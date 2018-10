GP Austin 2018, è cominciato ufficialmente il diciottesimo weekend del Mondiale di Formula 1. Nel pomeriggio si sono disputate le Prove Libere 1, che hanno laureato Lewis Hamilton come il pilota più veloce: sotto la pioggia, e dunque in condizioni di pista non ottimali, il pilota britannico della Mercedes ha fatto registrare il miglior giro (1:47.502), davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed alla coppia Red Bull composta da Verstappen e Ricciardo.

Quinto e sesto posto per le due Ferrari. Sebastian Vettel chiude ad 1.987 dal diretto rivale per la conquista del titolo, mentre Kimi Raikkonen termina le FP1 a 2.426 dal tedesco.

In serata, alle ore 21, si tornerà in pista in quel di Austin per la seconda sessione di Prove Libere.

FP1 CLASSIFICATION (90/90 MINS) The Mercedes pair lead the way, with the Red Bulls and Ferraris in tow#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/8reAoUczqR — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

GP Austin 2018, la diretta integrale delle Prove Libere 1

18.32 – Classifica finale FP1 (Top-10): Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Vettel, Raikkonen, Sainz, Grosjean, Leclerc, Ericsson.

🏁 TOP TEN (END OF FP1) 🏁 HAM

BOT

VER

RIC

VET

RAI

SAI

GRO

LEC

ERI#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/qZ4T9YyOUc — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

18.31 – Magnussen chiude il suo giro ad oltre sei secondi da Lewis Hamilton, il pilota della Haas è sedicesimo.

18.30 – BANDIERA A SCACCHI! Ultime chance per tutti i piloti, è terminata la prima sessione delle Prove Libere del GP Austin 2018.

18.28 – Si migliora Leclerc. Il pilota della Sauber scavalca Alonso ed Ericsson.

18.26 – Quattro minuti alla fine della sessione: Hamilton-Bottas, Verstappen-Ricciardo, Vettel-Raikkonen le prime tre coppie in classifica.

18.25 – Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen tornano in pista per tentare l’assalto a Hamilton e Bottas.

18.23 – Si migliora Sirotkin, che sopravanza Hulkenberg, Ocon e Magnussen. Il russo della Williams è quindicesimo.

18.22 – Charles Leclerc chiude il suo decimo giro in 1:51.122, il monegasco resta nelle retrovie.

18.20 – Situazione invariata, diversi piloti hanno migliorato le proprie prestazioni ma non ci sono stati cambi di posizione.

18.15 – Quindici minuti alla bandiera a scacchi. E’ Hamilton il leader, seguito da Bottas e dalla coppia Red Bull Verstappen-Ricciardo.

18.13 – Lewis Hamilton è a colloquio con i suoi ingegneri nel box Mercedes. Il britannico dovrebbe aver concluso qui le sue Prove Libere 1 del GP Austin 2018.

18.12 – Carlos Sainz rientra ai box. Lo spagnolo è settimo a 3.168 da Hamilton.

18.10 – Classifica aggiornata a venti minuti dal termine (Top-10): Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Grosjean, Sainz, Alonso, Norris.

18.03 – Sebastian Vettel chiude il primo giro veloce in 1:50.688. Il tedesco è sesto, alle spalle del compagno di scuderia Raikkonen.

18.02 – Kimi Raikkonen guadagna tre posizioni ed è quinto: il finlandese viaggia a quasi 3” dal leader Hamilton.

Hamilton thumps in a lap 1.3s quicker than anyone else to go quickest His 1:47.502 is the benchmark as the conditions improve#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/0Xl493dmCM — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

18.00 – Primo posto per Lewis Hamilton, 1:47.502. Valtteri Bottas, compagno di squadra, deve accontentarsi della seconda piazza (+1.304).

17.58 – Situazione in casa Ferrari: Sebastian Vettel è 14° ad oltre quattro secondi da Bottas; va meglio, invece, Kimi Raikkonen che occupa l’ottava posizione a 3 secondi dal connazionale della Mercedes.

17.55 – Lewis Hamilton completa il suo primo giro: il britannico chiude in 1:50.015, terzo posto alle spalle di Bottas e Ricciardo.

The track-sweeping truck looking agile through the middle sector 🔥 Wonder what lap time BMP could end up with? 🤔#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/DWIj0Xgqyq — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

17.50 – Il tracciato è stato liberato dai detriti. Dopo dieci minuti di “stop forzato”, ecco che i piloti possono rientrare in pista.

17.45 – Classifica aggiornata dopo 45 minuti: Bottas, Ricciardo, Verstappen, Sainz, Ericsson, Raikkonen, Alonso, Leclerc, Norris, Vettel, Sirotkin, Ocon, Perez e Stroll.



