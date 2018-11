Sci alpino maschile, super G Lake Louise 2018: Jansrud ottiene il suo 22° successo. 21° Paris, 22° Buzzi e 30° Innerhofer

Il norvegese Kjetil Jansrud è autore di un’ottima prova e fa suo il Super G Lake Louise, il primo della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019. Alle sue spalle si piazzano l’austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Mauro Caviezel, rispettivamente a 14 e 21 centesimi; ventiduesima vittoria in carriera per il trentatreenne scandinavo, dodicesima in questa specialità di cui è campione in carica. Per quanto riguarda gli azzurri non arrivano buone notizie: Peter Fill finisce fuori subito, Dominik Paris ed Emanuele Buzzi chiudono al 21° e 22° posto, mentre Christof Innerhofer è 30° ed è l’ultimo sciatore a punti (era partito col pettorale n°1).

CLASSIFICA FINALE

1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:33.52

2. Vincent Kriechmayr (AUT) +0.14

3. Mauro Caviezel (SUI) +0.21

4. Hannes Reichelt (AUT) +0.44

5. Aksel Lund Svindal (NOR) +0.57

6. Matthias Mayer (AUT) +0.65

7. Adrien Theaux (FRA) +0.88

8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) +0.89

9. Thomas Dressen (GER) +0.94

10. Beat Feuz (SUI) +0.97

11. Christian Walder (AUT) +0.99

12. Ryan Cochran-Siegle (USA) +1.01

12. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +1.01

14. Max Franz (AUT) +1.02

15. Carlo Janka (SUI) +1.22

16. Dustin Cook (CAN) +1.26

17. Travis Ganong (USA) +1.34

18. Bostjan Kline (SLO) +1.43

19. Stefan Rogentin (SUI) +1.44

20. Martin Cater (SLO) +1.46

21. Dominik Paris (ITA) +1.50

22. Emanuele Buzzi (ITA) +1.51

23. Thomas Tumler (CAN) +1.52

24. Johan Clarey (FRA) +1.54

25. Marco Odermatt (SUI) +1.56

26. Matthieu Bailet (FRA) +1.73

27. James Crawford (CAN) +1.79

28. Niels Hintermann (SUI) +1.83

29. Josef Ferstl (GER) +1.90

30. Johannes Kroell (AUT) +1.94

30. Christof Innerhofer (ITA) +1.94

37. Mattia Casse (ITA) +2.12

42. Matteo Marsaglia +2.91

DNF Peter Fill

CLASSIFICA GENERALE

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 130 punti

2. Kjetil Jansrud (NOR) 120 punti

3. Max Franz (AUT) 118

4. Marcel Hirscher (AUT) 100

5. Christof Innerhofer (ITA) 81

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 80

7. Aksel Lund Svindal (NOR) 77

8. Matthias Mayer (AUT) 72

9. Dominik Paris (ITA) 70

10. Mauro Caviezel (SUI) 67

CLASSIFICA SUPER-G

1. Kjetil Jansrud (NOR) 100

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 80

3. Mauro Caviezel (SUI) 60

4. Hannes Reichelt (AUT) 50

5. Aksel Lund Svindal (NOR) 45

6. Matthias Mayer (AUT) 40

7. Adrien Theaux (FRA) 36

8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 32

9. Thomas Dressen (GER) 29

10. Beat Feuz (SUI) 26

SUPER G LAKE LOUISE 2018

Men’s Olympic Downhill, terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

21.04 – Son scesi i primi 30: Jansrud vince davanti a Kriechmayr e Caviezel. Male gli azzurri, con Paris 19°, 23° Innerhofer e Fill fuori. Devono scendere ancora Buzzi, Casse e Marsaglia

20.59 – Il norvegese Saugestad scivola e rischia molto, ma per fortuna si rimette in piedi

20.57 – Discreta prova dello svizzero Janka, ad 1.22 secondi da Jansrud

20.55 – Il norvegese Sejersted fa un’ottima prova, chiudendo ottavo ad 89 centesimi

20.52 – Lo sloveno Cater chiude davanti all’azzurro Paris

20.51 – Ora è abbastanza difficile fare il tempo

20.46 – Lo svizzero Tumler rischia di scivolare ma con un guizzo resta in piedi e chiude ad 1.52 secondi dalla vetta

20.42 – Il francese Giziendanner chiude all’ultimo posto, non una gran prova per lui. Classifica parziale dopo i primi 20: 1. Jansrud, 2. Kriechmayr +0.14, 3. Caviezel +0.21, 4. Reichelt +0.44, 5. Svindal +0.57. Paris 15°, Innerhofer 17°

20.39 – Discreta prova di Théaux, settimo ad 88 centesimi dal norvegese Jansrud

20.37 – Il norvegese Kilde perde la linea e chiude 10° ad 1.01

20.35 – Il tedesco Ferstl, n°17 di pettorale, chiude 14° ad 1.90 secondi

20.33 – Parte bene lo svizzero Caviezel, che gareggia alla pari di Jansrud ma nel finale perde qualcosina e chiude terzo a 21 centesimi

