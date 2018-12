LIVE Slalom gigante parallelo Alta Badia 2018, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: inizio ore 18.15

DIRETTA SLALOM GIGANTE PARALLELO ALTA BADIA, SCI ALPINO MASCHILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE PARALLELO ALTA BADIA 2018

Gran Risa (Badia), undicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Slalom gigante parallelo Alta Badia 2018: i pettorali di partenza nella prima manche

Dopo il terzo slalom gigante della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 resta in Italia per disputare l’ultima delle due prove in programma sulla Gran Risa, ossia lo slalom gigante parallelo Alta Badia. Alle ore 18.15 è previsto l’inizio della competizione: unico slalom gigante parallelo inserito nel calendario di Coppa del Mondo e sarà valido ai fini della classifica dello slalom gigante, con l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen che sono al primo e secondo posto. Di seguito gli abbinamenti designati per il tabellone ad eliminazione diretta:

1/16 Final 1

1 HIRSCHER Marcel AUT

32 LEITINGER Rola. AUT

1/16 Final 2

16 TONETTI Riccar. ITA

17 JANSRUD Kjetil NOR

1/16 Final 3

9 MUFFAT-JEANDET FRA

24 TUMLER Thomas SUI

1/16 Final 4

8 LUITZ Stefan GER

25 SCHWARZ Marco AUT

1/16 Final 5

5 FELLER Manuel AUT

28 KILDE Aleksand. NOR

1/16 Final 6

12 NESTVOLD-HAUG. NOR

21 ODERMATT Marco SUI

1/16 Final 7

13 FORD Tommy USA

20 FRANZ Max AUT

1/16 Final 8

4 OLSSON Matts SWE

29 TRIKHICHEV Pav. RUS

1/16 Final 9

3 PINTURAULT Ale. FRA

30 COCHRAN-SIEGLE USA

1/16 Final 10

14 MOELGG Manfred ITA

19 MAYER Matthias AUT

1/16 Final 11

11 FANARA Thomas FRA

22 CAVIEZEL Gino SUI

1/16 Final 12

6 KRANJEC Zan SLO

27 BRENNSTEINER S. AUT

1/16 Final 13

7 MEILLARD Loic SUI

26 FAVROT Thibaut FRA

1/16 Final 14

10 FAIVRE Mathieu FRA

23 ZURBRIGGEN Elia SUI

1/16 Final 15

15 de ALIPRANDINI ITA

18 KRIECHMAYR Vin. AUT

1/16 Final 16

2 KRISTOFFERSEN H NOR

31 SCHOERGHOFER P. AUT

Slalom gigante parallelo Alta Badia: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Gran Risa

21 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. André Myhrer (Svezia)

19 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Cyprien Sarrazin (Francia) 2. Carlo Janka (Svizzera) 3. Kjetil Jansrud (Norvegia)

18 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Matts Olsson (Svezia) 2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 3. Marcel Hirscher (Austria)

Sci alpino maschile, slalom gigante parallelo Alta Badia 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante parallelo Alta Badia sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.