LIVE Inter-Milan, diretta tempo reale risultato Derby: probabili formazioni

La 9^ giornata di Serie A si chiude questa sera con il derby Inter-Milan, match che seguiremo live aggiornadovi in diretta sul risultato in tempo reale. E’ una gara che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, visto che le due squadre ‘cugine’ si affrontano ufficialmente per la 222esima volta. Per entrambe si tratta di una partita fondamentale, per testare le reali ambizioni in campionato. I nerazzurri, che questa sera figureranno come padroni di casa, devono confermare di aver fatto definitivamente il salto di qualità. Le 6 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League sono una grande iniezione di fiducia per la compagine di Spalletti, che però non vincendo rimarrebbe in quarta posizione dietro la Lazio. Quel posto a cui invece ambisce il Milan di Gattuso. I rossoneri hanno 12 punti in classsifica, ma hanno ancora da recuperare la partita contro il Genoa, rinviata per il crollo del ponte Morandi. Higuain e compagni sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e stanno cercando di proseguire il percorso di crescita inaugurato lo scorso anno. Sarà un match da non perdere, perciò seguite live Inter-Milan, con diretta e aggiornamento del risultato del derby in tempo reale dalle 20.30.

Live Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.