Continua il momento d’oro della Fiorentina. Gli uomini di Stefano Pioli hanno battuto l’Udinese per 2-0 nel recupero della ventisettesima giornata di Serie A.

Il match, che si sarebbe dovuto giocare un mese fa ma venne rinviato a causa della tragica scomparsa del difensore viola Davide Astori, ha visto gli ospiti prevalere senza particolare affanno grazie alle reti di Jordan Veretout, che ha aperto le marcature su calcio di rigore al 29′, e Giovanni Simeone, al secondo gol nel giro di pochi giorni dopo quello realizzato sabato col Crotone.

Per la Fiorentina si tratta della quinta vittoria consecutiva, la quarta di fila dopo la morte del suo capitano. I toscani sono in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.

Periodo sempre più negativo per l’Udinese, superato in classifica dal Genoa vittorioso a Marassi sul Cagliari: sette sconfitte consecutive per gli uomini di Massimo Oddo, la cui permanenza sulla panchina bianconera è sempre più in bilico.

Udinese-Fiorentina 0-2 (29′ rig. Veretout, 71′ Simeone)

Recupero ventisettesima giornata Serie A TIM 2017/18, Dacia Arena (Udine)

SECONDO TEMPO

90+3′ – FISCHIO FINALE! Fiorentina batte Udinese 2-0, reti di Veretout e Simeone.

90′ – Concessi tre minuti di recupero.

87′ – SOSTITUZIONE FIORENTINA: entra Eysseric al posto di Chiesa.

86′ – Cross di Jankto, Lasagna non riesce ad insaccare il pallone in rete complice il grande intervento difensivo di Vitor Hugo.

84′ – Fischi del pubblico all’indirizzo di Widmer, il cui tentativo di cross non è andato a buon fine.

82′ – Benassi a botta sicura da due passi, Bizzarri si salva di puro riflesso.

80′ – Risultati parziali dagli altri campi: Atalanta-Sampdoria 1-1, Genoa-Cagliari 1-1. Domani in programma Benevento-Verona alle 17; Chievo-Sassuolo, Milan-Inter e Torino-Crotone alle 18.30.

77′ – Occasione Udinese! Lasagna approfitta di un errore di Milenkovic per provare il sinistro dal limite dell’area: troppa fretta per l’attaccante bianconero che ha spedito il pallone alle stelle.

75′ – Quindici minuti, più eventuale recupero, per le speranze dell’Udinese che è ad un passo dalla settima sconfitta consecutiva in Serie A. Mai così male dalla stagione 1961/62.

72′ – SOSTITUZIONE UDINESE: c’è Kevin Lasagna al posto di Rodrigo De Paul.

71′ – RADDOPPIO FIORENTINA! Giovanni Simeone chiude la partita: gol del 2-0 per l’attaccante argentino che ha approfittato di un rimpallo per infilare Bizzarri con un destro in diagonale.

70′ – Sinistro in controbalzo da parte di Ingelsson, palla sul fondo.

67′ – DOPPIA SOSTITUZIONE FIORENTINA: entrano Gil Dias e Simeone, fuori Saponara e Falcinelli.

67′ – Ammoniti Saponara e De Paul.

66′ – Proteste vibranti di Dabo nei confronti del direttore di gara. Si accende una miccia con circa dieci giocatori coinvolti.

62′ – Chance per la Fiorentina! Sugli sviluppi di un corner battuto da Saponara, Dabo e Pezzella si ostacolano al momento del colpo di testa: palla fuori.

60′ – A trenta minuti dal fischio finale, è sempre 0-1 tra Udinese e Fiorentina: gli ospiti stanno gestendo bene il vantaggio.

57′ – Cartellino giallo per Chiesa.

56′ – Ammonito Vitor Hugo.

54′ – Sta maturando la settima sconfitta consecutiva in gare ufficiali per l’Udinese. La permanenza di Massimo Oddo sulla panchina bianconera è sempre più a rischio.

51′ – Massimo Oddo ha mandato a riscaldarsi Kevin Lasagna: l’ex attaccante del Carpi potrebbe trovare spazio in questa ripresa al posto di uno tra De Paul e Perica.

50′ – Stryger Larsen non dà spazio per il cross a Federico Chiesa, che è costretto a trascinarsi il pallone sul fondo.

47′ – Udinese ad un passo dal pareggio! Jankto si presenta con un sinistro a giro davvero insidioso, Sportiello compie una grandissima parata e salva la Fiorentina.

46′ – DOPPIA SOSTITUZIONE UDINESE: entrano Ingelsson e Jankto per Pezzella e Hallfredsson.

PRIMO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO. Squadre al riposo: Udinese-Fiorentina 0-1, gol di Veretout.

44′ – Ammonito German Pezzella.

42′ – Fallo di Danilo su Falcinelli, punizione per la Fiorentina.

40′ – Ancora cinque minuti in questo primo tempo. Fiorentina in vantaggio per 1-0 sull’Udinese, decide il calcio di rigore realizzato da Jordan Veretout.

