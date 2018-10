LIVE Castellana Grotte-Modena Superlega, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

12.50- PROBABILE FORMAZIONE CASTELLANA GROTTE: Falaschi-Renan-Mirza-Wlodarczyk-De Togni-Zingel-Cavallini. All. Lorizio

12.45- PROBABILE FORMAZIONE MODENA: Christenson-Zaytsev-Urnaut-Bednorz-Holt-Anzani-Rossini. All. Velasco



Modena Volley affronterà questa domenica la sua prima trasferta, che si terrà al PalaFlorio di Bari contro Castellana Grotte. Dopo la vittoria contro il Sora in casa una settimana fa nella prima giornata nettamente per 3-0, i Canarini cercano i tre punti in Puglia per raggiungere la Sir Safety in testa alla classifica visto che già ha giocato ieri e ha avuto la meglio sul Verona 3-0. Alla vittoria della Supercoppa Modena cerca di fare il bis trionfando prima dei play off inella regular season visto che ad ogni match. Christenson e Zaytsec contro Falaschi che è il palleggiatore con più punti tra le piccole in Superlega.

Una Castellana Grotte che ha perso contro Vibo Valencia alla prima giornata e cerca almeno un punto contro uno squadrone. Missione quasi impossibile per i pugliesi che da questa stagione deve stare attento a non retrocedere visto che è stato annullato il blocco delle retrocessioni. Christenson e Zaytsev saranno in diagonale, Urnaut-Bednorz di banda, Holt-Anzani al centro e Rossini libero. Per quanto riguarda il Castellana Falaschi-Renan, Mirzajanpourmouziraji-Wlodarczyk di banda, De Togni-Zingel al centro e quindi Cavaccini libero ptonto a girare tra muro e schiacciate.