Il Perugia continua la sua risalita in classifica, battendo 2-0 la Pro Vercelli nel recupero della 29. giornata del Campionato di Serie B. Decisiva la doppietta di Di Carmine, che ha regalato agli umbri i 3 punti nel finale di partita: prima all’ 84′ l’attaccante degli umbri ha battuto Pigliacelli con un preciso rasoterra dal limite dell’area, poi, in pieno recupero, con i piemontesi sbilanciati in avanti alla ricerca del pareggio, un contropiede condotto egregiamente da Diamanti, ha liberato la punta perugina, che a porta vuota non ha avuto difficoltà a insaccare il gol del raddoppio. La squadra di Breda risponde così ai successi ottenuti da Parma e Bari nei recuperi disputati ieri, e affianca emiliani e pugliesi al quarto posto della classifica con 53 punti. Ora la promozione diretta in Serie A non sembra più così lontana: il Frosinone, 2° a quota 58, dista solo 5 punti.

Brutto stop per la Pro Vercelli, che resta al penultimo posto, in piena zona retrocessione, e vede allontanarsi ancora di più la salvezza. La zona playout dista sempre 4 punti, la permanenza diretta 6. Va detto che per i padroni di casa non meritavano assolutamente la sconfitta: la gara, complessivamente, non è stata molto spettacolare ma equilibrata, e anzi, in alcune fasi del gioco, la squadra di Grassadonia è riuscita a mettere sotto i più quotati avversari. Il Perugia, però, si è dimostrato squadra cinica ed esperta, e ha saputo approfittare degli errori degli avversari, aggiudicandosi l’intera posta in palio.

PRO VERCELLI-PERUGIA 0-2

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi (85′ Bifulco); Bergamelli; Alcibiade; Ghiglione; Germano; Vives; Castiglia; Mammarella; Reginaldo (72′ Rovini); Morra. Allenatore: Grassadonia

PERUGIA (3-5-1-1): Leali; Volta; Dellafiore; Magnani; Mustacchio; Gustafsson (72′ Bianco); Colombatto; Bandinelli (51′ Buonaiuto); Germoni (64′ Diamanti); Cerri; Di Carmine. Allenatore: Breda

Marcatore: 84′, 93′ Di Carmine

Ammoniti: 37′ Bandinelli (PER), 41′ Vives (PRO), 45′, Castiglia (PRO), 80′ Bergamelli (PRO), 88′ Alcibiade (PRO), tutti per gioco falloso

Corner: 5-4

FINITA!!!! Perugia batte Pro Vercelli 0-2.

90′ + 3′ – GOL PERUGIA!!!! Gran contropiede degli umbri, Diamanti mette a sedere tutta la difesa avversaria e serve Di Carmine che insacca a porta vuota. Pro Vercelli 0-Perugia 2.

90′ + 2′ – La Pro Vercelli prova a premere in cerca del pareggio, ma gli umbri controllano senza difficoltà il forcing degli avversari.

90′ – Concessi 4 minuti di recupero.

88′ – Ammonito Alcibiade per fallo su Diamanti.

85′ – Cambio nella Pro Vercelli: fuori Gozzi, dentro Bifulco.

84′ – GOL PERUGIA !!!!! Di Carmine, servito da Cerri, trova l’angolino alla sinistra di Pigliacelli. Pro Vercelli 0-Perugia 1.

82′ – Germano, servito da Alcibiade, impegna Leali, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

80′ – Ammonito Bergamelli per fallo su Colombatto.

78′ – Ghiglione crossa per Morra che conclude in rovesciata, la palla finisce in rimessa laterale

77′ – Ci prova Diamanti da fuori area, la palla finisce a lato della porta di Pigliacelli.

76′ – Squadre che cominciano ad accusare un po di stanchezza, fasi di gioco molto confuse.

74′ – Continuano a latitare le occasioni da gol. Dopo un avvio promettente di ripresa, la gara è tornata a vivere di fiammate.

72′ – Cambio nella Pro Vercelli: fuori Reginaldo, dentro Rovini. Cambio anche nel Perugia: fuori Gustafsson, dentro Bianco.

69′ – I padroni di casa fanno più fatica ora ad arrivare dalle parti di Leali, gli umbri sembrano aver superato il momento di difficoltà

67′ – I giocatori umbri cercano il più possibile di servire Diamanti, la sua inventiva può tornare utile al Perugia in questo finale di gara.

