LIVE Sampdoria-Genoa, cronaca e risultato in tempo reale: Murru esce per infortunio

SAMPDORIA-GENOA 0-0

Trentunesima giornata della Serie A 2017/2018, stadio Luigi Ferraris di Genova

13′ – Duvan Zapata costringe Spolli agli straordinari

11′ – Sostituzione Samp: Murru non ce la fa ed entra al suo posto Regini

10′ – Linetty si procura un punizione sulla trequarti, fallo di Bertolacci

7′ – Gran sinistro di Praet dalla trequarti: di poco alto sopra la traversa

6′ – Murru a terra, Ladadula in ricaduta va addosso al ginocchio del terzino blucerchiato e ha costretto lo staff medico ad entrare in campo

4′ – Primo calcio d’angolo, se lo procura Duvan Zapata

3′ – Fase di studio da parte delle due formazioni

20.46 (1′) – Inizia Sampdoria-Genoa, primo possesso per i padroni di casa

20.42 – Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, l’arbitro designato è Davide Massa della sezione di Imperia

19.49 – FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynsky, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata

19.47 – FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula

19.32 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. In attesa delle formazioni ufficiali del derby della Lanterna

Sampdoria-Genoa, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sia da Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) che da Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Per chi volesse seguirla in streaming ci sono le applicazioni Sky Go e Premium Play.

Sabato 7 aprile, alle ore 20.45, andrà in scena Sampdoria-Genoa, 98° derby della Lanterna (in gare ufficiali), allo stadio Luigi Ferraris di Genova; lo score vede i blucerchiati in vantaggio con 38 vittorie, 35 i pareggi e 24 le vittorie dei rossoblù. Entrambe le squadre non hanno brillato nelle ultime cinque giornate, con la Samp reduce da due partite vinte e tre perse (nona in classifica con 47 punti), mentre il Genoa ha collezionato altrettante sconfitte, una vittoria ed un pareggio (dodicesimo posto in classifica con 34 punti).

Per Marco Giampaolo resta il dubbio Quagliarella, avendo saltato l’ultima gara contro l’Atalanta ed essendosi allenato a parte per quasi tutta la settimana: pronto nel caso Caprari per affiancare Duvan Zapata in attacco (10 goal in campionato, 3 negli ultimi 5 match). Rientrano dopo la squalifica Torreira a centrocampo e Silvestre in difesa.

Davide Ballardini ritrova invece Bertolacci a centrocampo, dopo il turno di squalifica, e con lui dovrebbe rientrare anche Rigoni. Molto probabili anche i rientri di Spolli, Lazovic e Pandev: a fianco di quest’ultimo in attacco è probabile la conferma di Lapadula (a segno nelle ultime due partite).

Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.