🚩 RED FLAG 🚩 We've got a stoppage just under halfway though FP1 There's a fair amount of gravel on-track 🧹#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/2dlZUtf6YJ — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

17.40 – Bandiera rossa. C’è ghiaia in pista, i piloti sono obbligati a rientrare ai box. La sessione di Prove Libere 1 del GP Austin 2018 viene sospesa.

17.35 – Giro veloce da parte di Bottas. Il finlandese si piazza secondo, alle spalle di Ricciardo, con 0.142 di ritardo dall’australiano.

17.30 – Relax in casa Mercedes. Hamilton e Bottas non hanno alcuna intenzione di forzare le rispettive monoposto in questa FP1 del GP Austin 2018.

17.27 – Max Verstappen fa meglio di Daniel Ricciardo, chiudendo il 1° giro col tempo di 1:53.644.

17.26 – Daniel Ricciardo completa il primo giro: l’australiano transita sul traguardo in 1:55.266.

17.25 – Ancora nessun pilota è riuscito a completare un giro. Sono passati venticinque minuti dall’inizio delle Prove Libere 1 del GP Austin 2018.

17.15 – Il francese Esteban Ocon è l’unico pilota in pista in questo istante. Il tracciato è ancora molto bagnato, condizioni non semplici.

17.09 – Il britannico rientra immediatamente ai box: è bastato un giro, al pilota Mercedes, per capire in prima persona le condizioni del tracciato texano.

17.07 – In pista anche Lewis Hamilton. Subito in scena le due Mercedes.

17.06 – Valtteri Bottas è il primo “big” ad uscire dai box: il finlandese sta per affrontare il giro di prova.

17.02 – Ericsson e Norris sono i primi due piloti a scendere in pista. I migliori, come prevedibile, restano ai box.

17.00 – SEMAFORO VERDE! Cominciano le Prove Libere 1 del GP Austin 2018.

16.55 – Ad Austin sono le 9.55 del mattino: sono sette, quindi, le ore di fuso orario con l’Italia.

Yep, we're all set for a cool, wet FP1 in Austin! Follow live timing and text commentary right here >> https://t.co/MddmLh2Nm7#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/1t0h3V8qCq — Formula 1 (@F1) October 19, 2018

16.50 – Vi ricordiamo il programma di giornata: alle 17 avrà inizio la prima sessione di prove libere, alle 21 i piloti torneranno in pista per la FP2.

16.45 – Sta piovendo ad Austin. Le condizioni della pista, però, sembrano abbastanza buone. Qui sotto un tweet della Williams, nel quale si può vedere la corsia dei box completamente bagnata dalla pioggia.

Nearly time for #FP1 and we can confirm that yes, it is still raining 🌧 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/g15HcZVHeo — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) October 19, 2018

16.40 – Mancano venti minuti all’inizio delle Prove Libere 1 del Gran Premio degli Stati Uniti. A partire dalle 17, i piloti avranno a disposizione novanta minuti per testare le condizioni del circuito e trovare il miglior assetto possibile.

15.55 – Amici di SuperNews, un saluto da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta della prima sessione di prove libere del GP Austin 2018 di Formula 1.

GP Usa 2018, prima sessione di prove libere in programma alle 17 italiane. Sul tracciato di Austin, è tutto pronto per un weekend che si preannuncia davvero scoppiettante sotto diversi punti di vista: Lewis Hamilton, leader assoluto del Mondiale di Formula 1, ha infatti la possibilità di chiudere matematicamente i conti per la conquista del titolo iridato.

La Ferrari ha una chance davvero ridotta di riaprire la contesa: a quattro Gran Premi dal termine della stagione, Sebastian Vettel è a 67 punti di distacco dal pilota britannico della Mercedes. Bastano otto punti nella gara di domenica, quindi, a Lewis Hamilton per archiviare la pratica con netto anticipo e laurearsi Campione del Mondo.

Il weekend di Formula 1 sul circuito texano prevede la prima sessione di prove libere alle 17 italiane del venerdì, a cui darà seguito la seconda sessione in programma in serata (ore 21 italiane). La terza sessione di libere si terrà domani, sabato 20 ottobre, alle 20; le qualifiche sono in programma a partire dalle 23. Orario di partenza della gara favorevole al pubblico italiano: lo “start” verrà dato, infatti, alle 20.10 di domenica 21 ottobre 2018.

SuperNews seguirà integralmente il GP Austin 2018 con dirette LIVE, highlights e tanto altro.