65′ – Buonaiuto da buona posizione batte a rete in area avversaria, la difesa della Pro respinge.

64′ – Secondo cambio nel Perugia: fuori Germoni, dentro Diamanti.

63′ – Punizione di Mammarella, respinta dalla barriera in corner.

62′ – Gioco fermo per permettere i soccorsi a Germano, colpito duro alla tibia da Cerri. Punizione da posizione pericolosa in favore della Pro.

60′ – Cerri prova un tiro al volo su assist di Di Carmine, la sua conclusione è debole e finisce tra le braccia di Pigliacelli.

58′ – Pro Vercelli galvanizzata da questo buon avvio di ripresa, i piemontesi appaiono più reattivi degli avversari.

56′ – Perugia che appare in difficoltà ora, gli spiti fanno molta fatica a far girare la palla.

54′ – Ancora Ghiglione, con un tiro di controbalzo su cross di Mammarella, fa venire i brividi a Leali, ma la palla finisce sull’esterno della rete.

52′ – Doppia occasione per Ghiglione. Prima Leali deve respingere in corner una sua conclusione, successivamente in seguito all’angolo un altro tiro scheggia la traversa.

51′ – Non ce la fa a proseguire Bandinelli. Lo sostituisce Buonaiuto.

50′ – Gioco fermo per permettere i soccorsi a Bandinelli, dolorante dopo uno scontro di gioco.

49′ – Cross insidioso di Mammarella, Leali respinge di pugno.

47′ – Ritmo basso anche in questo avvio di ripresa.

Partiti!!!! Iniziato il secondo tempo

SECONDO TEMPO

Le squadre stano rientrando in campo per disputare il secondo tempo. Non ci sono cambi.

Termina 0-0 il primo tempo al “Piola”. Risultato giusto: le squadre non hanno fatto molto per cercare la via del gol e si sono sostanzialmente annullate. Da segnalare una sola grande occasione da gol proprio nei minuti di recupero, con Di Carmine che, solo davanti a Pigliacelli, si è fatto ipnotizzare dal portiere della Pro Vercelli.

Finito il primo tempo!!! Le squadre vanno a riposo sullo 0-0.

45′ + 1′ – Di Carmine, solo davanti a Pigliacelli, si fa respingere la conclusione a rete dal portiere avversario. Grande occasione per il Perugia!

45′ – Ammonito Castiglia, per fallo su Colombatto. Concessi 2 minuti di recupero.

44′ – Colpo di testa di Morra, solo in area su corner. Palla alta.

43′ – Le occasioni da gol continuano a latitare.

41′ – Poco gioco in questi ultimi minuti, molte le proteste e i falli commessi. Ammonito Vives per fallo su Mustacchio.

39′ – Gioco fermo per permettere i soccorsi a Gustafsson, colpito da una manata di Vives, chiaramente involontaria.

37′ – Ammonito Bandinelli per una trattenuta su Germano.

35′ – Cerri si lamenta con l’arbitro per una trattenuta di Gozzi in area, facendo vedere al direttore di gara la maglia strappata. Anche il Perugia chiede un rigore.

33′ – Poco gioco in questi ultimi minuti, molti i falli commessi.

30′ – Altro rigore chiesto dalla Pro vercelli, per atterramento di Castiglia da parte di Mustacchio. L’arbitro fa proseguire anche in questo caso.

29′ – Destro debole di Cerri dal limite dell’area, Pigliacelli blocca.

27′ – Reginaldo si gira in area e colpisce di controbalzo a botta sicura, ma la difesa perugina respinge. I piemontesi chiedono un tocco di mano, ma Abbattista fa proseguire.

26′ – Bel sinistro di Bandinelli da fuori area, Pigliacelli blocca senza difficoltà.

25′ – I padroni di casa continuano a tenere il pallone, ma non riescono assolutamente a concretizzare il loro predominio nel possesso palla.

23′ – Gioco fermo per permettere i soccorsi a Volta, dolorante dopo un fallo subito.

21′ – Continuano a latitare le occasioni da gol, fase di gioco interlocutoria, con il gioco molto spezzettato dai continui fischi di Abbattista.

19′ – Dopo un avvio di partita vivace, la gara ora sembra essersi addormentata.

16′ – Il copione della partita non cambia, la Pro Vercelli non riesce a rendersi pericolosa.

14′ – Faticano i padroni di casa ad avvicinarsi alla porta di Leali, Perugia ben messo in campo.

