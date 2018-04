LIVE Lazio-Salisburgo, risultato in tempo reale e cronaca in diretta: le formazioni ufficiali

EUROPA LEAGUE, LIVE LAZIO-SALISBURGO: RISULTATO E CRONACA IN TEMPO REALE- Dopo le disfatte di Juve e Roma in Champions League, questa sera tocca alla Lazio, impegnata contro il Red Bull Salisburgo nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Inzaghi, a meno di clamorosi ribaltoni nella prossima settimana, è verosimilmente l’unica squadra della Serie A che ha ancora qualche chance di andare avanti nelle coppe europee e in essa vengono riposte tutte le ultime speranze del calcio italiano. Non è però il massimo momento di splendore per i biancocelesti: in campionato è arrivata una sola vittoria nelle ultime quattro partite, con il quarto posto attualmente perso appannaggio dell’Inter. Ora la squadra capitolina deve impiegare tutte le energie fisiche e mentali sull’Europa League, visto che oltre al prestigio la vittoria del trofeo porterebbe anche la qualificazione diretta ai gironi di Champions. L’avversario non è assolutamente da sottovalutare, visto che gli austriaci hanno eliminato agli ottavi di finale una squadra esperta come il Borussia Dortmund, oltre a dominare il proprio torneo nazionale. All’Olimpico sono previsti oltre 40mila spettatori; chi non sarà allo stadio o davanti alla tv potrà seguire con SuperNews live Lazio-Salisburgo, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale del match in diretta.

Live Lazio-Salisburgo, le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; L. Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, L. Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

RB SALISBURGO (4-4-2): Walke; Lainer, Ramalho-Silva, Caleta-Car, Ulmer; Haidara, Samassèkou, Berisha, Schlager; Gulbrandsen, Dabour. Allenatore: Rose