PSG-Real Madrid 1-2: i Blancos volano ai quarti di Champions grazie a Ronaldo e Casemiro (Video Gol e Highlights)

Termina la sfida al Parco dei Principi. PSG-Real Madrid 1-2. A segno Ronaldo su assist di Lucas Vasquez, poi pareggia Cavani e alla fine decide Casemiro. I Blancos passano il turno eliminando la squadra di Emery. Il PSG ha fatto troppo poco per mettere paura agli spagnoli. Da segnalare l’espulsione di Verratti per doppia ammonizione.

90’+4- Finita! Triplice fischio del direttore di gara. PSG-Real Madrid 1-2. Decidono Cristiano Ronaldo e Casemiro. Cavani per i francesi

90’+3- Pastore perde palla in contropiede. Real che controlla la palla fino al fischio finale dell’arbitro. Ormai si attende solamente che Brych fischi la conclusione

90’+2- Bale dalla distanza. Para facile Areola

90’+1- Cavani chiuso da Casemiro in area di rigore

90′- Saranno 4 i minuti di recuperi indicati dal quarto uomo

89′- Anche Isco vuole timbrare il cartellino. Bella conclusione parata in angolo da Areola

88′- Contropiede del Paris Saint Germain, ma Pastore sbaglia la misura dell’ultimo passaggio

87′- Sterile possesso parigino, ancora Real che controlla la sfera e la partita

86′- Conclusione da posizione defilata di Vasquez. Ancora un’occasione per gli uomini di Zidane

85′- Bellissima circolazione di palla del Real Madrid. Kroos, Marcelo e poi Ramos. Dominio Blancos in questo finale

84′- Cavani ammonito per un fallo netto su Casemiro. Esce Mbappé, entra Diarra

83′- Anche Ronaldo scheggia leggermente il palo con la sua conclusione di destro. Il PSG non è più mentalmente in campo

82′- Ancora Real e ancora un legno. Vasquez ha colpito il palo

81′- Ci prova anche Kroos. Dentro intanto Isco, esce Asensio

79′- GOOOOOOOOL! Casemiro calcia in rete e mette il sigillo al passaggio del turno PSG-Real Madrid 1-2. Il tiro del giocatore brasiliano è passato sotto le gambe di Marquinhon incolpevole nella deviazione che ha messo fuori causa Areola

78′- Possesso palla del Real Madrid. Il PSG dopo qualche istante dopo il pareggio sembra aver perso le speranze

77′- Ammonito Sergio Ramos

76′- Tenta il tutto per tutto Emery inserendo Draxler. Di Maria esce, la sua partita è al limite della sufficienza

75′- Cambio per il PSG: entra Draxler esce Di Maria. Anche Zidane adopera una sostituzione: fuori Benzema dentro Bale

74′- Il Real prova a far circolare la sfera. In campo c’è molta nebbia causata dai fumogeni, qualche giocatore si lamenta ma si va avanti

73′- Servono due reti ai parigini per ribaltare il risultato dell’andata. In 10 uomini non sarà facile ma il PSG sembra galvanizzato. Benzema poi in contropiede sfiora la rete del vantaggio

72′- Ancora mezzo minuto di pausa a causa dei fumogeni. Ora il PSG spera nel miracolo

71′- Entra Kroos esce Kovacic

70′- GOOOOOOL! Cavani in mischia tocca e la palla entra. Dal calcio d’angolo sponda di Dani Alves al centro, tocca T.Silva poi un rimpallo col ginocchio favorisce la rete del Matador. PSG-Real Madrid 1-1

69′- Di Maria ancora sulla corsia sinistra. Angolo per il PSG

68′- Palo esterno di Asensio su assist di Marcelo. Il Real fa quello che vuole ora

67′- Verticalizzazione di Pastore per Cavani, palla al Matador che calcia. Para Navas ma l’attaccante del PSG era in fuorigioco

67′- All’attacco il Real. Ancora Marcelo sulla sinistra poi recupera T.Silva

65′- Verratti lotta in mezzo al campo, poi protesta per un presunto fallo subito. Era già ammonito, Brych lo caccia con il secondo giallo. Rosso e sotto la doccia!

