Servirà continuità dopo l’esonero di Andrea Sottil e la precedente disfatta contro il Pro Piacenza, tenendo anche conto del fatto che la Viterbese ha battuto la capolista con un perentorio 3-0 nella Coppa Italia di Serie C, competizione nella quale – fra l’altro – la formazione allenata da Sottili ha conquistato la finale.

Senza variazioni sul modulo, 4-3-3 – Foschi dovrà fare a meno di Pedrelli, Perico, Gasbarro e Doumbia. Dunque, ci sarà una difesa in emergenza, nella quale agiranno Franco e Bresciani sulle fasce, e Pirrello e Gonnelli in qualità di centrali. A centrocampo si profila il ballottaggio fra Bruno e Giandonato. La Viterbese è fortemente rimaneggiata a sua volta, soprattutto davanti. Sottili deve fare a meno di Jefferson, Sané, De Vito, Mbaye, Pacciardi, Musacci, Checchin, Benedetti e De Sousa. Fischio d’inizio di Viterbese-Livorno alle 20:30.