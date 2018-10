Milan-Betis Siviglia 1-2 (Video Gol Highlights): Cutrone non basta, rossoneri sconfitti dai biancoverdi

Milan-Betis Siviglia 1-2. È stata interrotta l’imbattibilità del Milan in Europa League. I rossoneri, infatti, hanno subito la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella rimediata domenica scorsa contro l’Inter. Decisive le reti di Sanabria nel primo tempo, e di Lo Celso nel secondo. Inutile, invece, il gol siglato nel finale da Patrick Cutrone. Dopo questo match, la classifica del gruppo F recita: Betis 7, Milan 6, Olympiacos 4 e Dudelange 0.

Video Highlights Milan-Betis Siviglia 1-2 | Europa League

96′- l’arbitro fischia la fine del match: Milan-Betis Siviglia 1-2

94’- cartellino rosso per Catillejo. Brutto fallo dello spagnolo su Lo Celso

93’- Milan pericoloso: il cross di Laxalt è stato intercettato di testa da Cutrone, la palla è terminata debolmente tra le mani da Lopez

92’- cambio per il Betis: esce Carvalho, al suo posto Feddal

92’- cross basso di Tello verso Moron, un difensore del Milan ha chiuso tempestivamente

90′- ci saranno 5′ di recupero

89′- rigore non concesso al Milan. Intervento molto scomposto di un difensore del Betis su Castillejo che era solo davanti a Lopez pronto a calciare in porta

88′- il Milan prova ad impostare una delle ultime azioni del match

86′- cartellino giallo per Lopez. Il portiere ha temporeggiato troppo

86′- calcio d’angolo per il Milan: traversone allontanato con i pugni da Lopez

85′- cross di Laxalt deviato in corner

83’- GOOOOL!! Cutrone riapre il match. L’attaccante azzurro, servito al centro dell’area da Castillejo, da due passi ha appoggiato la palla in rete. Milan-Betis 1-2

82′- fallo di Zapata su Moròn, calcio di punizione per il Betis

81′- cambio per il milan: esce Biglia, dentro Bertolacci

81′- cartellino giallo per Lo Celso: l’argentino ha commesso fallo su Suso

80′- Higuain va giù in area, ma per l’arbitro è tutto regolare

78′- cambio per il Betis: esce,, Sanabria, entra Moròn

78′- traversone di Suso sul secondo palo ancora allontanato dalla difesa del Betis

77′- cross di Suso respinto dalla difesa avversaria

76′- calcio di punizione per il Milan sulla trequarti del Betis

73’- PALO COLPITO DAL MILAN! Castillejo ha provato con un bel tiro dalla distanza, ma la palla si è fermata sul palo alla destra di Lopez

71′- il Milan non riesce a rendersi pericoloso, il Betis difende con attenzione

68’- il Milan si fa vedere in avanti: Biglia ha servito in area Suso che dopo aver controllato la palla con l petto ha provato una conclusione, ma la palla è terminata debolmente tra le mani di Lopez

66′- cambio per il Betis: esce Leon, entra Tello

64’- tiro dal limite di Biglia: la palla è terminata alta sopra la traversa. Sarà rimessa dal fondo per il Betis Siviglia

63’- Laxalt ha cercato un compagno in area, ma Lopez in uscita ha fatto sua la palla

62′- calcio d’angolo per il Milan: il cross sul primo palo è stato respinto dalla difesa del Betis

61’- ottima chiusura di Lo Celso su Higuain. L’argentino si stava preparando al tiro dal limite dell’area

60’- altro traversone di Barragan, questa volta la palla è stata bloccato da Reina

58′- Betis ancora in avanti con Sergio Leon che con un cross basso ha cercato un compagno, ma la difesa rossonera ha allontanato

55′- GOOOOOL!!! Raddoppio del Betis: Lo Celso si è inventato un gol bellissimo. L’argentino ha lasciato partire un sinistro precisissimo da fuori area, la palla dopo aver baciato il palo sinistro si è insaccata in rete. Milan-Betis 0-2

52′- calcio di punizione per il Milan nella metà campo avversaria

51’- Suso ha commesso fallo su Junior, calcio di punizione per il Betis a centrocampo

49′- occasione per il Betis: Junior, dopo un’azione personale, ha provato con un tiro potente indirizzato all’incrocio dei pali, ma la palla è uscita di pochissimo a lato

47′- Betis in avanti con Lo Celso: l’argentino da buona posizione ha calciato alto sopra la traversa

45′- subito doppio cambio per il Milan: dentro Suso e Cutrone, fuori Bakayoko e Borini

45′- si riparte! Sarà il Milan a dare il via al secondo tempo

Milan-Betis 0-1. I primi 45′ si chiudono con gli spagnoli in vantaggio. Decisiva la rete siglata da Sanabria alla mezz’ora

47′- l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Milan-Betis 0-1

47′- fallo di Canales su Laxalt. Cartellino giallo per il giocatore spagnolo

46′- giallo per Higuain che ha reagito alla provocazione di Mandi

45′- che occasione per il Milan: Higuain, servito da Castllejo, dopo aver saltato Lopez ha provato a tirare in porta, ma un intervento miracoloso di Mandi ha evitato la rete

45′- ci saranno 2′ di recupero

43′- occasione per il Betis: Lo Celso, lanciato in porta da un compagno, ha provato a superare Reina con un pallonetto, ma il portiere spagnolo con un ottima uscita ha respinto di petto la palla

41′- calcio d’angolo per i rossoneri: Zapata ha provato una sponda per un compagno, ma Lopez ha bloccato in uscita