64′- Azione dalla sinistra di Benzema che si allunga la palla sul fondo. Azione sciupata

63′- Adesso il Real Madrid controlla decisamente il gioco. Nulla da fare per il PSG

62′- Numero di Vasquez contro Berchiche poi palla sul fondo

60′- Nonostante il possesso palla sia favorevole al PSG, il Real conduce la gara con merito. L’ingresso di Pastore deve portare più vivacità e soprattutto palloni per Cavani che fino a qui non è mai stato servito

59′- Reclama un fallo Di Maria. Nessun fischio poi l’azione finisce con la difesa spagnola che rinvia

58′- Cavani! Occasione per pareggiare ma sarà angolo. Entra intanto Pastore, esce T.Motta

57′- Benzema e Cristiano Ronaldo in contropiede. Poi il portoghese va giù in area, per Brych non c’è fallo

56′- Si alzano dalla panchina Draxler e Pastore. Emery deve cambiare per sperare

55′- Angolo per il PSG. Di Maria chiuso da Carvajal

54′- Marcelo chiude Mbappé, poi Verratti prova il dribbling ma si difende con ordine il Real Madrid

53′- Il PSG ora deve davvero fare gli straordinari per trovare il miracolo

51′- GOOOOOOOOOOL! Cristiano Ronaldo che rete di testa su assist di Lucas Vasquez. Bellissima azione del Real con Asensio che trova Vasquez, la palla per CR7 è perfetta. Ora si fa pesantissima per il PSG. 0-1

50′- Verticalizzazione di Berchiche per Di Maria, chiudono Carvajal e Ramos

49′- Dalla parte opposta: cross perfetto di Marcelo, CR7 colpisce di testa. Palla sul fondo

49′- Buona circolazione di palla del PSG, Cavani serve T.Motta che calcia altissimo con il corpo all’indietro

48′- Si riprende a giocare. Corner battuto male ma possesso ancora francese

47′- Gioco momentaneamente sospeso per i tanti fumogeni dalla curva dei tifosi del Paris

46′- Verratti chiuso, riparte il Real con grande reattività. Poi i parigini rubano palla e conquistano un calcio d’angolo

45’st- Subito un fallo e possesso che passa al PSG

Al via la ripresa. Palla al Real

Secondo tempo

A Parigi, PSG e Real Madrid si sono affrontate senza creare particolari pericoli ai due portieri. Due le occasioni nette per i padroni di casa con Di Maria e Mbappé. Il Real ha risposto con Ramos e soprattutto con la nitida chance sprecata da Benzema. Emery dovrà escogitare qualcosa per sbloccare il match. Bene nel Real Benzema, molto attivo su tutto il fronte offensivo nonostante l’errore davanti ad Areola



45′ +1– Termina il primo tempo: PSG-Real Madrid 0-0

45′- Ci sarà un minuto di recupero al Parco dei Principi

44′- Navas rinvia, poi sulla seconda palla calcia sul corpo di Cavani in pressione. Rischio per il portiere del Real

43′- Subisce fallo Berchiche, lo ha commesso Lucas Vasquez

42′- Mbappé! Para Navas ma Cavani era libero al centro. Altra occasione per il PSG

41′- Il Real si difende ordinato e prova a rispondere con azioni sulle corsie esterne

40′- Di Maria, un tiro cross fermato in due tempi da Navas. Poi Cavani prova il tap in ma commette fallo sul portiere

39′- Verratti palla al piede ma il PSG non riesce ad accendersi e a far male agli spagnoli

38′- Carvajal dalla distanza, palla di molto a lato

37′- Che occasione per Benzema! Da solo contro Areola, para il portiere. Angolo per il Real