20.32 – Lo svizzero Feuz scende sulla difensiva, quasi frenato, e chiude a 97 centesimi

20.29 – Non una gran prova per l’azzurro Paris, che chiude a 1.50 secondi da Jansrud

20.27 – Non perfetto all’inizio l’austriaco Mayer, campione olimpico in carico, contiene a metà gara ma nel finale perde e chiude a 65 centesimi

20.25 – L’austriaco Walder perde nel finale e chiude a 99 centesimi

20.23 – L’austriaco Reichelt non parte benissimo ma riesce a contenere lo svantaggio e chiude a 44 centesimi (3° per ora)

20.19 – Il canadese Cook non effettua una gran prova, ma nel finale recupera qualcosa e chiude ad 1.26 secondi

20.17 – Jansrud, campione in carica della specialità, scende aggressivo come suo solito e chiude davanti all’austriaco per 14 centesimi

20.14 – Subito fuori l’azzurro Fill, che incrocia gli sci e rischia di cadere male

20.13 – L’austriaco Kriechmayr effettua una gran parte centrale, chiudendo davanti a Svindal di 43 centesimi

20.11 – Non una gran prova per lo sloveno Kline, ma resta davanti ad Innerhofer

20.09 – Gran prova del norvegese Svindal, che è stato molto scorrevole e chiude con 37 centesimi di vantaggio sul tedesco

20.08 – Il tedesco Sander per ora è ultimo, con 1.08 secondi

20.05 – L’austriaco Franz chiude ad appena 8 centesimi dal tedesco

20.03 – Gran prova del tedesco Dressen, che chiude con un secondo di vantaggio

20.01 – Non parte benissimo e chiude con 1:35.46

20.00 – Inizia il Super G Lake Louise, il primo a scendere è l’azzurro Innerhofer

Discesa libera Lake Louise 2018: i pettorali di partenza nella prima manche

Dopo la prima discesa libera della stagione a Killington, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 completa la tappa negli Stati Uniti (Vermont) dove si disputerà anche il super G Lake Louise, sulla Men’s Olympic Downhill. Alle ore 20.00 è prevista l’inizio della competizione ed il norvegese Kjetil Jansrud proverà a difendere la coppa di specialità vinta la scorsa stagione (la terza in carriera). Di seguito i pettorali di partenza designati (primi 30 ed italiani):

1 INNERHOFER Christof 1984 ITA

2 DRESSEN Thomas 1993 GER

3 FRANZ Max 1989 AUT

4 SANDER Andreas 1989 GER

5 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR

6 KLINE Bostjan 1991 SLO

7 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

8 FILL Peter 1982 ITA

9 JANSRUD Kjetil 1985 NOR

10 COOK Dustin 1989 CAN

11 REICHELT Hannes 1980 AUT

12 WALDER Christian 1991 AUT

13 MAYER Matthias 1990 AUT

14 PARIS Dominik 1989 ITA

15 FEUZ Beat 1987 SUI

16 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI

17 FERSTL Josef 1988 GER

18 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR

19 THEAUX Adrien 1984 FRA

20 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA

21 TUMLER Thomas 1989 SUI

22 ODERMATT Marco 1997 SUI

23 GANONG Travis 1988 USA

24 CATER Martin 1992 SLO

25 ROULIN Gilles 1994 SUI

26 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

27 JANKA Carlo 1986 SUI

28 SAUGESTAD Stian 1992 NOR

29 BIESEMEYER Thomas 1989 USA

30 BAUMANN Romed 1986 AUT

34 BUZZI Emanuele 1994 ITA

41 CASSE Mattia 1990 ITA

43 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA

Super G Lake Louise: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Men’s Olympic Downhill

1 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Stephan Eberharter (Austria) 2. Fritz Strobl (Austria) 3. Didier Cuche (Svizzera)

30 novembre 2003, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Michael Walchhofer (Austria) 3. Stephan Eberharter (Austria)

28 novembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Michael Walchhofer (Austria)

27 novembre 2005, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Daron Ralves (USA)

26 novembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. John Kucera (Canada) 2. Mario Scheiber (Canada) 3. Patrik Järbyn (Svezia)

25 novembre 2007, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Didier Cuche (Svizzera)

30 novembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Hermann Maier (Austria) 2. John Kucera (Canada) 3. Didier Cuche (Svizzera)

29 novembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Manuel Osborne-Paradis (Canada) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Michael Walchhofer (Austria)

28 novembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Tobias Grünenfelder (Svizzera) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Romed Baumann (Austria)

27 novembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Adrien Théaux (Francia)

25 novembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Adrien Théaux (Francia) 3. Joachim Puchner (Austria)

1 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Georg Streitberger (Austria)

30 novembre 2014, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Dominik Paris (Italia)

29 novembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Matthias Mayer (Austria) 3. Peter Fill (Italia)

26 novembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Max Franz (Austria) 3. Hannes Reichelt (Austria)

Sci alpino maschile, super G Lake Louise 2018: dove seguirlo in TV

Il super G Lake Louise sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.