Genoa-Cagliari 2-1: Lapadula e Medeiros affondando i sardi, inutile il rigore di Barella (Video Gol)

Termina il match di Marassi. Padroni di casa che vincono al 90esimo grazie ad un bellissimo gol di Medeiros. Dopo la rete di Lapadula e il rigore di Barella è dunque il portoghese a regalare tre punti importanti al Grifone. Cagliari che esce sconfitto ma che forse non meritava di non portare in Sardegna nemmeno un punto. Genoa-Cagliari 2-1

90’+6- Finita! Genoa batte Cagliari 2-1

90’+5- Brutto fallo di Castan sull’autore del gol Medeiros. Ammonizione anche per lui

90’+4- Difende palla Lapadula e guadagna una punizione in mezzo al campo

90’+3- Lancio in avanti per Ceter. Ammonito Biraschi per perdita di tempo

90’+2- Si butta in avanti la squadra di Lopez alla disperata ricerca del pareggio

90’+1- Tramortito il Cagliari

90′- Saranno 6 i minuti di recupero a Marassi

89′- GOOOOOL! Medeiros! Sugli sviluppi dell’azione, la palla arriva al portoghese Medeiros che realizza un gran gol di sinistro Genoa-Cagliari 2-1

88′- Genoa in avanti. Sarà corner

87′- Il Cagliari sembra voler tentare il colpaccio. Attacca forte la squadra ospite adesso

86′- Entra infatti Deiola per il capitano Dessena. Barella è diventato ora il capitano del Cagliari

85′- Migliore e Omeonga chiudono Faragò. C’è Dessena a terra, forse infortunato

84′- Cagliari pericoloso ma poco lucido nel concludere l’azione

83′- Cartellino giallo per Pereira per un fallo su Ionita. Entra Migliore per Laxalt

82′- Prova il cross Barella, respinge la difesa rossoblù

81′- Sale la pressione del Genoa in questo finale dopo il pericolo corso

80′- Entra Omeonga per Bessa. Lapadula ci prova di sinitro, palla sul fondo

79′- Palo! Cross di Faragò, Pavoletti di testa colpisce il palo a Perin battuto

78′- Terzo tiro dalla bandierina per Barella. Nessuno di questi calciato bene. Riparte il Genoa

77′- Ancora un angolo per gli ospiti

76′- Cross di esterno di Faragò, poi c’è il corner

75′- Lancio di Cragno, aggancia Faragò. Cagliari in possesso palla

74′- Ora c’è Pisacane a terra, il Cagliari cerca di perdere qualche secondo importante per placare l’impeto del Genoa

73′- Il giocatore greco è rimasto a terra per circa un minuto poi è stato soccorso

72′- Fallo di Pereira su Lykogiannis

71′- Prova ad uscire il Genoa, ancora molto aggressivo il Cagliari

70′- Fallo di Ceter su Zukanovic

69′- Entra Pedro Pereira per Rosi

68′- Prova lo scatto Lapadula, il pallone per lui era impossibile da raggiungere

67′- Partita completamente diversa da quella vista nel primo tempo, le due squadre vogliono vincere e attaccano

66′- Dessena ruba palla e crossa. Ceter anticipato

65′- Azione di potenza e velocità del nuovo entrato Ceter. Poi il passaggio è sbagliato

64′- Entra Castan per Ceppitelli. Lopez ha temuto la seconda ammonizione per il suo difensore

63′- Fallo di Dessena su Bessa

61′- Faragò atterrato da Zukanovic è rigore. GOOOOOOOL!!!! Barella! Rigore perfetto tirato benissimo LIVE Genoa-Cagliari 1-1

60′- Entra Ceter esce Sau tra le fila del Cagliari

59′- Pericoloso il Genoa, scatto di Hiljemark che serve Rosi. Il giocatore non arriva sulla palla per un pelo

58′- Ancora un intervento falloso ai danni di Lapadula. Ceppitelli già ammonito deve fare attenzione

57′- Anche Andreolli finisce tra i cattivi. Ammonizione anche per lui

56′- Sgomita Ceppitelli su Bessa scatta il giallo per il difensore

55′- Dopo alcuni istanti di attesa il gol viene confermato. Il Cagliari risponde subito con un cross in avanti ma nessun pericolo dalle parti di Perin

53′- GOOOOOOOOOL! Lapadulaaaaa. Hiljemark crossa preciso al centro dell’area dove l’attaccante del Genoa è lasciato libero di colpire di testa Genoa-Cagliari 1-0

