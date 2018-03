Probabili formazioni

SIRACUSA (3-5-2): Tomei; Daffara; Turati; Bruno; Parisi; Palermo; Spinelli; Mancino; Liotti; Catania; Scardina. Allenatore: Bianco.

REGGINA (3-5-2): Cucchietti; Laezza; Ferrani; Pasqualoni; Hadziosmanovic; Marino; La Camera; Mezavilla; Armeno; Tulissi; Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

Va in scena questa sera al “De Simone” un Monday night molto interessante. Per il posticipo della trentaduesima giornata del Campionato di Serie C (girone C) si affrontano Siracusa e Reggina. Entrambe le squadre sono reduci da un successo nel precedente turno infrasettimanale, che ha visto gli aretusei espugnare il campo della Paganese, dove si sono imposti con il punteggio di 2-1. Gli amaranto hanno invece superato in casa, con identico risultato, la Casertana. Affermazioni che hanno contributo a portare un po di serenità negli spogliatoi delle due compagini, reduci da un periodo non certo brillante: il Siracusa, con la vittoria di Pagani, ha interrotto una serie di 3 partite senza successi, mentre la Reggina è tornata a festeggiare i 3 punti dopo ben 8 giornate di astinenza da vittorie.

Ambedue le formazioni hanno molto da chiedere alla gara di stasera: i ragazzi di mister Paolo Bianco, attualmente sesti in classifica con 46 punti, superando i calabresi si porterebbero al quarto posto, prenotando un buon piazzamento nella griglia dei playoff. La squadra di Agenore Maurizi è invece quindicesima in graduatoria con 32 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla Fidelis Andria, al momento prima squadra a dover affrontare i playout al termine della regular season. Logico quindi che tornare dalla Sicilia con una vittoria significherebbe per la Reggina allontanare i fantasmi della retrocessione in Serie D affiancando a quota 35 i cugini del Catanzaro, potendo così pianificare un finale di campionato più tranquillo.

Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, i due assistenti designati sono il signor Pierluigi Mazzei di Brindisi e il signor Francesco Biava di Vercelli. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45, con diretta televisiva su Rai Sport +.