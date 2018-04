LIVE Sporting Lisbona-Atletico Madrid diretta tempo reale: formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI

SPORTING LISBONA (4-4-1-1): Rui Patricio: Ristovski; Andrè Pinto; Coates; Mathieu; Acuna; Battaglia; Bruno Fernandes; Gelson Martins; Bryan; Montero. Allenatore: Jesus

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran; Savic; Godin; Lucas; Vitolo; Saul; Gabi; Koke; Costa; griezmann. Allenatore: Simeone

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Sporting Lisbona-Atletico Madrid, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Pochi minuti fa sono state comunicate le formazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI

SPORTING LISBONA (4-4-2): Rui Patricio; Piccini; Coates; Mathieu; Coentrao; Martins; Bruno Fernandes; Carvalho; Battaglia; Acuna; Dost. Allenatore: Jesus

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran; Savic; Godin; Lucas; Gabi; Saul; Correa; Koke; Griezmann; Diego Costa. Allenatore: Simeone

Vanno in scena stasera, con calcio d’inizio alle 21:05, le sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League dalle quali usciranno i nomi delle quattro semifinaliste della competizione. Tra i 4 match in programma, spicca quello dello stadio “Josè Alvalade” di Lisbona, tra i padroni di casa dello Sporting e l’Atletico Madrid. Gli spagnoli dovranno difendere il buon vantaggio accumulato 7 giorni fa nella gara di andata disputata al “Wanda Metropolitano”, dove si sono imposti 2-0 grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Koke e Antoine Griezmann. L’Atletico, stasera, può anche accontentarsi di una sconfitta di misura, ma attenzione a sottovalutare lo Sporting: i portoghesi in casa riescono sempre a tirare fuori qualcosa in più, grazie alla calorosa spinta dei sostenitori bianco-verdi, vero e proprio 12° uomo in campo.

L’avvicinamento della squadra di Jorge Jesus a questa partita, tuttavia, non è stato certo dei più tranquilli: proprio in seguito alla sconfitta subita settimana scorsa in quel di Madrid, il presidente del club Bruno de Carvalho aveva pesantemente criticato la squadra per la prestazione offerta, sopratutto a livello difensivo. La squadra aveva risposto per le rime al proprio numero 1, con un comunicato firmato da 19 giocatori, che sono poi stati messi temporaneamente fuori rosa proprio per decisione del presidente. La querelle è fortunatamente rientrata in tempi rapidi, ma i portoghesi potrebbero comunque risentire sul piano mentale di quanto accaduto nei giorni scorsi. Lo Sporting stasera dovrebbe presentarsi in campo con un 4-4-2: centrali di centrocampo saranno Bruno Fernandes e Carvalho, mentre sulle fasce agiranno Martins e Battaglia. In attacco, le speranze di rimonta passano per i piedi di Dost e Acuna.

Dal canto suo, la formazione guidata da Diego Simeone non si presenta certo in Portogallo per difendersi. Il tecnico argentino schiererà la sua squadra con un 4-4-2 speculare a quello degli avversari, non rinunciando alla sua idea di calcio anche in questa occasione. Davanti a Oblak, in difesa tornano Juanfran e Godin, assenti una settimana fa, a completare il reparto insieme a Savic e Lucas. Centrali di centrocampo saranno Saul e Correa, mentre sulle due fasce agiranno Gabi e Koke. In avanti, confermatissima la coppia d’attacco Diego Costa–Griezmann.

Dirigerà l’incontro il serbo Milorad Mazic, coadiuvato dai due assistenti Ristic e Djurdjevic e dagli addizionali Djokic e Grujic.