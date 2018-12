LIVE Slalom parallelo Sankt Moritz 2018, diretta e classifica in tempo reale: qualificazione ore 10.30

DIRETTA SLALOM PARALLELO SANKT MORITZ, SCI ALPINO FEMMINILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM PARALLELO SANKT MORITZ 2018

Corviglia, nona gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Slalom parallelo Sankt Moritz 2018: i pettorali di partenza

Dopo il secondo super G della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 resta in Svizzera per disputare la seconda gara in programma sulla Corviglia, ossia lo slalom parallelo Sankt Moritz. Alle ore 10.30 italiane è prevista la fase di qualificazione, al termine della quale verrà stilato il tabellone con le migliori 32 e si sfideranno per la vittoria a partire dalle 13.30; è il primo dei tre slalom paralleli nel calendario di Coppa del Mondo e sarà valido ai fini della classifica dello slalom speciale (guidata dalla statunitense Mikaela Shiffrin). Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima parte di gara (prime 32 ed italiane):

1 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

2 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

3 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

4 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

5 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

6 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

8 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

9 DUERR Lena 1991 GER Head

10 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

11 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

12 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

13 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar

14 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

15 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

16 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol

17 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

18 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

19 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

20 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

21 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

22 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

23 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

24 REMME Roni 1996 CAN Head

25 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic

26 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli

27 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

28 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli

29 MUGNIER Adeline 1992 FRA Head

30 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

31 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

32 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

46 PETERLINI Martina 1997 ITA Voelkl

52 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

Sci alpino femminile, slalom parallelo Sankt Moritz 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom parallelo Sankt Moritz sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.