Atp Miami 2018: John Isner fa suo il titolo battendo in rimonta Alexander Zverev (Video Highlights)

John Isner è il nuovo campione del Masters 1000 di Miami. Lo statunitense, testa di serie n°14, ha avuto la meglio in rimonta sul tedesco Alexander Zverev, n°4 del seeding, con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-4 in due ore e trentadue minuti. Per il nativo di Greensboro è il titolo più importante della carriera e tredicesimo in assoluto, che gli permetterà da domani (2 aprile) di pareggiare il best ranking al n°9. Il nativo di Amburgo, invece, subisce la quarta sconfitta in finale su dieci disputate, riuscendo però a salire al n°4 Atp, a soli 60 punti dal pareggiare la miglior posizione in carriera (n°9).

(4) ALEXANDER ZVEREV – (14) JOHN ISNER 7-6(4) 4-6 4-6

Finale Masters 1000 Miami (cemento)

21.41 – GAME, SET AND MATCH JOHN ISNER! Ancora un ace a chiudere una grande rimonta, dopo 2h32′ di match (47′ la durata dell’ultimo parziale). Primo Masters 1000 per il classe 1985





21.40 – Due ace di fila. 40-0: tre Championship point

21.37 – BREAK JOHN ISNER! Dritto in rete del tedesco e butta due volte la racchetta a terra, con fischi del pubblico. 4-5 e possibilità di servire per il Titolo

21.36 – Lungo il rovescio di Zverev. Due palle break per Isner: 15-40

21.35 – Gran risposta dello statunitense e poi chiude col dritto. 0-30

21.34 – Doppio fallo del tedesco. 0-15

21.33 – Isner vince il game a 15. 4-4

21.28 – Due ace e una buona chiusura a rete: Alexander Zverev tiene la battuta a 0. 4-3

21.26 – Quattro punti di fila per lo statunitense. 3-3

21.24 – Primo calo di John Isner in questo set. 0-30

21.20 – Servizio e dritto, vinto un altro game fiume. 3-2

21.19 – Seconda profonda. Altra parità

21.18 – Quarta chance

21.17 – Ace centrale. Annullate tutte e tre le palle break: 40-40

21.16 – Gran scambio ma anche la seconda chance vola via. 30-40

21.15 – 0-40, tre palle break

21.14 – Isner risponde sempre. 0-30

21.13 – Game facile al servizio per lo statunitense. 2-2

21.09 – Il tedesco fatica negli spostamenti ma Isner gli dà una mano. 2-1

21.08 – Terza partità

21.07 – Doppio fallo e palla break per lo statunitense

21.07 – Dritto in rete di Zverev sulla palla game. Seconda parità

21.05 – Gran dritto dell0 statunitense. 40 pari





21.04 – 15-30, il tedesco sbaglia un po’ troppo

21.02 – Anche Isner vince il game a 0. 1-1

21.00 – Zverev tiene la battuta a 0, con ace finale. 1-0

20.59 – Inizia il set decisivo, serve ancora il tedesco

20.54 – GAME AND SECOND SET JOHN ISNER! Servizio vincente e Alexander Zverev paga caro il passaggio a vuoto. 6-4 dopo 45′

20.54 – Secondo set point

20.52 – Altro grande scambio, questa volta vinto dal tedesco nei pressi della rete. Annullato il set point

20.51 – Che recupero di Zverev ma il punto è di Isner. Seconda parità

20.50 – Rovescio in rete. Altra possibilità di contro-break

20.50 – Annullata. 40-40

20.49 – Passante di dritto del tedesco: chance per il contro-break

20.48 – Game combattuto: 30-30

20.44 – BREAK JOHN ISNER! Gran dritto a sventaglio. 4-5 e chance di portare il match al terzo





20.43 – Brutta stecca di dritto. Palla break per lo statunitense

20.42 – Doppio fallo del tedesco. Game ai vantaggi

20.41 – Brutto errore col rovescio per Alexander Zverev. 30-30

20.39 – Scambio vinto da John Isner con lo schiaffo al volo di dritto. 15-15

20.38 – Lo statunitense non concede sul proprio servizio. 4-4

20.34 – Ace e buona seconda, il tedesco porta a casa il game. 4-3

20.33 – Zverev chiude lo scambio a rete. 30-15

20.31 – Servizio e dritto. Isner tiene la battuta: 3-3

20.30 – Lungo di poco il rovescio dello statunitense. 30 pari

20.27 – Game Alexander Zverev. 3-2

20.26 – Doppio fallo del tedesco. 40-15

20.25 – Anche John Isner tiene la battuta a 0. 2-2

20.21 – Altro game a zero di Zverev, con due ace consecutivi. 2-1

20.20 – Passante di dritto per il tedesco. 15-0





20.19 – Alexander Zverev sbaglia il passante e lo statunitense tiene la battuta. 1-1

20.18 – 30 pari sul servizio di John Isner

20.15 – Iniziato il secondo set e il tedesco vince il game a 0. 1-0

20.09 – FIRST SET ALEXANDER ZVEREV! Largo il rovescio di Isner e set chiuso per 7-4 al tie-break dopo un’ora di gioco