52′- Questa volta è Faragò a commettere fallo su Laxalt

51′- Fallo su Hiljemark in mezzo al campo

50′- Scatta palla al piede Barella, fermato da Laxalt fallosamente

49′- Sugli sviluppi dell’angolo, Lapadula impatta la palla ma non trova lo specchio. L’attaccante era tutto solo

48′- Corner per il Grifone

47′- Sale il ritmo, prima Cagliari e ora Genoa in avanti

46′- Ospiti in possesso palla poi Faragò non calibra bene il passaggio in profondità per Dessena

45′ st- Parte forte il Cagliari

Ha iniziato a piovere copiosamente a Marassi

Secondo Tempo

All’intervallo è 0-0 a Marassi. Poche emozioni tra Genoa e Cagliari. Un rigore assegnato ai padroni di casa e poi tolto con il Var. L’unica vera occasione è capita a Pavoletti, reattivo Perin nella risposta

45’+4- Fischia due volte Maresca. Genoa-Cagliari 0-0 all’intervallo

45’+3- Rimessa per gli ospiti. Si attende la fine della prima frazione

45’+2- Prova il contropiede il Cagliari, Dessena lancia lungo, troppo

45’+1- Corner Genoa, respinge Ionita

45′- Ci saranno 4 minuti di recupero a Marassi

44′- Retropassaggio verso Cragno, Lapadula prova ad anticipare il portiere del Cagliari poi uno scontro in cui l’estremo difensore rimane a terra

43′- Conclusione dalla distanza di Ionita, para facile Perin

42′- Sau e Ionita provano il fraseggio, chiude il Genoa che riparte. Bravo Ceppitelli a fermare Lapadula sul contropiede

41′- Primo cartellino della gara: Sau stende Biraschi, arriva l’ammonizione

40′- Fuorigioco di Lapadula, riparte il Cagliari

39′- Cross dalla trequarti di Biraschi, Andreolli manda in rimessa laterale

38′- Genoa che gira la sfera alla ricerca di uno spiraglio

37′- Guadagna una rimessa il Cagliari

36′- Riprende il Genoa che ora vuole il vantaggio anche indispettito per la scelta del direttore di gara

35′- Dopo diversi minuti Maresca ha deciso che il contatto tra Rosi e i difensori del Cagliari non è da rigore. Si riprende normalmente

34′- Sono già passati più di due minuti, l’arbitro è davanti al monitor

32′- Minuti d’attesa, problemi con il monitor

31′- Rosi si inserisce su passaggio di Lapadula, Ceppitelli commette fallo insieme a Lykogiannis: rigore, ma Maresca va prima al Var

30′- Cagliari in possesso della sfera

29′- Medeiros per Laxalt che non arriva sul pallone

28′- Falloso Faragò nei confronti di Laxalt. Bel duello su quella corsia

27′- Primo calcio d’angolo della partita a favore dei padroni di casa

26′- Punizione Genoa

25′- Cagliari vicino al vantaggio. Fa tutto Lykogiannis che crossa, la palla arriva a pavoletti che calcia a botta sicura: Perin è sontuoso nella risposta

24′- Nell’occasione precedente ottimo il passaggio filtrante di Medeiros. Lapadula forse poteva fare meglio

23′- Faragò prova a tenere vivo un pallone difficile, non ce la fa. Poi Lapadula dall’altra parte conclude molto bene. Prima occasione del match

22′- Possesso Cagliari

21′- Errore di Pisacane, Rosi intercetta

20′- Hiljemark ruba palla in mezzo al campo. Altra occasione persa per gli ospiti

19′- Ottimo spunto di Sau dalla sinistra, il cross per Dessena è preda dei pugni di Perin. Poi il capitano del Cagliari commette anche fallo sul portiere

18′- Nessun provvedimento per il fallo precedente. Si lamenta la panchina del Grifone

17′- Piccole proteste per un fallo al limite dell’area in favore del Cagliari. Maresca non fischia, sul contropiede Rosi viene messo giù da Lykogiannis

16′- Altro fallo fischiato contro il Genoa. Riparte il Cagliari

15′- Partita bloccata e molto spezzettata da falli in mezzo al campo. Ora Cofie ferma Dessena

14′- Altra punizione per il Cagliari direttamente tra le braccia di Perin

13′- Punizione affidata a Barella: è uno schema ma il tiro di Ceppitelli viene ribattuto dalla difesa

12′- Sau prova il numero, Biraschi lo ferma con le cattive

11′- Buon impatto del portoghese Medeiros sulla partita. Molto attivo

10′- Rosi e Biraschi duettano sulla corsia destra poi uno palla in avanti e Cragno che esce in presa bassa. Primo pericolo per il Cagliari

9′- Andreolli avvia l’azione degli ospiti ma Medeiros recupera palla

8′- Sta provando il Genoa ad avanzare il proprio baricentro, Cagliari ben messo dietro

7′- Ritmo basso in questo avvio, Lapadula fermato in fuorigioco.

