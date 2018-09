Atletica: live dai Mennea Day in tutta Italia

Oggi 12 settembre ricorre il 39° anniversario dello storico primato mondiale nei 200 metri che realizzò a Città del Messico Pietro Mennea.

Il tempo di Mennea a Città del Messico: 19.72 è ancora primato europeo.

Il video del 19.72 di Mennea il 12/9/79

Per ricordare questa impresa, la Federazione Italiana di atletica leggera, 12 settembre di ogni anno, dopo la scomparsa del campione barlettano, organizza in tutta Italia una serie di manifestazioni promozionali basate sulla corsa dei 200 metri.

LE SEDI DEL MENNEA DAY 2018:

Emilia Romagna: Rubiera (RE) – Friuli Venezia Giulia: Pordenone (15-16 settembre) – Lazio: Roma, Viterbo – Liguria: La Spezia, Savona – Lombardia: Casalmaggiore (CR) – Molise: Campobasso – Piemonte: Villafalletto (CN) – Puglia: Barletta, Bisceglie (BT), Lecce – Sardegna: Sassari – Sicilia: Mazzarino (CL), Palermo, Ragusa – Toscana: Cecina (LI, 8 settembre), Grosseto, Pescia (PT) – Trentino: Trento – Umbria: Bastia Umbra (PG) – Veneto: Rovigo

A Casalmaggiore successo per Alessandro Piubeni in 21.60, davanti all’allievo Samuele Maffezzoni con 23.06. Per ricordare Pietro Mennea è stata corsa anche una staffetta 4×200 con una formazione delle Fiamme Gialle: Diego Marani, Vladimir Aceti, Leonardo Capotosti e Eseosa Desalu, hanno corso in un tempo tranquillo, 1.28.02, comunque miglior tempo dell’anno in Italia.

A Savona di scena anche i big: vince Federico Cattaneo con 21.56, davanti a Polanco che con 21.62 ottiene il primato personale.

A Rubiera i 200 metri del Mennea Day, manifestazione promozionale aperta anche a i non tesserati, hanno visto il successo di Chiara Lusuardi, una quattordicenne della società organizzatrice Corradini Rubiera, che ha vinto con il tempo di 28.25. Alle ore 20.00 sono in programma le serie per le atlete tesserate, poi seguiranno quelle maschili.