20.09 – Servizio vincente: due set point. 6-4

20.08 – Doppio fallo: 5-4 per il tedesco

20.07 – Lungo il dritto dello statunitense: 4-4

20.07 – Rovescio in rete, mini-break per Isner: 4-3

20.06 – Si gira sul 3-3, il tedesco perde il vantaggio mandando lungo il rovescio

20.05 – Mini-break per Zverev: 3-2

20.04 – Entrambi servono bene: 2-1 per il tedesco

20.02 – Alexander Zverev tiene la battuta a 15. TIE-BREAK

19.58 – Lo statunitense vince il game a 15 e si garantisce almeno il tie-break. 5-6

19.55 – Anche il tedesco tiene la battuta a 0. 5-5

19.51 – Non si gioca sul servizio di John Isner. 4-5

19.49 – Game Zverev. 4-4

19.47 – Doppio fallo del tedesco. 15-15

19.44 – Il servizio e un gran rovescio aiutano ancora lo statunitense. 3-4

19.42 – Nuovo inizio in salita per Isner. 0-30

19.41 – Game Zverev, con ace finale. 3-3

19.40 – Rovescio incrociato di Isner. Seconda parità





19.39 – Lo statunitense colpisce male col dritto. 40-40

19.37 – Zverev effettua il recupero ma Isner lo passa di rovescio. Doppia chance di break

19.37 – Ancora col dritto, ma in risposta. 15-30

19.36 – Dritto di Isner all’incrocio delle righe. 15-15

19.33 – Ancora il servizio aiuta lo statunitense. 2-3

19.32 – Ace centrale. Ancora parità

19.32 – Palla break

19.31 – Gran passante col dritto incrociato per il tedesco. Seconda parità





19.30 – Il falco conferma il dritto di Isner fuori di poco. Game ai vantaggi

19.28 – Ace esterno. 30-30

19.28 – Zverev tenta il passante ma Isner fa buona guarda a rete. 15-30

19.27 – Doppio fallo dello statunitense. 0-30

19.26 – Il nastro aiuta Isner, ma poi Zverev chiude con lo smash e tiene la battuta a 15. 2-2

19.24 – Dritto violento dello statunitense che finisce in rete. 30-0

19.22 – Altro ace e Isner vince il game a 0. 1-2

19.21 – Ace dello statunitense. 30-0

19.20 – Il tedesco tiene la battuta con due ottime seconde di servizio. 1-1

19.19 – Gioca corto Zverev col dritto e lo statunitense lo punisce con lo stesso fondamentale. Terza parità

19.17 – Volée comoda sbagliata da Isner. Altra parità

19.17 – Terza palla break

19.16 – La prima salvata col servizio vincente, la seconda vincendo lo scambio. 40-40

19.16 – Doppio fallo e due chance di break per lo statunitense

19.15 – Doppio errore di rovescio per il tedesco. 15-30

19.13 – Dritto e poi servizio vincente: game Isner. 0-1

19.12 – Ace, poi servizio e dritto. 30-15

19.11 – Buona risposta di dritto per Zverev sulla seconda di Isner. 0-15

19.11 – Inizia il match, serve lo statunitense

19.02 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatori in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali satellitari di Sky Sport.

Alexander Zverev-John Isner, i precedenti

Roma 2017 – Terra battuta – SF – ZVEREV b. Isner 6-4 6-7(5) 6-1

Miami 2017 – Cemento – R32 – ZVEREV b. Isner 6-7(5) 7-6(7) 7-6(5)

Shangai 2016 – Cemento – R64 – ZVEREV b. Isner 6-4 6-2

Alexander Zverev cerca il terzo titolo nei Masters 1000, John Isner il primo

Come nel torneo femminile, anche in quello maschile si disputerà una finale inedita a questa livelli. A contendersi il titolo del Masters 1000 di Miami saranno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense John Isner, con il primo già vincitore di due tornei di questa categoria (Roma e Montreal 2017) e in vantaggio per 3-0 nei precedenti, mentre il secondo ha all’attivo tre finali perse (Indian Wells 2012, Cincinnati 2013 e Parigi-Bercy 2016).

Entrambi i giocatori hanno iniziato male il 2018 ma proprio in Florida hanno ritrovato una certa continuità. Il nativo di Amburgo ha raggiunto l’ultimo atto del torneo battendo nell’ordine il russo Daniil Medvedev, lo spagnolo David Ferrer, l’australiano Nick Kyrgios, il croato Borna Coric e l’altro spagnolo Pablo Carreño Busta. Il nativo di Greensboro, ma residente in Florida (a Tampa), è stato il tennista che ha più impressionato per continuità nel torneo, avendo la meglio sul ceco Jiri Vesely, sul russo Mikhail Youzhny, sul croato Marin Cilic, sul coreano Hyeon Chung ed infine su Juan Martin Del Potro, mettendo fine alla striscia di quindici vittorie consecutive dell’argentino.

Gli head to head suggerirebbero un vantaggio per Alexander Zverev nella finale odierna, ma il gioco espresso sin qui e l’ottimo stato di forma farebbe invece pendere il favore dei pronostici dalla parte di John Isner.