Sci alpino femminile, discesa libera Lake Louise 2018: 1ª vittoria in carriera per Schmidhofer. 19ª Delago, 24ª Brignone, out N.Fanchini

L’austriaca Nicole Schmidhofer vince la discesa libera Lake Louise, prima della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Alle sue spalle si piazzano la svizzera Michele Gisin (che manca ancora l’appuntamento con la vittoria) e la tedesca Kira Weidle. Primo successo in carriera per l’austriaca, mentre la statunitense Mikaela Shiffrin (leader della classifica generale) chiude nona. Per quanto riguarda le azzurre Nadia Fanchini finisce fuori quando era davanti a tutti negli intermedi, Nicole Delago è 19ª, mentre Elena Curtoni, Francesca Marsaglia</strong e Federica Brignone chiudono rispettivamente al 21°, 23° e 24° posto; fuori dalla trenta Anna Hofer (33ª).

DISCESA LIBERA LAKE LOUISE 2018

Men’s Olympic Downhill, quinta gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

CLASSIFICA FINALE

1. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:48.13

2. Michelle Gisin (SUI) +0.15

3. Kira Weidle (GER) +0.50

4. Stephanie Venier (AUT) +0.57

5. Tina Weirether (LIE) +0.59

6. Ilka Stuhec (SLO) +0.94

7. Christine Scheyer (AUT) +0.96

8. Joana Haehlen (SUI) +1.05

9. Mikaela Shiffrin (USA) +1.23

10. Cornelia Huetter (AUT) +1.37

11. Anna Veith (AUT) +1.58

12. Corinne Suter (SUI) +1.69

13. Ramona Siebenhofer (AUT) +1.77

14. Lara Gut-Behrami (SUI) +1.82

15. Nina Ortlieb (AUT) +1.97

16. Viktoria Rebensburg (GER) +2.07

16. Romane Miradoli (FRA) +2.07

18. Tiffany Gauthier (FRA) +2.10

19. Nicole Delago (ITA) +2.21

20. Jasmine Flury (SUI) +2.26

21. Ester Ledecka (CZE) +2.41

21. Elena Curtoni (ITA) +2.41

23. Federica Brignone (ITA) +2.66

24. Laurenne Ross (USA) +2.73

25. Ragnhild Mowinckel (NOR) +2.96

26. Priska Nufer (SUI) +2.96

27. Laura Gauche (FRA) +3.16

28. Michaela Wenig (GER) +3.22

29. Tamara Tippler (AUT) +3.43

30. Mirjam Puchner (AUT) +4.27

Nadia Fanchini (ITA) DNF

21.40 – Ottima prova della svizzera Haelen, ottava ad 1.05 dall’austriaca

21.35 – L’azzurra Delago non parte male ma nel finale perde molto con delle correzione e termina a 2.11 dalla vetta

21.33 – L’austriaca Scheyer entra nelle dieci, chiudendo a 96 centesimi dalla connazionale

21.24 – Difficile fare il tempo ora

21.16 – La tedesca Weidle effettua una gran prova nel finale e chiude a mezzo secondo dall’austriaca

21.14 – L’austriaca Veith si inserisce all’8° posto: 1.58 secondi il suo ritardo

21.12 – Oltre due secondi e mezzo di ritardo per l’azzurra Brignone

21.10 – La svizzera Gut-Behrami per ora è decima. Prova poco convincente

21.08 – La svizzera Flury chiude ad oltre due secondi dalla vetta

21.05 – Fantastica la prova dell’austriaca Nicole Schmidhofer, che guadagna molto nella parte centrale e contiene il ritardo nel finale. 13 centesimi di vantaggio su Gisin

21.03 – La francese Tiffany Gauthier chiude ad 1.95 secondi

21.01 – Parte bene la statunitense Shiffrin, che poi perde anche a causa del calo della luce e chiude ad 1.08 secondi da Gisin

20.58 – La ceca Ledecka parte forte e poi cede progressivamente, chiudendo a 2.26 secondi

20.56 – La tedesca Resensburg inizia bene, poi sbaglia molto nella parte centrale e termina ad 1.92 secondi da Gisin

20.52 – L’austriaca Venier chiude a 42 centesimi dalla svizzera, chiudendo una buona prova

20.50 – Discreta prova della sloveca Stuhec, che chiude al terzo posto provvisorio

20.47 – L’azzurra Nadia Fanchini finisce fuori! Peccato, stava effettuando una gran prova ed era al comando

20.46 – La norvegese Rachhild Mowinckel molto male, chiudendo a 2.81 secondi

20.42 – Non bene la statunitense Laurenne Ross

20.41 – L’austriaca Huetter chiude ad 1.22 secondi

20.39 – La svizzera Suter non effettua una buona prova: 1.54 secondi il suo ritardo

20.37 – Weirether inizia bene ma poi delude nel finale e chiude a 44 centesimi

20.34 – L’austriaca Siebenhofer parte forte e poi pian piano ha perso molto e chiude con oltre un secondo e mezzo

20.32 – 1:48.28 è il tempo della svizzera, che ha commesso qualche sbavatura

20.20 – Bentornati appassionati di SuperNews: tra circa dieci minuti inizierà la discesa libera Lake Louise 2018 e Michelle Gisin sarà la prima a scendere. La statunitense Vonn ha annunciato che si ritirerà a fine stagione ma chiuderà ufficialmente nella prossima edizione di Lake Louise

Discesa libera Lake Louise 2018: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato il secondo slalom speciale della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 si sposta in Canada dove si disputeranno tre gare dedicate alle discipline veloci, con la prima discesa libera Lake Louise ad aprire il programma sulla Men’s Olympic Downhill. Alle ore 20.30 italiane è previsto l’inizio della competizione, con assenze pesanti che comprendono la campionessa e la vice-campionessa uscenti di questa specialità, ossia l’italiana Sofia Goggia e la statunitense Lindsey Vonn. Di seguito i pettorali di partenza designati (prime 30 ed italiane):

1 GISIN Michelle 1993 SUI

2 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT

3 WEIRATHER Tina 1989 LIE

4 SUTER Corinne 1994 SUI

5 HUETTER Cornelia 1992 AUT

6 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli

7 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR

8 FANCHINI Nadia 1986 ITA

9 STUHEC Ilka 1990 SLO

10 VENIER Stephanie 1993 AUT

11 REBENSBURG Viktoria 1989 GER

12 LEDECKA Ester 1995 CZE

13 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA

14 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA

15 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT

16 FLURY Jasmine 1993 SUI

17 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI

18 BRIGNONE Federica 1990 ITA

19 VEITH Anna 1989 AUT

20 WEIDLE Kira 1996 GER

21 MIRADOLI Romane 1994 FRA

22 NUFER Priska 1992 SUI

23 PFISTER Meike 1996 GER

24 WENIG Michaela 1992 GER

25 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

26 TIPPLER Tamara 1991 AUT

27 SCHEYER Christine 1994 AUT

28 DELAGO Nicol 1996 ITA

29 GAUCHE Laura 1995 FRA

30 ORTLIEB Nina 1996 AUT

34 CURTONI Elena 1991 ITA

43 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA

Discesa libera Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Men’s Olympic Downhill

Sci alpino femminile, discesa libera Lake Louise 2018: dove seguirla in TV

La discesa libera Lake Louise sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.