36′ – Clamorosa occasione per la Fiorentina. Saponara calcia dal limite, Samir devia la conclusione sui piedi di Falcinelli che, ostacolato da un compagno di squadra, da due passi non riesce a superare Bizzarri.

35′ – Benassi cerca Chiesa con un passaggio in verticale che viene però intercettato da Danilo.

33′ – Tiro-cross di Hallfredsson completamente sbagliato, Sportiello ferma l’azione dell’Udinese.

31′ – Balic prova a sorprendere Sportiello dalla distanza: la conclusione del 20enne croato viene, però, bloccata in presa alta dall’estremo difensore.

29′ – FIORENTINA IN VANTAGGIO! Jordan Veretout spiazza Bizzarri e segna il quinto gol stagionale: esecuzione perfetta dal dischetto per il centrocampista francese.

28′ – Falcinelli serve Chiesa, Giuseppe Pezzella lo atterra irregolarmente e l’arbitro non ha dubbi: CALCIO DI RIGORE!

26′ – Ammonito Hallfredsson. Entrata scomposta del calciatore islandese ai danni di Vitor Hugo.

23′ – Diego Falcinelli riceve palla da Saponara, perde l’attimo per il cross e dunque pensa al tiro in porta: sinistro da dimenticare, tutto facile per Bizzarri.

21′ – Risultato ancora bloccato sullo 0-0 alla Dacia Arena tra Udinese e Fiorentina. Ospiti più pericolosi, in particolar modo con Federico Chiesa.

19′ – Occasione Udinese! Perica finge il passaggio per un compagno, salta un difensore e calcia da distanza ravvicinata: Sportiello respinge in corner.

18′ – Chiesa carica il destro ma poi scivola al momento del contatto col pallone. Sfuma una buona opportunità per la Fiorentina.

15′ – Scene toccanti alla Dacia Arena: i tifosi delle due squadre hanno iniziato ad intonare, congiuntamente, il coro “Davide Astori, Davide Astori”.

13′ – Come preannunciato, è arrivato il momento del ricordo di Davide Astori. Tantissimi applausi per il difensore viola scomparso un mese fa.

12′ – Chiesa perde il contrasto con Giuseppe Pezzella, l’Udinese sventa l’azione offensiva dei toscani e recupera la sfera.

10′ – Secondo tentativo per Federico Chiesa, ancora nessun problema per Bizzarri con il pallone che è terminato sul fondo.

8′ – Ricordiamo che al tredicesimo minuto verranno proiettate, sul maxischermo dello stadio, alcune foto di Davide Astori e ci si fermerà per ricordare il giocatore con un lungo applauso.

7′ – Occasione per la Fiorentina! Federico Chiesa calcia col sinistro dal limite dell’area di rigore, palla fuori di un soffio!

4′ – Il primo calcio d’angolo del match lo batte la Fiorentina. Inizio di partita piuttosto equilibrato alla Dacia Arena.

1′ – È INIZIATA UDINESE-FIORENTINA!

18.27 – Squadre in campo!

18.00 – Sarà Luca Banti della sezione AIA di Livorno a dirigere Udinese-Fiorentina. In qualità di assistenti sono stati designati La Rocca e La Notte, il quarto uomo è Ros. Al VAR Nasca e Aureliano.

17.45 – FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Samir, Danilo, Larsen; Widmer, Hallfredsson, Balic, Barak, Giuseppe Pezzella; De Paul; Perica.

17.45 – FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic, Vitor Hugo, German Pezzella, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Saponara; Falcinelli.

17.40 – Amici di SuperNews, buonasera da Udine e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Fiorentina.

Si recupera questa sera alle 18.30 la gara Udinese-Fiorentina che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 marzo ma venne poi annullata a causa della tragica morte di Davide Astori, scomparso nella notte della vigilia della partita nella sua camera dell’Hotel Là di Moret.

Da quel triste giorno, la Fiorentina ne è uscita nel migliore dei modi, inanellando una serie di tre vittorie consecutive contro Benevento, Torino e Crotone. Complessivamente, gli uomini di Stefano Pioli sono imbattuti da cinque sfide ufficiali (non perdono in Serie A dallo scorso 9 febbraio, Fiorentina-Juventus 0-2).

Di conseguenza, a sorridere è anche la classifica della Viola: attualmente ottava a quota 44 punti, è a tre lunghezze dall’Atalanta e a sei dalla zona Europa League, tutt’altro che impossibile da raggiungere.

Stato di forma decisamente diverso per l’Udinese che nelle ultime sei gare ufficiali ha ottenuto zero punti. L’ultimo risultato positivo per i ragazzi di Massimo Oddo è stato il pareggio contro il Milan del 4 febbraio scorso, mentre per l’ultima vittoria bisogna tornare addirittura al 28 gennaio (Genoa-Udinese 0-1, gol di Behrami).

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Adnan; De Paul, Maxi Lopez.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.