LIVE: Avellino-Frosinone, cronaca risultato e diretta in tempo reale

Avellino-Frosinone, la presentazione del match

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire in diretta con cronaca e risultato in tempo reale Avellino-Frosinone, gara valida per il campionato di calcio di Serie B. Buone nuove per quanto riguarda i ragazzi di Claudio Foscarini, sia per quanto riguarda il campo, sia per quanto concerne le vicende esterne al rettangolo di gioco. Sta di fatto che per gli irpini hanno portato 4 punti le sfide contro Perugia e Virtus Entella. Se i padroni di casa si trovano ancora invischiati nella corsa per non retrocedere, per i ciociari la sfida di questa sera al Partenio-Lombardi è fondamentale per quel finale di campionato che decreterà fra laziali, Palermo e Parma quale squadra accompagnerà la capolista Empoli in Serie A con la promozione diretta. E per altro ieri sera, la squadra ducale – allenata da Roberto D’Aversa – si è imposta per 1-0 sul campo dell’Ascoli. Il Palermo di Bruno Tedino – non in gran forma – sarà di scena a Cittadella.

Avellino-Frosinone, le probabili formazioni del match, con avvio alle 20:30

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Molina, De Risio, Di Tacchio, Gavazzi; Asencio, Castaldo. All.: Foscarini.

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; M. Ciofani, Brighenti, Krajnc, Crivello; Chibsah, Maiello, Kone; Soddimo; Citro, Dionisi. All.: Longo.