6′- Barella ha subito un colpo alla caviglia da parte di Biraschi ma non dovrebbe essere nulla di grave

5′- Ancora una chiusura in pressing del centrocampo dei sardi

4′- I padroni di casa provano a gestire l’azione ma il pressing alto del Cagliari funziona bene in questo avvio

3′- Le due squadre si studiano, Sau subisce fallo in mezzo al campo

2′- Fallo di Bessa su Ceppitelli dopo un’azione di Medeiros. Sul continuo dell’azione Lykogiannis calcia di sinistro. Tiro fuori

1′- Subito Genoa in possesso palla, pressa il Cagliari che ruba palla

Si parte, l’arbitro Maresca fischia il calcio d’inizio del match. Genoa in divisa rossoblù, ospiti in bianco per l’occasione

Primo tempo

Le squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Buona affluenza di pubblico allo Stadio Marassi

Sorprese in entrambe le formazioni. Ballardini sceglie l’ex Rossettini al posto di Spolli. In campo anche il portoghese Medeiros al posto di Rigoni. Pandev riposa, sarà probabilmente Bessa ad agire più avanzato in aiuto di Lapadula. Lopez schiera il suo Cagliari col classico 3-5-2 ma cambia alcuni interpreti: ci sono Pisacane e Andreolli in difesa al posto di Romagna e Castan. Riposa Padoin, torna capitan Dessena a centrocampo.



Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali

Genoa 3-5-1-1: Perin, Biraschi, Rossettini, Zukanovic, Medeiros, Laxalt, Rosi, Cofie, Hiljemark, Bessa, Lapadula

Cagliari 3-5-2: Cragno, Andreolli, Ceppitelli, Pisacane, Dessena, Lykogiannis, Ionita, Barella, Faragò, Sau, Pavoletti

LIVE Genoa-Cagliari. Si recupera oggi il match tra le due compagini rossoblù valido per la 27^ giornata di Serie A. Allo stadio Marassi, la squadra di Ballardini ospita quella di Diego Lopez. Sfida salvezza tra due squadre molto vicine in campionato. Padroni di casa a quota 31 punti, ospiti a 29. Le zone calde per la lotta per non retrocedere sono poco distanti e fare punti oggi in quello che diventa a tutti gli effetti uno scontro diretto sarebbe fondamentale.

Il Genoa è reduce dal pareggio 1-1 contro la Spal, il Cagliari dal poker subito in casa dal Torino. Due stati d’animo differenti che questa sera alle 18.30 si affronteranno a caccia di un risultato positivo. Ballardini dovrà rinunciare a Bertolacci e Taarabt entrambi out per squalifica, ma ritrova Rosi dopo il turno di stop. Lapadula trova conferma in avanti insieme a Pandev. Sarà classico 3-5-2 per il Grifone con Bessa in mezzo al campo con Hiljemark e Rigoni. In difesa conferma per Spolli, Zukanovic e Biraschi.

Il Cagliari vuole ripartire come lo stesso tecnico Diego Lopez ha ammesso nella conferenza stampa di vigilia. Sicuro il forfait di Han e Farias mentre dal 1′ ci saranno Sau, Pavoletti e Barella, certi del posto da titolare. Ancora fuori causa Cigarini in mezzo al campo. Davanti a Cragno il trio di centrali composto da Romagna, Ceppitelli e Castan.

Genoa-Cagliari, le probabili formazioni

Genoa 3-5-2: Perin, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Laxalt, Rosi, Bessa, Rigoni, Hiljemark, Pandev, Lapadula Allenatore: Davide Ballardini

Cagliari 3-5-2: Cragno, Romagna, Ceppitelli, Castan, Padoin, Lykogiannis, Barella, Ionita, Faragò, Sau, Pavoletti Allenatore: Diego Lopez