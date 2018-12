LIVE Slalom speciale Semmering 2018, diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile: 1ª manche ore 10.30

DIRETTA SLALOM SPECIALE SEMMERING, SCI ALPINO FEMMINILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE SEMMERING 2018

Zauberberg, quindicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

Slalom speciale Semmering 2018: i pettorali di partenza

Dopo il quarto slalom gigante della stagione, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 resta in Austria per disputare l’ultima delle due gare in programma sulla Panorama, ossia lo slalom speciale Semmering. Alle ore 10.30 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, con la statunitense Mikaela Shiffrin che ha ormai in pugno la classifica di specialità. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche:

1 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol

2 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head

3 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

4 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol

7 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 DUERR Lena 1991 GER Head

9 COSTAZZA Chiara 1984 ITA Dynastar

10 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

11 GEIGER Christina 1990 GER Rossignol

12 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Rossignol

13 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

14 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

15 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

16 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

17 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

18 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

19 REMME Roni 1996 CAN Head

20 SKJOELD Maren 1993 NOR Voelkl

21 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

22 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli

23 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

24 MUGNIER Adeline 1992 FRA Head

25 HUBER Katharina 1995 AUT Atomic

26 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli

27 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

28 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

29 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

30 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

31 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

32 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol

33 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

34 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic

35 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelk

36 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

37 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

38 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol

39 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

40 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon

41 HECTOR Sara 1992 SWE Head

42 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer

43 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment

44 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

45 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

46 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic

47 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

48 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

49 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

50 DYGRUBER Michaela 1995 AUT Atomic

51 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

52 LORENZ Bernadette 1998 AUT

53 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

54 ALOPINA Ksenia 1992 RUS Rossignol

55 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar

56 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer

57 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

58 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

59 SLOKAR Andreja 1997 SLO

60 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer

61 MAJERCZYK Sabina 1993 POL Rossignol

62 PELLEGRIN Elise 1991 MLT

Slalom speciale Semmering: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Zauberberg

29 dicembre 1995, primo slalom speciale della Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Karin Roten (Svizzera) 3. Elfi Eder (Austria)

30 dicembre 1995, secondo slalom speciale della Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Elfi Eder (Austria) 2. Marianne Kjørstad (Norvegia) 3. Kristina Andersson (Svezia)

28 dicembre 1996, primo slalom speciale Semmering della Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Deborah Compagnoni (Italia) 3. Anita Wachter (Austria)

29 dicembre 1996, secondo slalom speciale Semmering della Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Deborah Compagnoni (Italia) 2. Patricia Chauvet (Francia) 3. Claudia Riegler (Nuova Zelanda)

28 dicembre 1998, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Kristina Koznick (USA) 2. Karin Roten (Svizzera) 3. Pernilla Wiberg (Svezia)

28 dicembre 2000, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Sonja Nef (Svizzera) 3. Trine Bakke (Norvegia)

29 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Christel Pascal (Francia) 3. Nicole Gius (Italia)

29 dicembre 2004, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Marlies Schild (Austria) 2. Janica Kostelić (Croazia) 3. Tanja Poutiainen (Finlandia)

29 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Maria Riesch (Germania) 2. Tanja Poutiainen (Finlandia) 3. Lindsey Vonn (USA)

29 dicembre 2010, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Marlies Schild (Austria) 2. Maria Riesch (Germania) 3. Christina Geiger (Germania)

29 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Veronika Zuzulová (Slovacchia) 2. Kathrin Zettel (Austria) 3. Tina Maze (Slovenia)

Sci alpino femminile, slalom speciale Semmering 2018: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Semmering sarà trasmesso in diretta televisiva sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player da tutti i dispositivi.