Wta Miami 2018: Serena Williams sconfitta in due set da Naomi Osaka (Video Highlights)

Serena Williams saluta all’esordio il Wta di Miami. La statunitense, ex n°1, è stata sconfitta in due set piuttosto netti dalla giapponese Naomi Osaka (neo-vincitrice del torneo di Indian Wells): 6-3 6-2 in un’ora e diciotto minuti. La nativa di Osaka affronterà nel prossimo turno l’ucraina Elina Svitolina, n°4 Wta, con cui è in parità nei precedenti (2-2).

(WC) SERENA WILLIAMS – NAOMI OSAKA 3-6 2-6

Primo turno Wta Premier Mandatory Miami (cemento)

22.57 – GAME, SET AND MATCH OSAKA! Dritto a campo aperto sbagliato clamorosamente da Serena Williams. Match chiuso dopo un’ora e diciotto minuti (37′ la durata del secondo parziale)

22.56 – 0-40, tre match point per la giapponese

22.53 – Anche Osaka tiene la battuta a 15- 2-5

22.50 – Game della statunitense. 2-4

22.49 – Doppio fallo di Serena Williams. 30-15

22.46 – Break confermato. 1-4



This thunderous forehand puts @Naomi_Osaka_ two games away from the second round of the @MiamiOpen. pic.twitter.com/HZBcSpJKz6 — WTA (@WTA) March 21, 2018



22.46 – Gran rovescio lungolinea della statunitense. 40-30

22.45 – Ace esterno. 40-15

22.43 – BREAK OSAKA! Altra risposta vincente. 1-3

22.43 – Servizio e rovescio. 30-40

22.42 – 15-40, due palle break per la giapponese

22.41 – Doppio fallo di Serena Williams. 15-15

22.39 – Ace al centro e game Osaka. 1-2

22.38 – Ace esterno, ancora vantaggio interno

22.38 – Dritto proiettile della Williams. Terza parità





22.37 – Ace, poi però non chiude a campo aperto. Seconda parità

22.36 – Game ai vantaggi

22.36 – Altra gran risposta di Serena e palla break

22.35 – Ace esterno. 30-30

22.35 – Risposta a tutto braccio di dritto per la Williams. 15-30

22.34 – Il vento causa un doppio fallo alla giapponese. 15-15

22.33 – La prima di servizio aiuta Serena. 1-1

22.32 – La statunitense concede una palla break ma Osaka stecca col dritto. Altra parità

22.30 – Rovescio vincente della giapponese. 40-40

22.30 – Rovescio in rete. 30-30

22.29 – Doppio fallo di Serena Williams. 30-15

22.26 – Game Osaka. 0-1

22.26 – Ace al centro. 40-30

22.25 – Seconda debole e buona risposta della statunitense. 30-30

22.23 – Inizia il secondo set, serve la giapponese

22.20 – GAME AND FIRST SET OSAKA! Largo il dritto di Serena Williams, primo parziale che si conclude dopo 41′

22.20 – Che scambio ha vinto la giapponese! Set point



Naomi Osaka wins the best point of the match so far to set up set point, which converted. Watch it: #MiamiOpen pic.twitter.com/SoZrauDvpY — WTA Insider (@WTA_insider) March 21, 2018



22.19 – Seconda parità

22.17 – Dritto in rete della Williams. Parità

22.17 – Doppia risposta vincente della giapponese. 40-30 da 40-0





22.14 – Game Osaka e break confermato. 3-5

22.13 – Altra bella risposta della statunitense. 40-40

22.12 – 30-30 da 30-0, sbaglia il dritto la giapponese

22.08 – BREAK OSAKA! Serena Williams si fa prendere in contro tempo dall’avversaria. 3-4

22.08 – Risposta corta e Serena chiude col dritto. 15-40

22.07 – 0-40, Williams concede tre palle break

22.06 – 0-30, quando gli scambi si allungano la giapponese ha la meglio

22.05 – Osaka butta fuori dal campo l’avversaria e poi chiude il game. 3-3

22.04 – Seconda parità

22.03 – Ace: vantaggio interno

22.03 – La statunitense trascina di nuovo ai vantaggi l’avversaria

22.02 – Game combattuto. 30-30





21.58 – Servizio e rovescio lungolinea vincente, Serena tiene la battuta a 0. 3-2

21.56 – Diversi errori in risposta della statunitense, game Osaka. 2-2

21.51 – Game Williams, il vento dà fastidio alle giocatrici. 2-1

21.51 – A cui fa seguito un ace. 40-30

21.50 – Primo doppio fallo anche per la statunitense. 30-30

21.48 – Game portato a casa dalla giapponese. 1-1

21.47 – Palla break per Serena Williams ma Osaka l’annulla con un’ottima prima. Terza parità

21.46 – Secondo doppio fallo del game per la giapponese. Altra parità

21.45 – Osaka sbaglia ed è costretta ai vantaggi

21.44 – Doppio fallo della giapponese. 40-30

21.43 – Entrambe spingono ma è la statunitense a sbagliare di più. 30-15

21.41 – Parte molto bene Williams, tenendo a 0 la battuta. 1-0

21.40 – Inizia il match, serve la statunitense

21.32 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

21.22 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Azarenka ha la meglio su Bellis per 6-3 6-0, a breve scenderanno in campo Serena Williams e Naomi Osaka

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Serena Williams – Naomi Osaka, primo turno di fuoco nel Wta Miami

Il primo turno del secondo Wta Premier Mandatory del 2018, ossia quello di Miami, mette di fronte la statunitense Serena Williams (wild card e 8 volte vincitrice di questo torneo) e la giapponese Naomi Osaka, neo-vincitrice del Wta Indian Wells: subito una partenza “esplosiva” per le due tenniste, che si incontreranno per la prima volta in carriera e rappresentano due diverse generazioni: classe 1981 la prima, 1997 la seconda.

La 23 volte vincitrice Slam è rientrata nel circuito Wta proprio ad Indian Wells (sempre tramite wild card), dopo essere diventata mamma, riuscendo a superare i primi due turni (contro la kazaka Zarina Diyas e l’olandese Kiki Bertens) prima di essere sconfitta nel terzo dalla sorella Venus. La nativa di Osaka, invece, ha ottenuto il titolo in California sconfiggendo nell’ordine la russa Maria Sharapova, la polacca Agnieszka Radwanska, la statunitense Sachia Vickery, la greca Maria Sakkari (perdendo l’unico set di tutto il torneo), la ceca Karolina Pliskova nei quarti, la rumena Simona Halep (n°1 Wta) in semifinale ed infine la russa Daria Kasatkina nell’ultimo atto.