36′- Azione in contropiede degli spagnoli, Ronaldo per Carvajal, poi Asensio chiuso da T.Silva

35′- Fuorigioco di Asensio

34′- Benzema chiuso in angolo. Attacca adesso il Real Madrid

33′- Molto attivo ancora l’argentino. Duello con Marcelo ma chiude tutto il Real

32′- Punizione battuta dal solito Di Maria, Cavani e Rabiot non ci arrivano. Poi il Matador commette fallo e il possesso diventa del Real Madrid

31′- Azione di Di Maria con tantissimo spazio davanti. Kovavic lo ferma fallosamente e arriva il cartellino giallo. Giusto

30′- Sbaglia l’appoggio Verratti. Emery dalla panchina chiede più velocità ai suoi. Il PSG deve assolutamente segnare per sperare nella rimonta. Alla mezz’ora LIVE PSG-Real Madrid 0-0

29′- Di Maria sbaglia il cross. Ramos lo devia e la palla arriva a Navas

28′- Prova a sfondare anche il Real con il suo uomo di punta Ronaldo. Dribbling e tentativo di cross fermato dalla difesa parigina. Ripartono i francesi

27′- Azione lunga di Mbappé e Berchiche, poi l’ex Monaco crossa sul secondo palo. Palla fuori

26′- Sbaglia Ronaldo l’apertura per Vasquez. Si dispera il portoghese per la buona occasione sciupata

25′- Di Maria batte la punizione. C’è deviazione e calcio d’angolo

24′- Mette il turbo Mbappé, fermato fallosamente. Punizione importante per il PSG

23′- Ci provano gli ospiti, poi Vasquez commette fallo

22′- Tacco di Rabiot, il rimpallo non lo favorisce. Real Madrid in contropiede

21′- Palla persa ora da Benzema, riparte l’azione del Paris con Rabiot e Di Maria

20′- Melina madridista, il PSG al momento aspetta l’errore dell’avversario

19′- Ammonito Verratti reo di aver commesso un fallo tattico nei confronti di Casemiro che stava partendo in contropiede

18′- Il Real adesso tiene il possesso del pallone

17′- Dagli sviluppi del corner, prima Ramos chiuso da Areola poi Varane stoppato da Marquinhos. Che doppia occasione per il Real!

16′- Occasione Real Madrid: bel fraseggio tra Ronaldo e Vasquez poi palla a Benzema che calcia alto. Sarà angolo per il Madrid

15′- C.Ronaldo reagisce ad un buffetto di Dani Alves, graziato il portoghese

14′- Più PSG che Real Madrid nel primo quarto d’ora ma le corsie esterne degli spagnoli funzionano molto bene e sono sempre molto pericolose

13′- Verratti in possesso palla poi quasi errore di Carvajal in copertura, palla che arriva a Mbappé che calcia ma un rimpallo non lo favorisce

12′- Doppio tentativo di cross di Vasquez, poi il madridista commette fallo su Dani Alves

11′- Batte Angel Di Maria, troppo lungo e riparte il Real. Palla a Benzema che conclude. Sarà angolo per gli ospiti

10′- Primo calcio d’angolo per il PSG

9′- Bel duello Di Maria Carvajal poi capovolgimento di fronte e palla tra i guantoni di Areola

8′- Corner battuto e spazzato via dalla difesa parigina

7′- Real Madrid che sembra essere finalmente sceso in campo. Calcio d’angolo per i Blancos

6′- Parte palla al piede Ronaldo, doppio passo e uno due con Kovacic. Poi il portoghese frana sopra Berchiche. Fallo e palla al PSG

5′- Non si capiscono Marcelo e Asensio, T.Silva imposta l’azione del PSG aiutato da Rabiot. Attaccano i francesi spinti dal pubblico

4′- Verticalizzazione parigina, Navas ci mette una pezza in uscita bassa

3′- Ramos conquista palla e costringe Di Maria al fallo di mano. Real che però perde nuovamente la sfera, Rabiot e Verratti padroni in mezzo al campo in questo avvio

