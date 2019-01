LIVE Slalom gigante Kronplatz 2019, diretta classifica tempo reale sci alpino femminile: Shiffrin in testa alla 1ª manche. 4ª Bassino, 6ª Brignone

DIRETTA SLALOM GIGANTE KRONPLATZ, SCI ALPINO FEMMINILE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE KRONPLATZ 2019

Erta (Marebbe), diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

SECONDA MANCHE SLALOM GIGANTE KRONPLATZ ORE 13.00

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM GIGANTE KRONPLATZ

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:01.95

2. Tessa Worley (FRA) +1.39

3. Petra Vlhova (SVK) +1.42

4. Marta Bassino (ITA) +1.47

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1.50

6. Federica Brignone (ITA) +1.61

7. Viktoria Rebensburg (GER) +1.70

8. Ricarda Haaser (AUT) +2.00

9. Meta Hrovat (SLO) +2.11

10. Sara Hector (SWE) +2.33

11. Wendy Holdener (SUI) +2.39

12. Coralie Frasse Sombet (FRA) +2.40

13. Andrea Ellenberger (SUI) +2.42

14. Francesca Marsaglia (FRA) +2.56

15. Frida Hansdotter (SWE) +2.67

16. Eva-Marie Brem (AUT) +2.78

17. Lara Gut-Behrami (SUI) +2.92

18. Marie-Michele Gagnon (CAN) +3.18

19. Valerie Grenier (CAN) +3.24

20. Alex Tilley (GBR) +3.34

21. Katharina Truppe (AUT) +3.41

22. Kristin Lysdahl (NOR) +3.48

23. Simone Wild (SUI) +3.55

24. Bernadette Schild (AUT) +3.60

25. Kristine Gjelsten Haugen (NOR) +3.69

26. Thea Louise Stjernesund (NOR) +4.30

27. Michelle Gisin (SUI) +4.33

28. Katharina Liensberger (AUT) +5.26

10.53 – Anche l’elvetica Ellenberger conferma la stabilità della pista e chiude nelle 15. Scese le prime 30 dello slalom gigante Kronplatz

10.51 – 360° per la polacca Gasienica-Daniel e finisce fuori gara

10.50 – La francese Frasse Sombet è tra le migliori nel tratto finale e termina davanti all’italiana

10.49 – Bene anche l’azzurra Marsaglia, poco oltre i 2 secondi e mezzo di ritardo

10.47 – Ottima l’austriaca Brem, unica delle ultime scese che termina sotto i 3 secondi

10.46 – La britannica Tilley contiene il ritardo e chiude a 3.34 secondi dalla statunitense

10.44 – Scivola la norvegese Mina Fuerst Holtmann

10.43 – Anche l’austriaca Truppe è sotto i 4 secondi, sembra che la pista si sia stabilizzata e le chance di qualifica aumentano per chi partirà dopo il 30° pettorale

10.39 – Entra nelle quindici di questo slalom gigante Kronplatz la canadese Grenier e termina alle spalle della connazionale

10.38 – La stessa cosa accade alla norvegese Haugen. Gigante davvero difficile, quello sulla Erta

10.36 – Anche la svizzera Wild è sotto i 4 secondi di ritardo, tanto per ribadire la prove monstre di Shiffrin

10.35 – La canadese Gagnon contiene il ritardo nel finale e chiude alle spalle di Gut-Behrami

10.33 – Fatica tanto anche la norvegese Stjernesund ma contiene nel finale. Sempre più difficile fare un buon tempo

10.32 – L’austriaca Liensberger sbaglia subito, terminando ultima a oltre 5 secondi

10.30 – Tanta fatica anche per la svizzera Gisin e chiude ad oltre 4 secondi

10.27 – Perde tanto nel terzo e quarto settore l’austriaca Schild e termina all’ultimo posto provvisorio in questo slalom gigante Kronplatz. Scese le prime 15

10.25 – Ha sciato bene la slovena Hrovat ma perde davvero tanti in fondo: ottava a 2.11 secondi

10.23 – Buono l’atteggiamento dell’austriaca Haaser ma anche lei prende due secondi dalla statunitense

10.21 – La svedese Hector contiene il ritardo nel finale e si piazza ottava a 2.33 secondi

10.19 – Peggio fa la norvegese Lysdahl e chiude a quasi 3 secondi e mezzo da Shiffrin in questo slalom gigante Kronplatz

10.18 – Prosegue il momento nero dell’elvetica Gut-Behrami: 2.92 secondi il suo ritardo finale

10.16 – Molto male la svedese Hansdotter e finisce all’ultimo posto (oltre un secondo perso nel quarto settore, dove sua maestà ha fatto la differenza)

10.14 – Discreta la prova di Bassino (con un paio di errori), che contiene il ritardo alla fine ed è per ora quarta a 1.47 secondi

10.12 – La francese Worley scia bene ma riesce solamente a stare davanti a chi l’ha preceduta per 3 centesimi

10.10 – La slovacca Vlhova perde progressivamente ed è seconda ad 1.42 secondi di distacco dalla statunitense

10.08 – Impressionante Shiffrin: prova pressoché perfetta e ben 1.50 secondi sulla norvegese

10.06 – Parte forte anche la tedesca Rebensburg, poi perde il vantaggio nella seconda parte e chiude con 20 centesimi di ritardo

10.05 – La svizzera Holdener perde progressivamente e termina ad 89 centesimi da chi l’ha preceduta

10.03 – La norvegese Mowinckel parte forte e poi perde nel finale, passando però davanti per 11 centesimi

10.01 – L’azzurra chiude col tempo di 1:03.56 e al traguardo non era troppo soddisfatta

09.55 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta dello slalom gigante Kronplatz. Alle ore 10.00 inizierà la prima manche, con Brignone che scenderà per prima

Slalom gigante Kronplatz 2019: i pettorali di partenza

Dopo il sesto slalom speciale della stagione a Flachau, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 si sposta in Italia per disputare la gara in programma sulla Erta, ossia lo slalom gigante Kronplatz. Alle ore 10.00 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.00 avrà luogo la seconda, con l’italiana Federica Brignone che è in testa alla classifica di specialità con 5 punti di vantaggio sulla francese Tessa Worley e 15 sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito i pettorali di partenza designati:

Slalom gigante Kronplatz: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Erta

24 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Federica Brignone (Italia) 2. Tessa Worley (Francia) 3. Marta Bassino (Italia)

23 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Viktoria Rebensburg (Germania) 2. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 3. Federica Brignone (Italia)

Sci alpino femminile, slalom gigante Kronplatz 2019: dove seguirlo in TV

Lo slalom gigante Kronplatz sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay ed Eurosport Player.