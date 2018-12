LIVE Slalom gigante Val d’Isere 2018, diretta e classifica in tempo reale sci alpino maschile: 1ª manche ore 10.00

DIRETTA SLALOM GIGANTE VAL D’ISERE, SCI ALPINO MASCHILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE VAL D’ISERE 2018

La face de Bellevarde, settima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Slalom gigante Val d’Isere 2018: i pettorali di partenza nella prima manche

Dopo il primo slalom gigante della stagione negli Stati Uniti, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 si sposta in Francia per disputare la prima delle due prove in programma su La face de Bellevarde, ossia lo slalom gigante Val d’Isere. Alle ore 10.00 è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.00 avrà luogo la seconda, con l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen che vorranno riscattare la sconfitta patita a Beaver Creek. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche (primi 30 ed italiani):

1 HIRSCHER Marcel 1989 AUT

2 PINTURAULT Alexis 1991 FRA

3 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR

4 OLSSON Matts 1988 SWE

5 KRANJEC Zan 1992 SLO

6 FELLER Manuel 1989 AUT

7 LUITZ Stefan 1992 GER

8 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA

9 MOELGG MANUEL 1982 ITA

10 NEUREUTHER Felix 1984 GER

11 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR

12 LIGETY Ted 1984 USA

13 FAIVRE Mathieu 1992 FRA

14 FANARA Thomas 1981 FRA

15 MEILLARD Loic 1996 SUI

16 FORD Tommy 1989 USA

17 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA

18 SCHOERGHOFER Philipp 1983 AUT

19 SCHMID Alexander 1994 GER

20 TONETTI Riccardo 1989 ITA

21 CAVIEZEL Gino 1992 SUI

22 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

23 TUMLER Thomas 1989 SUI

24 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI

25 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR

26 READ Erik 1991 CAN

27 ZUBCIC Filip 1993 CRO

28 DOPFER Fritz 1987 GER

29 LEITINGER Roland 1991 AUT

30 MISSILIER Steve 1984 FRA

41 HOFER Alex 1994 ITA

43 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA

53 MAURBERGER Simon 1995 ITA

68 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA

69 NANI Roberto 1988 ITA

Slalom gigante Val d’Isere: l’albo d’oro dello sci alpino maschile su La face de Bellevarde

13 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Carlo Janka (Svizzera) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Gauthier de Tessières (Francia)

13 febbraio 2009, Mondiali 2009: 1. Carlo Janka (Svizzera) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Ted Ligety (USA)

13 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Benjamin Raich (Austria)

11 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Ted Ligety (USA) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Massimiliano Blardone (Italia)

9 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Stefan Luitz (Germania) 3. Ted Ligety (USA)

14 dicembre 2013, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Thomas Fanara (Francia) 3. Stefan Luitz (Germania)

12 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Felix Neureuther (Germania) 3. Victor Muffat-Jeandet (Francia)

10 dicembre 2016, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Henrik Kristoffersen (Norvegia)

9 dicembre 2017, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Alexis Pinturault (Francia) 2. Stefan Luitz (Germania) 3. Marcel Hirscher (Austria)

Sci alpino maschile, slalom gigante Val d’Isere 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante Val d’Isere sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.