2′- Cross di Marcelo per C.Ronaldo, chiude il PSG e riparte l’azione dei padroni di casa

1′- Subito possesso palla dei parigini con Verratti e Rabiot a gestire l’azione, poi l’italiano commette fallo su Casemiro

Si parte dopo il minuto di silenzio per la prematura scomparsa di Davide Astori, difensore 31enne della Fiorentina. L’arbitro Brych fischia l’inizio del match. Primo possesso per il PSG

Primo tempo

Bellissima l’atmosfera al Parco dei Principi. La tifoseria parigina ci crede e carica la squadra. Sventolano le bandierine con i colori sociali del PSG. Gli sguardi di Cavani e compagni sembrano davvero molto concentrati. Il Real Madrid dovrà fare tanta attenzione. Lo speaker annuncia i 22 che scenderanno in campo. Tra poco il fischio d’inizio

A sorpresa Emery schiera T.Silva in difesa e T.Motta in mezzo al campo. Mbappé ce la fa nel tridente con Di Maria e Cavani. Il Real Madrid si schiera senza Kroos e Modric. Kovavic titolare insieme ad Asensio e Vasquez. CR7 e Benzema in avanti.

PSG-Real Madrid, le formazioni ufficiali

PSG 4-3-3: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche, Rabiot, Verratti, T. Motta, Mbappé, Di Maria, Cavani

Real Madrid 4-4-2: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kovacic, Asensio, L.Vasquez, C.Ronaldo, Benzema

PSG-Real Madrid. Sfida di ritorno che si preannuncia entusiasmante tra le due compagini. Al Parco dei Principi di Parigi va in scena il match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League tra Paris Saint Germain e Real Madrid.

I francesi devono ribaltare il risultato sfavorevole dell’andata, in cui i Blancos si imposero per 3-1 con le reti di Cristiano Ronaldo, doppietta, e Marcelo, dopo il momentaneo vantaggio parigino firmato da Rabiot. La squadra di Emery dovrà fare i conti con la pesante assenza di Neymar, fermato dall’infortunio di qualche settimana fa. Il brasiliano salterà il finale di stagione con il PSG per tornare in forma per il mondiale di Russia con la sua Nazionale. A cercare l’impresa davanti al proprio pubblico toccherà dunque a Cavani. Il Matador, tenuto a riposo nell’ultima sfida contro il Troyes, avrà al suo fianco Di Maria in versione bomber nelle ultime partite, mentre per completare il reparto avanzato resta ancora in dubbio la presenza del giovane Mbappé.

Il Real Madrid è forte del vantaggio conquistato al Santiago Bernabeu ma non può permettersi di abbassare la guardia. A Zidane resta un unico obiettivo in stagione visto il ritardo accumulato, in termini di punti, nella Liga nei confronti del Barcellona capolista.

Sarà il miglior Real possibile, con Cristiano Ronaldo tornato in ottima forma anche dal punto di vista realizzativo dopo l’avvio piuttosto sotto tono per un cinque volte Pallone d’Oro. Ad affiancare CR7 ci sarà sicuramente Benzema ma resta da vedere chi sarà il terzo uomo del reparto avanzato con Bale e Isco in ballottaggio per una maglia nell’unidici titolare. Con le altre sfide di Champions quasi decise visti i risultati dell’andata, PSG-Real Madrid si annuncia essere uno dei match di ritorno più spettacolari di questo turno. Fischio d’inizio affidato all’arbitro Felix Brych alle 20.45.

PSG-Real Madrid, le probabili formazioni

PSG 4-3-3: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Berchiche, Verratti, Rabiot, Lo Celso, Di Maria, Mbappé, Cavani Allenatore: Unai Emery

Real Madrid 4-3-3: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Isco, C.Ronaldo, Benzema Allenatore: Zinedine Zidane