LIVE Padova-Albinoleffe: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Padova-Albinoleffe, la presentazione del match che può valere una (quasi) festa

Buona sera amici di SuperNews: siamo qui per seguire LIVE in diretta con cronaca e risultato in tempo reale del match Padova-Albinoleffe, gara valida per la 35′ giornata del Girone di Serie C. Potrebbe essere – questa sera – un anticipo di festa per i biancoscudati di Puerpaolo Bisoli che – lo ricordiamo – guidano la classifica con 57 punti. Giovedì scorso, nel recupero della 28^ giornata, il Mestre ha inflitto alla Reggiana – al “Mapei Stadium” – un severo 4-0. Ciò significa che gli emiliani non hanno approfittato del turno di recupero, dando di fatto via libera alla capolista che, con una vittoria questa sera e le non vittorie di Reggiana – col Bassano – e Sambenedettese, contro il Teramo, già domani sera si ritroverebbe promossa in Serie B. Un aiuto – quello del Mestre di Zironelli – che è arrivato nel momento giusto, dato che la squadra patavina vive un momento di leggera flessione con soli 9 punti in incontri disputati. Sconfitte contro Teramo e Triestina, vittorie contro Bassano Virtus e Pordenone con pareggi nelle sfide contro FeralpiSalò, Mestre e SuTirol. Inoltre – per i noti motivi – non è stata disputata la gara che avrebbe dovuto opporre il Padova al Modena. Il posticipo Padova-Albinoleffe prenderà il via alle ore 20:30.