12′ – La Pro mantiene il comando del gioco, ma deve stare attenta al pressing degli umbri, abili a ripartire in contropiede.

10′ – Cerri recupera un buon pallone sulla trequarti, la sua conclusione viene respinta da Bergamelli.

8′ – Partita subito gradevole, le squadre si affrontano senza troppi tatticismi.

6′ – Risposta dei piemontesi, con un bel tiro di Castiglia che finisce sul fondo.

5′ – Bel diagonale di Di Carmine, il cui tiro sfiora il palo e finisce sul fondo.

4′ – Bella percussione di Mustacchio, che scaglia un potento tiro che finisce a lato della porta di Pigliacelli.

2′ – E’ la Pro Vercelli a fare la partita in questo avvio.

Partiti!!!!! E’ iniziata Pro Vercelli-Perugia.

17:57 – Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

17:50 – Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime disposizioni degli allenatori. Tra 10 minuti avrà inizio la partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi; Bergamelli; Alcibiade; Ghiglione; Germano; Vives; Castiglia; Mammarella; Reginaldo; Morra. Allenatore: Grassadonia

PERUGIA (3-5-1-1): Leali; Volta; Dellafiore; Magnani; Mustacchio; Gustafsson; Colombatto; Bandinelli; Germoni; Cerri; Di Carmine. Allenatore: Breda

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Pro Vercelli-Perugia, recupero della 29. giornata del Campionato di Serie B. Poco fa sono state comunicate le formazioni ufficiali.

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi; Bergamelli; Alcibiade; Ghiglione; Germano; Vives; Castiglia; Mammarella; Reginaldo; Morra. Allenatore: Grassadonia

PERUGIA (3-5-1-1): Leali; Volta; Del Prete; Magnani; Mustacchio; Gustafsson; Bianco; Bandinelli; Germoni; Cerri; Di Carmine. Allenatore: Breda

Si recupera oggi alle 18 la sfida tra Pro Vercelli e Perugia, valevole per la 29. giornata del Campionato di Serie B. La partita si sarebbe dovuta disputare esattamente un mese fa, sabato 3 marzo alle ore 15, ma venne rimandata a causa delle forti nevicate che si abbatterono sulla città piemontese, rendendo impraticabili sia il campo sia le tribune.

Partita che può dire molto sia nella lotta per la promozione, sia in quella per la salvezza: il Perugia, occupa attualmente il sesto posto in classifica, a quota 50 punti, e deve cercare di rispondere ai successi che Parma e Bari hanno ottenuto nei recuperi disputati ieri. Con un successo nel match di oggi, gli umbri affiancherebbero al quarto posto, con 53 punti, proprio emiliani e pugliesi, e si porterebbero a -5 dalla promozione diretta in A, attualmente detenuta dal Frosinone 2° a quota 58. Nelle ultime 5 gare la squadra di Roberto Breda ha tenuto un passo da capolista, ottenendo quattro vittorie e un pareggio, e nella ultima giornata di campionato ha superato al “Curi” la Cremonese, battuta 1-0. Per la partita di oggi, i grifoni dovrebbero optare per un modulo offensivo, con le due punte Cerri e Di Carmine supportate da un centrocampo a 5, con Gustafsson,Bianco e Bandinelli centrali, e Mustacchio e Germoni a dare spinta sulle fasce.

Partita cruciale in chiave salvezza per la Pro Vercelli: gli uomini di Gianluca Grassadonia si trovano in piena zona retrocessione, e occupano il penultimo posto della classifica, con 30 punti. Fondamentale cercare di fare risultato oggi. Con una vittoria, i piemontesi si porterebbero a quota 33, affiancando l’Ascoli al terzultimo posto, ma sopratutto ponendosi a -1 dalla quota playout e a -3 dalla salvezza diretta. La Pro Vercelli non è però certo reduce da un periodo brillante: nelle ultime 5 gare ha ottenuto solamente 2 punti, ed ha dovuto registrare una battuta d’arresto anche nell’ultima giornata, dove è uscita sconfitta dallo “Zaccheria” di Foggia con il risultato di 2-1. Per la sfida odierna, probabilmente Grassadonia opterà per uno schieramento difensivo, avendo di fronte il secondo miglior attacco del campionato, con Reginaldo e Morra in attacco a cercare di sfruttare eventuali spazi lasciati dalla difesa perugina, non certo una delle più solide della categoria.

Dirigerà la sfida il signor Abbattista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Caliari e Scatragli.