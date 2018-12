LIVE Slalom gigante Courchevel 2018, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: inizio ore 10.30

DIRETTA SLALOM GIGANTE COURCHEVEL, SCI ALPINO FEMMINILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE COURCHEVEL 2018

Émile Allais (Saint-Bon-Tarentaise), dodicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Slalom gigante Courchevel 2018: i pettorali di partenza

Dopo il terzo super-G della stagione in Val Gardena, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 si sposta in Francia per disputare la prima delle due gare in programma sulla Émile Allais, ossia lo slalom gigante Courchevel. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, con la statunitense Mikaela Shiffrin che punterà alla prima vittoria della stagione in tale specialità, mentre la leader della classifica è l’azzurra Federica Brignone. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche:

1 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

2 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

3 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

4 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli

6 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

8 DREV Ana 1985 SLO Voelkl

9 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

10 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

11 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

12 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

13 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

14 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

15 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

17 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

18 VEITH Anna 1989 AUT Head

19 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

20 MUGNIER Adeline 1992 FRA Head

21 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol

22 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

23 WILD Simone 1993 SUI Fischer

24 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

25 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

26 BREM Eva-Maria 1988 AUT Fischer

27 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

28 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

29 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

30 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

31 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

32 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

33 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

34 ISHIKAWA Haruna 1994 JPN

35 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

36 HURT A.J. 2000 USA Head

37 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

38 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

39 CURTONI Elena 1991 ITA Head

40 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

41 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

42 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

43 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

44 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

45 MANGAN Patricia 1997 USA Rossignol

46 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer

47 KOPP Rahel 1994 SUI Rossignol

48 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

49 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic

50 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

51 MONSEN Marte 2000 NOR

52 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

53 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

54 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

55 SANDULLI Elena 2000 ITA Head

56 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl

57 GRILLET AUBERT Jade 1997 FRA Atomic

58 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

59 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

60 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

61 ZELGER Lorina 1999 SUI Rossignol

62 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

63 CLERC Mialitiana 2001 MAD

Slalom gigante Courchevel: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Émile Allais

16 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Kathrin Zettel (Austria) 3. Tessa Worley (Francia)

20 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Eva-Maria Brem (Austria) 2. Lara Gut (Svizzera), Nina Løseth (Norvegia)

19 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Tessa Worley (Francia) 3. Manuela Mölgg (Italia)

Sci alpino femminile, slalom gigante Courchevel 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante Courchevel sarà trasmessa in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player da tutti i dispositivi.