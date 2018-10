LIVE Federer-Krajinovic, diretta e risultato in tempo reale Atp Basilea 2018: inizio ore 19.00

DIRETTA FEDERER-KRAJINOVIC ATP BASILEA. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) ROGER FEDERER – FILIP KRAJINOVIC, quarto incontro sul Center Court non prima delle 19.00 (dopo Struff-Millman)

Primo turno Atp 500 Basilea 2018 (cemento indoor)

Federer è in cerca del nono titolo nel torneo della sua città natale

Lo svizzero, reduce dalla sconfitta in semifinale a Shanghai (del cui torneo era campione uscente), partecipa all’Atp 500 di Basilea alla ricerca del nono successo tra le mura amiche ed affronterà nel primo incontro il serbo Filip Krajinovic, contro il quale ha vinto l’unico precedente in carriera.

Il nativo di Basilea ha iniziato il proprio 2018 alla Hopman Cup (esibizione a squadre nazionali), per poi presentarsi all’Australian Open e portarselo a casa battendo in finale Cilic. In febbraio si reca a Rotterdam e fa suo anche questo torneo, in cui ha la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov nell’ultimo atto. La terza finale del 2018 arriva in marzo nel Masters 1000 di Indian Wells ma viene sconfitto dall’argentino Juan Martin Del Potro, mentre in quello di Miami è eliminato nel secondo turno per mano dell’australiano Thanasi Kokkinakis.

Per il secondo anno di fila salta l’intera stagione sul rosso e si ripresenta in quella “verde”, dove vince il suo terzo titolo stagionale a Stoccarda (battendo in finale il canadese Milos Raonic). Nel suo feudo di Halle arriva invece una sconfitta nell’ultimo atto per mano del croato Borna Coric, mentre a Wimbledon è costretto alla resa nei quarti di finale (avanti 2 set a 0 ed avendo un match point) contro il sudafricano Kevin Anderson.

Al rientro sui campi in cemento arriva in finale nel 1000 di Cincinnati, dove affronta per la quarantaseiesima volta in carriera il serbo Novak Djokovic ma ne esce sconfitto (prima volta nel torneo dell’Ohio, dato che aveva vinto tutte le sette precedenti finali), fermandosi poi a sorpresa nel quarto turno dell’US Open per mano dell’australiano John Millman. Dopo oltre un mese di pausa dal tour principale, rientra nel 1000 di Shanghai e si ferma in semifinale, sconfitto ancora da Coric.

Il nativo di Sombor, invece, è esploso nel finale del 2017 raggiungendo l’ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy e in questo inizio di anno, nonostante abbia saltato lo Slam australiano dopo aver perso al primo turno di Doha, ha mostrato una buona continuità raggiungendo i quarti di finale a Marsiglia e la semifinale a Dubai; nel Masters 1000 di Indian Wells si è fermato al terzo turno perdendo proprio contro Federer, mentre a Miami si ferma nel quarto turno.

Gli infortuni ritornano a tormentarlo e salta tutta la stagione su terra (compreso l’Open di Francia), ripresentandosi nei Championships dove è subito sconfitto all’esordio. Dopo un ulteriore mese di stop, si ripresenta sul “veloce” nel 1000 di Toronto e viene nuovamente sconfitto al primo turno, così come in quello di Cincinnati e nello Slam statunitense, mentre a Winston-Salem arriva al terzo turno. Dopo un secondo turno a Metz, a Pechino riesce nuovamente a raggiungere un quarto di finale, cosa che farà anche a Mosca e in mezzo ai due tornei subisce una battuta d’arresto all’esordio nel 1000 di Shanghai.

Federer – Krajinovic, i precedenti

Indian Wells 2018 – Cemento – Terzo turno – FEDERER b. Krajinovic 6-2 6-1

Federer – Krajinovic, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Supertennis.