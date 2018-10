LIVE F1 Qualifiche GP Austin 2018, diretta e classifica in tempo reale: inizio ore 23.00

DIRETTA QUALIFICHE F1 GP AUSTIN. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

QUALIFICHE GP AUSTIN (USA) 2018

Circuit of the Americas, diciottesima prova del Mondiale di F1

F1, GP Austin 2018: i risultati delle prime due sessioni di libere

Nella prima giornata di prove libere del GP Austin 2018 (caratterizzata dalla pioggia in entrambe le sessioni), sul Circuit of the Americas, il miglior tempo è stato ottenuto da Lewis Hamilton con la Mercedes, che realizza 1’47”502 durante la FP1 (con le gomme intermedie, mentre in FP2 si è girato poco). Il secondo miglior tempo lo ottiene Valtteri Bottas, che con la seconda Mercedes si ferma ad oltre un secondo e tre decimi di distacco, precedendo Max Verstappen con la prima delle Red Bull (a 41 millesimi dal finlandese).

Quarta la seconda Red Bull di Daniel Ricciardo (a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra), che precede Sebastian Vettel su Ferrari, mentre l’altra Rossa di Kimi Raikkonen è preceduta dalla Toro Rosso di Pierre Gasly (unico ad aver fatto il miglior tempo nella seconda sessione). Chiudono la top-10 la Renault di Carlos Sainz, la Haas di Romain Grosjean e le Sauber di Charles Leclerc e Marcus Ericsson.

Lando Norris (McLaren) e Sean Geleal (Toro Rosso) che hanno disputato la prima sessione al posto di Stoffel Vandoorne e di Brendon Hartley, con quest’ultimo che dovrà scontare (assieme al compagno di team) la penalità per la sostituzione delle diverse parti della loro Power Unit, condannandoli alla partenza dall’ultima fila, mentre il tedesco della Ferrari ha subito una penalità di tre posizioni per non aver rallentato a sufficienza quando è uscita fuori la bandiera rossa durante la prima sessione.

F1, GP Austin (Stati Uniti): l’albo d’oro delle pole position sul Circuito delle Americhe

Piloti

2 – Sebastian Vettel (Germania): 2012, 2013

Nico Rosberg (Germania): 2014, 2015

Lewis Hamilton (Regno Unito): 2016, 2017

Costruttori

4 – Mercedes: 2014, 2015, 2016, 2017

2 – Red Bull Racing: 2012, 2013

F1, Gp Austin 2018: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go e NOW TV. In questa occasione sarà visibile live anche su TV8 (canale 8 e 508 del digitale terrestre), oltre che in streaming su tv8.it/streaming.html.