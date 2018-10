LIVE Udinese-Napoli, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

16:53- Formazione ufficiale Udinese: in attesa di comunicazione

16:53- Formazione ufficiale Napoli: in attesa di comunicazione

16:53- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Udinese-Napoli

Questa sera, alle ore 20:30, allo stadio Friuli di Udine si affronteranno per la sfida valevole per la 9a giornata si Serie A, Udinese e Napoli. Sarà un match, questo, che vedrà di fronte due squadre che stanno attraversando un periodo di forma decisamente diverso. Gli uomini di Velazquez, infatti, dopo un inizio di campionato convincente -2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta-, prima della sosta per le nazionali hanno subito ben 3 k.o. consecutivi contro Lazio, Bologna e Juventus. Attualmente, dunque, l’Udinese milita in 15° posizione con 8 punti (+3 sulla zona retrocessione). Il Napoli, invece, nelle prime 8 giornate di campionato non ha mai pareggiato, facendo registrare 6 vittorie e 2 sconfitte. Dopo il pesante k.o. subito per mano della Juventus, gli uomini di Ancelotti hanno reagito alla grande, conquistando 2 vittorie consecutive contro Liverpool e Sassuolo. Per quanto riguarda i precedenti, nelle 72 sfide andate in scena fino ad oggi, il Napoli conduce con 27 successi, contro i 17 dell’Udinese. Ben 28, invece, sono stati i pareggi. Allo stadio Friuli, al contrario, è l’Udinese a condurre con 13 successi. I partenopei, infatti, hanno conquistato solo 6 vittorie e 17 pareggi in casa dei bianconeri.

Udinese-Napoli, le probabili formazioni

UDINESE (4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; Pussetto, Fofana, Mandragora, de Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

Panchina: Nicolas, Musso, Opoku, Wagué, Ter Avest, Pontisso, D’Alessandro, Vizeu, Barak, Teodorczyk.

Indisponibili: Badu, Ingelsson, Pezzella, Machis.

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Allan, Diawara, Verdi; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

Panchina: Ospina, D’Andrea, Albiol, Hysaj, Fabian, Rog, Hamsik, Zielinski.

Indisponibili: Younes, Meret, Ghoulam, Chiriches, Insigne

Arbitro: Mariani. Assistenti: Bindoni e Paganessi. Quarto uomo: Ghersini. Al VAR ci sarà Chiffi coadiuvato da Valeriani.

A tra poco con il LIVE Udinese-Napoli