40′- calcio di punizione per il Milan: la palla è stata deviata in corner dalla difesa del Betis

40′- fallo di Mandi su Borini sulla trequarti

38′- occasione per il Betis: Lo Celso ha servito sul secondo palo Sanabria che con il piattone destro ha spedito la palla sul fondo

36′- Betis ancora pericoloso con Sanabria: l’attaccante paraguaiano ha provato con un tiro indirizzato sul primo palo, ma l’arbitro ha fermato tutto per fuorigioco

34′- gol annullato a Sanabria per fuorigioco

32′- cartellino giallo per Romagnoli

30′- GOOOOL!! Il Betis passa in vantaggio con Sanabria. L’attaccante paraguaiano è stato servito da un cross basso di Lo Celso e a due passi dalla porta ha dovuto solo appoggiare la palla in rete. Milan-Betis 0-1

28’- Barragan ha cercato Bartra nel mezzo, ma il difensore spagnolo è riuscito solo a sfiorare

28′- buon pressing alto del Betis, il Milan fatica ad impostare

26′- Canales ha cercato con l’esterno del piede Lo Celso, ma la difesa rossonera ha allontanato il pericolo

25′- fallo di Bakayoko su Lo Celso. Calcio di punizione per il Betis a centrocampo

23′- occasione per il Milan: Higuain, servito da Castillejo, ha provato a superare Lopez con un colpo di testa sul primo palo, ma la palla è terminata sul fondo

22′- calcio d’angolo per il Milan: corner battuto corto, nessun pericolo per la difesa del Betis

21′- traversone di Laxalt deviato in corner

19′- fallo di Borini su Barragan a centrocampo

17′- Betis pericoloso: Barragan, servito in area da un compagno, ha provato a superare Reina con un bel colpo di testa, ma la palla è terminata alla sinistra del portiere spagnolo

16′- calcio d’angolo per il Milan: il cross è stato bloccato dal portiere del Betis

15′- tiro di Bakayoko murato da un difensore avversario

14′- Bonaventura ha visto il movimento in profondità di Borini e ha provato a servirlo con un passaggio in verticale ma il difensore del Betis ha fatto buona guardia e lo ha chiuso

12′- Bonaventura ha cercato in profondità Castillejo, ma il passaggio è risultato troppo lungo e la palla è sfilata sul fondo

9′- Calabria è rimasto a terra dopo un contrasto con un avversario. Il giocatore sembra in grado di continuare

9’- Sergio Leon ha cercato un compagno sul secondo palo, ma Reina in uscita ha bloccato

7’- Castillejo ha provato a servire in profondità Higuain, ma l’attaccante argentino è stato anticipato da un difensore del Betis

6′- il Milan fraseggia, ma il Betis chiude bene gli spazi

3′- prima occasione per il Betis! Errore di Reina che nel rinvio ha servito Lo Celso il quale, a sua volta, ha servito in area Sanabria, ma il tiro dell’attaccante paraguaiano è terminato altissimo sopra la traversa

1′- subito un intervento deciso di Calabria su Lo Celso. Il giocatore del Betis si è rialzato

1’- si comincia! L’arbitro Nijhuis fischia il calcio d’inizio di Milan-Betis. Il primo possesso sarà per gli spagnoli

18:50- squadre nel tunnel

18:24- l’arbitro del match sarà Bas Nijhuis. Assistenti: Van de Ven e De Vries. Quarto uomo: Goossens. Addizionali: Gozubuyuk e Van den Kerkhof

17:42- Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini

17:42- Formazione ufficiale Betis Siviglia (3-4-1-2): Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Barrajan, Lo Celso, Carvalho, Canales, Junior; Sergio Leon, Sanabria

14:05- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Milan-Betis Siviglia

Questa sera, alle ore 18:55, allo Stadio San Siro si giocherà Milan-Betis Sivigia, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Fino ad ora, il cammino dei rossoneri in questa competizione è stato perfetto. La squadra di Gattuso, infatti, grazie ai successi maturati contro Dudelange e l’Olympiacos, sono al comando del gruppo F a punteggio pieno. Il Betis Siviglia, invece, con 1 vittoria e 1 pareggio, occupa la seconda posizione a -2 dai rossoneri. Le squadre giungono a questo match in uno stato di forma simile. Il Milan, infatti, dopo un filotto di ben 9 risultati utili consecutivi, domenica scorsa è uscito sconfitto dal 222esimo derby della Madonnina a causa della rete segnata in extremis dal capitano nerazzurro, Mauro Icardi. Anche il Betis Siviglia, dopo 5 vittorie e 4 pareggi, nelle ultime 2 giornate della Liga spagnola ha subito 2 sconfitte. L’unico precedente tra Milan e Betis a San Siro risale al primo turno della Coppa delle Coppe 1977/1978, quando i rossoneri vinsero per 2-1 grazie alle reti di Tosetto e Capello.

Probabili formazioni Milan-Betis Siviglia

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Borini. All.: Gennaro Gattuso

Panchina: G. Donnarumma, Caldara, Rodriguez, Kessie, Bertolacci, Castillejo, Cutrone.

BETIS (3-4-1-2): Robles; Mandi, Bartra, Sidnei; Barragan, Lo Celso, Carvalho, Tello; Inui, Boudebouz; Sanabria. All.: Setien

Panchina: Lopez, Feddal, Kaptoum, Junior, Canales, Loren, Leon.

Arbitro: Bas Nijhuis. Assistenti: Van de Ven e De Vries. Quarto uomo: Goossens. Addizionali: Gozubuyuk e Van den Kerkhof

A tra poco con il LIVE Milan-Betis Siviglia