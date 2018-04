LIVE Lazio-Roma, cronaca e risultato in tempo reale: fase di studio

LIVE Lazio-Roma 0-0

Trentaduesima giornata Serie A TIM 2017/18, Stadio Olimpico (Roma)

PRIMO TEMPO

27′ – Verticalizzazione di Lucas Leiva per Immobile, partito oltre la linea dei difensori della Roma. Fuorigioco giustamente segnalato dal primo assistente.

25′ – Felipe Anderson brucia in velocità Juan Jesus ma viene poi chiuso da Manolas, acclamato a gran voce dai tifosi giallorossi presenti sulle tribune dello Stadio Olimpico.

24′ – Non si chiude il triangolo tra Kolarov e Dzeko, palla sul fondo.

22′ – Molta confusione in questi minuti, tanti errori in fase d’impostazione da parte di entrambe le squadre.

19′ – Milinkovic-Savic cerca l’imbucata per Ciro Immobile ma trova Manolas, che sventa il pericolo.

18′ – Edin Dzeko va in pressing alto su Strakosha, il cui rinvio colpisce proprio l’attaccante bosniaco. La Roma, però, non riesce a sfruttare questa indecisione del portiere albanese perché il pallone termina in fallo laterale.

16′ – Luiz Felipe chiude lo specchio della porta a Edin Dzeko con un grande intervento in scivolata.

15′ – Applausi a scena aperta per una bella giocata di Felipe Anderson, bravo anche a conquistare un calcio d’angolo.

14′ – Regna l’equilibrio all’Olimpico, tra Lazio e Roma il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

11′ – Ammonito Lucas Leiva. Il brasiliano ha fermato irregolarmente il tentativo di ripartenza di Edin Dzeko.

10′ – Calcio di punizione in favore della Roma. A subire il fallo è stato Kevin Strootman.

7′ – Lazio ad un passo dal gol! Ciro Immobile è contrastato da quattro avversari e non riesce a concludere in porta, Marco Parolo arriva sul pallone vagante e lascia partire una gran botta che si spegne sul fondo.

6′ – Sono partiti col piglio giusto i biancocelesti, Roma schiacciata nella propria metà campo in questa prima fase di gioco.

4′ – Lancio lungo per Ciro Immobile, Alisson esce dalla propria zona di competenza e riesce ad arrivare sul pallone prima dell’attaccante biancoceleste.

3′ – Edin Dzeko interviene fallosamente su Lulic, calcio di punizione per la Lazio.

1′ – È INIZIATA LAZIO-ROMA!

20.45 – Bellissima atmosfera allo Stadio Olimpico, tutto pronto per il fischio d’inizio del derby della Capitale.

20.42 – Squadre in campo.

19.45 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

19.45 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Kolarov; Schick, Nainggolan; Dzeko.

19.30 – Sarà Paolo Silvio Mazzoleni della sezione AIA di Bergamo a dirigere il derby della Capitale. In qualità di assistenti sono stati designati Preti e Paganese, quarto uomo Maresca. Al VAR ci saranno Rocchi e Di Fiore.

19.20 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Roma!

È il giorno del derby della Capitale, una domenica in cui un’intera città si ferma per far parlare il campo. È Lazio-Roma il posticipo della trentaduesima giornata di Serie A, una gara tutta da vivere con due squadre appaiate in classifica, a quota 60 punti, che vanno a caccia del piazzamento in Champions League.

Animi contrapposti, quelli di Lazio e Roma. Se da una parte c’è la voglia di rivalsa biancoceleste dopo la disfatta nel match di ritorno di Europa League contro gli austriaci del Salisburgo, dall’altra ci sono i giallorossi col morale a mille dopo essere riusciti a rimontare lo svantaggio sul Barcellona ed aver centrato le semifinali della “coppa dalle grandi orecchie”.

Lazio-Roma non è solo un duello tra due delle migliori squadre del nostro campionato, ma è anche una sfida tra due bellissime tifoserie e, soprattutto, una serrata bagarre tra Ciro Immobile e Edin Dzeko.

L’attaccante campano è uno dei favoriti, assieme a Salah, Messi e Lewandowski, per la conquista della Scarpa d’oro: il numero 17 biancoceleste è a quota 27 gol, a due lunghezze dal fuioriclasse del Liverpool che guida questa speciale classifica a pari merito con l’astro del Barça. Edin Dzeko, dal canto suo, ha segnato poco più della metà dei gol del suo collega di reparto (14) ma ha iscritto il suo nome nel tabellino dei marcatori in tre delle ultime quattro partite ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic, Milinkovic-Savic; Luis Alberto; Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Under, Dzeko.