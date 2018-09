LIVE Sampdoria-Fiorentina, cronaca e risultato in tempo reale: finisce il match

Nel prossimo turno di campionato, la 5° giornata di Serie A TIM, la Sampdoria tornerà in campo sabato 22 alle ore 20.30 contro l’ Inter, mentre la Fiorentina giocherà sempre sabato, ma alle 18.00 in casa contro la Spal. Da parte di Davide Corradini è davvero tutta, rimanete sintonizzati su SuperNews per la grande serata di Champions League! A presto!



Sampdoria-Fiorentina 1-1

Serie A TIM recupero 1a giornata, Stadio Marassi (Genova)

SECONDO TEMPO

90+3′ FINISCE LA GARA! SAMPDORIA-FIORENTINA 1-1!

90′ Tre minuti di recupero concessi da Maresca

85′ Ammonito anche Tonelli. Ripartenza di Benassi che però viene fermato da Tonelli toccando la palla con la mano

81′ Doppio cambio: nei blucerchiati entra Kownacki, esce Quagliarella. Nei viola entra Sottil, esce Chiesa

80′ Ammonito Benassi. Il centrocampista viola ha atterrato Quagliarella alle spalle

79′ Milenkovic! Cross di Veretout per il serbo. La palla finisce troppo centrale. Blocca a terra Audero

74′ Ramirez! Calcio di punizione interessante per i padroni di casa: mancino dell’uruguayano per Dragowski, lui controlla ma la palla esce da sola

72′ Ammonito Veretout. L’attaccante viola stende per terra Vitor Hugo su una ripartenza blucerchiata

69′ Secondo cambio per Pioli: entra Benassi, esce Gerson

69′ Seconda sostituzione per Giampaolo: entra Ramirez, esce Caprari

61′ Cambio per Pioli: entra Mirallas, esce Pjaca

60′ Perfetto assist di Barreto per il trequartista. Errore di Milenkovic che non riesce a fermarlo in tempo: destro a giro che trafigge Dragowski sul palo! E’ parità!

60′ GOL SAMPDORIA! HA PAREGGIATO CAPRARI!

54′ Prima sostituzione per Giampaolo: entra Praet, esce Linetty

51′ Giallo per Linetty. Colpo in ritardo del centrocampista per Veretout che cade a terra

48′ Caprari! Bel pallone per il trequartista che però si fa ipnotizzare da Dragowski. Il portiere manda la palla in angolo

46′ INIZIA LA RIPRESA DI SAMPDORIA-FIORENTINA!

PRIMO TEMPO

45′ Maresca fischia. Finisce la prima frazione di gioco: Sampdoria-Fiorentina 0-1

41′ Traversa di Caprari! Conclusione morbida e precisa del trequartista blucerchiato, con Dragowski che non ci è arrivato

38′ Primo giallo del match. Ammonito Sala dopo un intervento in ritardo su Chiesa

32′ Pjaca! Ancora un occasione per il croato. Occasione di Chiesa che non tira in porta giusto, ci prova Pjaca con il destro ma Audero è pronto. Angolo viola.

30′ Gioco momentaneamente fermo. E’ a terra Andersen

27′ Ancora Caprari! Assist di Murru per il trequartista che però la prende male e manda il pallone fuori e largo

25′ Biraghi! Partenza immediata del difensore su assist di Simeone. Conclusione potente del terzino che calcia da fuori. Audero manda in corner

21′ Defrel! Bella azione di Quagliarella per il compagno. Defrel punta Biraghi ma la conclusione finisce di lato

20′ Pjaca! Corner di Chiesa per il croato che però ci arriva alto, non riuscendo a dare energia. Facile per Audero

13′ Cross perfetto di Biraghi per Simeone: l’argentino trova l’angolo giusto che non lascia scampo ad Audero!

13′ GOL FIORENTINA! HA SEGNATO SIMEONE!

7′ Ci prova Caprari: azione che nasce tutta da Linetty, con un perfetto assist. Il trequartista tira con il mancino, palla debole

6′ Ancora Simeone! Chance per l’attaccante viola su uno sfortunato assist di Andersen. Tiro morbido in porta ma Audero la blocca subito

2′ Simeone! Cross di Pjaca per Pezzella che fa sponda al centro per Simeone: l’attaccante impatta alto! Parata!

1′ È COMINCIATA LA PARTITA!



18.56 – Squadre pronte ad entrare sul terreno di gioco. Pochissimi istanti e inizia Sampdoria-Fiorentina, restate con noi.

18.30 – A dirigere l’incontro sarà il sign. Fabio Maresca, coadiuvato dagli assistenti Fiorito e Di Iorio. Il quarto uomo sarà Pairetto, alla V.A.R. Massa e Alassio.

Squadra arrivata al Ferraris

A breve su Violachannel le formazioni ufficiali https://t.co/WjDJuflmFQ#SampFiorentina #NoiSiamoFirenze pic.twitter.com/GaZiqfaO6M — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 19 settembre 2018

18.05 – FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Caprari;. Defrel, Quagliarella.

18.05 – FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Pjaca.



18.00 Amici di SuperNews, buonasera dal Ferraris di Genova e benvenuti alla diretta di Sampdoria-Fiorentina, recupero della 1a giornata di campionato. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali.



La Sampdoria, un mese dopo la tragedia del Ponte Morandi, torna a giocare in casa nel recupero della 1° giornata di Serie A TIM contro la Fiorentina. I blucerchiati arrivano a questa sfida dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e Frosinone. Ancora una volta Giampaolo si affida a Quagliarella e Defrel per portare a casa la vittoria. Saranno i due bomber a decidere la partita?

I viola invece arrivano a questo scontro diretto (il primo della stagione) dopo aver perso in casa del Napoli, senza Lafont. Il portiere francese è stato convocato ma andrà in panchina. Molto probabile il suo utilizzo sabato, quando i viola saranno di scena in casa contro la Spal di Semplici. A Marassi dovrebbe essere soprattutto la prima volta di Pjaca: il giocatore più atteso, prima per la lunga trattativa di mercato e poi per la ricerca della forma fisica.



QUI SAMPDORIA

La Sampdoria dovrebbe optare per il 4-3-1-2: Marco Giampaolo, che recupera Praet, potrebbe concedere un pò di respiro ad Ekdal, mandando al suo posto Jankto già dal primo minuto. In difesa Tonelli dovrebbe affiancare Andersen al centro della difesa. Sulla trequarti spazio dall’ inizio per Ramirez. In attacco confermati Quagliarella e Defrel.

QUI FIORENTINA

Per la Fiorentina probabile il 4-3-3: Pioli recupera l’infortunato Lafont, che si siederà in panchina, confermando Dragowki tra i pali viola. Poche variazioni rispetto all’ultima gara giocata, con l’unica eccezione per l’attacco, dove Pjaca potrebbe per la prima volta affiancare dall’inizio Chiesa e Simeone.



PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA – FIORENTINA

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All.: Giampaolo

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca. All.: Pioli